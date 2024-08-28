Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск - 28.08.2024 Украина.ру
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Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск - 28.08.2024 Украина.ру
Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
Если российские войска освободят Карловку, это будет означать что взят важный населенный пункт, который делит Донбасс на центральный и западный по реке Волчья. Также будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово, их надо брать в любом случае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-28T04:00
2024-08-28T04:00
новости
россия
донбасс
днепр
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За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где бойцы берут одно село за другим. После того как мы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена, рассказал эксперт.Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку. Я ожидаю, что Карловку тоже получится освободить. Это очень важный населенный пункт, который делит Донбасс на две части как раз по реке Волчья, уточнил Угольный.Если целью российских войск будет наступление на Красноармейск (Покровск), Селидово будет второстепенным участком фронта, где ВС РФ будут сковывать противника. А если их целью будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать, отметил обозреватель."В этом смысле Русская армия еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет дальше развиваться наше наступление", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руО своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
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донбасс
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новости, россия, донбасс, днепр
Новости, Россия, Донбасс, Днепр

Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск

04:00 28.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если российские войска освободят Карловку, это будет означать что взят важный населенный пункт, который делит Донбасс на центральный и западный по реке Волчья. Также будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово, их надо брать в любом случае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
За последние дни российские войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где бойцы берут одно село за другим. После того как мы заняли Желанное, стало понятно, что оборона ВСУ там обречена, рассказал эксперт.
Противник там может сдать все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку. Я ожидаю, что Карловку тоже получится освободить. Это очень важный населенный пункт, который делит Донбасс на две части как раз по реке Волчья, уточнил Угольный.
"Теперь насчет Селидово. Я не знаю, будут ли за него бои. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово. Их надо взять в любом случае. А дальше возможны варианты", - подчеркнул он.
Если целью российских войск будет наступление на Красноармейск (Покровск), Селидово будет второстепенным участком фронта, где ВС РФ будут сковывать противника. А если их целью будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать, отметил обозреватель.
"В этом смысле Русская армия еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет дальше развиваться наше наступление", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
О своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 06:12
Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на времяНа сегодняшний день у ВС РФ есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить противника из Курской области. Вторая задача — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход границам ДНР. Третья — это расширение Харьковского плацдарма
 
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05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
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04:15"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
04:00Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
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