Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" - 30.08.2024 Украина.ру
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Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" - 30.08.2024 Украина.ру
Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
Поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – главное достоинство инновационного беспилотника "Князь Вандал Новгородский" (КВН). В ближнем бою без поддержки FPV-дронов очень тяжело. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T04:00
2024-08-30T04:00
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Известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". У России тоже есть инновационная разработка лаборатории "Ушкуйник" – FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Он оснащен системой связи по оптическому волокну, устойчив к РЭБ, дает хорошую картинку и способен поражать цели до 20 километров.Главное в "КВН" – не сам дрон, а катушка с оптоволоконным проводом. Все будет зависеть от того, кто занимается подобным производством в России и на Украине и насколько легко это купить за рубежом, рассказал эксперт.Сама идея такого дрона не нова. Еще в советское время были ПТУРы, которые управлялись по проводам на дальность в 5 километров. Поэтому нельзя говорить, что в случае с "КВН" к нам пришло озарение, отметил он.Хорошо, что эти беспилотники становятся всепогодными и ночными. Если они массово придут в войска, то на каком-то участке они окажут существенную поддержку российской штурмовой пехоте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руПодробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, квн, дроны, бпла, беспилотники, рэб, сво, авиация, вс рф, пехота
Новости, Россия, Украина, КВН, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ, СВО, авиация, ВС РФ, пехота

Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"

04:00 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие добровольческого отряда спецназначения "Рысь" группировки "Юг"
Военнослужащие добровольческого отряда спецназначения Рысь группировки Юг - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – главное достоинство инновационного беспилотника "Князь Вандал Новгородский" (КВН). В ближнем бою без поддержки FPV-дронов очень тяжело. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". У России тоже есть инновационная разработка лаборатории "Ушкуйник" – FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Он оснащен системой связи по оптическому волокну, устойчив к РЭБ, дает хорошую картинку и способен поражать цели до 20 километров.
Главное в "КВН" – не сам дрон, а катушка с оптоволоконным проводом. Все будет зависеть от того, кто занимается подобным производством в России и на Украине и насколько легко это купить за рубежом, рассказал эксперт.
Сама идея такого дрона не нова. Еще в советское время были ПТУРы, которые управлялись по проводам на дальность в 5 километров. Поэтому нельзя говорить, что в случае с "КВН" к нам пришло озарение, отметил он.

"Что касается воздействия на линию фронта, то это даст огромное подспорье нашей пехоте. В том смысле, что в ближнем бою без поддержки FPV-дронов в любом количестве и в любой конфигурации очень тяжело. А поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – это главное достоинство "КВН", — указал Зимовский.

Хорошо, что эти беспилотники становятся всепогодными и ночными. Если они массово придут в войска, то на каком-то участке они окажут существенную поддержку российской штурмовой пехоте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
Вчера, 19:21
Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира ЗеленскогоЧего умный стыдится, тем дурак гордится. Правдивость этой сербской поговорки на собственном примере доказал Владимир Зеленский, когда фактически заявил о том, что замглавы его офиса Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки
 
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