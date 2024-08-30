Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие добровольческого отряда спецназначения "Рысь" группировки "Юг"
Поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – главное достоинство инновационного беспилотника "Князь Вандал Новгородский" (КВН). В ближнем бою без поддержки FPV-дронов очень тяжело. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". У России тоже есть инновационная разработка лаборатории "Ушкуйник" – FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Он оснащен системой связи по оптическому волокну, устойчив к РЭБ, дает хорошую картинку и способен поражать цели до 20 километров.
Главное в "КВН" – не сам дрон, а катушка с оптоволоконным проводом. Все будет зависеть от того, кто занимается подобным производством в России и на Украине и насколько легко это купить за рубежом, рассказал эксперт.
Сама идея такого дрона не нова. Еще в советское время были ПТУРы, которые управлялись по проводам на дальность в 5 километров. Поэтому нельзя говорить, что в случае с "КВН" к нам пришло озарение, отметил он.
"Что касается воздействия на линию фронта, то это даст огромное подспорье нашей пехоте. В том смысле, что в ближнем бою без поддержки FPV-дронов в любом количестве и в любой конфигурации очень тяжело. А поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – это главное достоинство "КВН", — указал Зимовский.
Хорошо, что эти беспилотники становятся всепогодными и ночными. Если они массово придут в войска, то на каком-то участке они окажут существенную поддержку российской штурмовой пехоте, заключил собеседник издания.
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