https://ukraina.ru/20240828/1057080340.html

Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб"

Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб" - 28.08.2024 Украина.ру

Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб"

Киевский режим считает, что якобы Россия не сможет быстро приспособиться к маневренной войне, а за это время они "снимут все сливки, посчитают метры захваченной территории и встретят новую администрацию США". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T03:30

2024-08-28T03:30

2024-08-28T03:30

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Больших резервов у противника сейчас нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта для наступления в Курской области. На других направлениях ВСУ могут осуществить только диверсионные акции, рассказал эксперт.Никаких серьезных наступлений противник сейчас сделать не может. Он может попытаться захватить тот же Энергодар, но это будет не тот масштаб. Для этого ему придется вывести все войска с Донбасса за Днепр и воевать там с российской армией, отметил он.По его мнению, российские военблогеры слишком часто следят за ситуацией в конкретной деревне, но не читают англосаксонскую аналитику военного строительства на Украине. Нет у Киева ничего. Люди, есть, а техники хватает только для штурмовых и стрелковых батальонов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240826/1057052343.html

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