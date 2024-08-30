https://ukraina.ru/20240830/1057129511.html

Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"

Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" - 30.08.2024 Украина.ру

Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"

Поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – главное достоинство инновационного беспилотника "Князь Вандал Новгородский" (КВН). В ближнем бою без поддержки FPV-дронов очень тяжело. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T04:00

2024-08-30T04:00

2024-08-30T04:00

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Известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". У России тоже есть инновационная разработка лаборатории "Ушкуйник" – FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Он оснащен системой связи по оптическому волокну, устойчив к РЭБ, дает хорошую картинку и способен поражать цели до 20 километров.Главное в "КВН" – не сам дрон, а катушка с оптоволоконным проводом. Все будет зависеть от того, кто занимается подобным производством в России и на Украине и насколько легко это купить за рубежом, рассказал эксперт.Сама идея такого дрона не нова. Еще в советское время были ПТУРы, которые управлялись по проводам на дальность в 5 километров. Поэтому нельзя говорить, что в случае с "КВН" к нам пришло озарение, отметил он.Хорошо, что эти беспилотники становятся всепогодными и ночными. Если они массово придут в войска, то на каком-то участке они окажут существенную поддержку российской штурмовой пехоте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руПодробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру

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