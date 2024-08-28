Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Если российские войска освободят Карловку, это будет означать что взят важный населенный пункт, который делит Донбасс на центральный и западный по реке Волчья. Также будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово, их надо брать в любом случае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где бойцы берут одно село за другим. После того как мы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена, рассказал эксперт.
Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку. Я ожидаю, что Карловку тоже получится освободить. Это очень важный населенный пункт, который делит Донбасс на две части как раз по реке Волчья, уточнил Угольный.
"Теперь насчет Селидово. Я не знаю, будут ли за него бои. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово. Их надо взять в любом случае. А дальше возможны варианты", - подчеркнул он.
Если целью российских войск будет наступление на Красноармейск (Покровск), Селидово будет второстепенным участком фронта, где ВС РФ будут сковывать противника. А если их целью будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать, отметил обозреватель.
"В этом смысле Русская армия еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет дальше развиваться наше наступление", - заключил собеседник издания.
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