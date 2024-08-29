Впадать в панику нельзя: Суздальцев о том, почему вторжение в Курскую область - это не катастрофа
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ не смогли идти вперед и расширять свой плацдарм в Курской области. Мы их еще не гоним, но уже их остановили. ВСУ принципиально важно удерживать кусок территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
По словам эксперта, у него сложилось ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону атомной станции. Это было бы самое страшное, рассказал политолог.
ВСУ не смогли идти вперед, расползаться, расширять свой плацдарм. Мы их еще не гоним, но мы их остановили. Противнику принципиально важно удерживать кусок территории РФ, указал эксперт.
"С одной стороны, это сорвало переговоры, с другой, дает залог успеха на будущих переговорах. Пошли разговоры об обменах территорий. Разумеется, менять мы ничего не будем, потому что на контролируемых нами территориях живут люди, которые нам верят", - подчеркнул Суздальцев.
Наверно, видя переброску резервов ВСУ в Сумскую область, мы рассчитывали на их переброску в Харьковскую область. А они пошли на неприкрытую границу. Но впадать в панику, как некоторые информационные ресурсы, нельзя. На войне бывает всякое, отметил он.
"То есть это не катастрофа для страны, но наша армия, особенно разведка, должна сделать серьезные выводы", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
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