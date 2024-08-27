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Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов

Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов - 27.08.2024 Украина.ру

Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов

Программа администрации президента США Джо Байдена по легализации мигрантов через браки с гражданами этой страны должна быть приостановлена. Такое решение принял Федеральный суд в штате Техас, сообщило 26 августа агентство Associated Press со ссылкой на постановление судьи Кэмпбелла Баркера

2024-08-27T12:21

2024-08-27T12:21

2024-08-27T12:21

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Согласно инициированной Белым домом программе, законный статус могли получить въехавшие нелегалы, которые по состоянию на 17 июня проживали в США не менее 10 лет и состояли в браке с гражданами США. Министерство внутренней безопасности уже начало принимать заявления нелегалов на легализацию статуса, однако в реализацию этого намерения вмешался суд."В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны", - сообщило информагентство.Ранее программу легализацию нелегалов в США резко критиковала Республиканская партия и её выдвиженец на президентских выборах Дональд Трамп. Эксперты отмечали стремление Демократической партии заручиться поддержкой новых граждан США и нелегалов на выборах 2025 года. Против упрощения натурализации нелегальных мигрантов высказались власти 16 штатов США, генпрокурор штата Техас Кен Пакстон и ряд парламентариев из обеих палат.Ранее Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России

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новости, сша, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, белый дом, республиканская партия, демократическая партия, мигранты, трудовые мигранты, эмигранты, нелегалы