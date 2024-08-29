https://ukraina.ru/20240829/1057102200.html

Впадать в панику нельзя: Суздальцев о том, почему вторжение в Курскую область - это не катастрофа

Впадать в панику нельзя: Суздальцев о том, почему вторжение в Курскую область - это не катастрофа - 29.08.2024 Украина.ру

Впадать в панику нельзя: Суздальцев о том, почему вторжение в Курскую область - это не катастрофа

ВСУ не смогли идти вперед и расширять свой плацдарм в Курской области. Мы их еще не гоним, но уже их остановили. ВСУ принципиально важно удерживать кусок территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T05:00

2024-08-29T05:00

2024-08-29T05:00

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харьковская область

война

граница

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По словам эксперта, у него сложилось ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону атомной станции. Это было бы самое страшное, рассказал политолог.ВСУ не смогли идти вперед, расползаться, расширять свой плацдарм. Мы их еще не гоним, но мы их остановили. Противнику принципиально важно удерживать кусок территории РФ, указал эксперт.Наверно, видя переброску резервов ВСУ в Сумскую область, мы рассчитывали на их переброску в Харьковскую область. А они пошли на неприкрытую границу. Но впадать в панику, как некоторые информационные ресурсы, нельзя. На войне бывает всякое, отметил он. "То есть это не катастрофа для страны, но наша армия, особенно разведка, должна сделать серьезные выводы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, зачем США поставляют на Украину отравляющие вещества - в статье Татьяны Стоянович: Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057092079.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, курская область, андрей суздальцев, всу, вторжение, харьковская область, война, граница, сумская область, сво