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Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов - 27.08.2024 Украина.ру
Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
Программа администрации президента США Джо Байдена по легализации мигрантов через браки с гражданами этой страны должна быть приостановлена. Такое решение принял Федеральный суд в штате Техас, сообщило 26 августа агентство Associated Press со ссылкой на постановление судьи Кэмпбелла Баркера
2024-08-27T12:21
2024-08-27T12:21
2024-08-27T12:21
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Согласно инициированной Белым домом программе, законный статус могли получить въехавшие нелегалы, которые по состоянию на 17 июня проживали в США не менее 10 лет и состояли в браке с гражданами США. Министерство внутренней безопасности уже начало принимать заявления нелегалов на легализацию статуса, однако в реализацию этого намерения вмешался суд."В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны", - сообщило информагентство.Ранее программу легализацию нелегалов в США резко критиковала Республиканская партия и её выдвиженец на президентских выборах Дональд Трамп. Эксперты отмечали стремление Демократической партии заручиться поддержкой новых граждан США и нелегалов на выборах 2025 года. Против упрощения натурализации нелегальных мигрантов высказались власти 16 штатов США, генпрокурор штата Техас Кен Пакстон и ряд парламентариев из обеих палат.Ранее Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России
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новости, сша, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, белый дом, республиканская партия, демократическая партия, мигранты, трудовые мигранты, эмигранты, нелегалы
Новости, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Белый дом, Республиканская партия, Демократическая партия, мигранты, трудовые мигранты, эмигранты, нелегалы
Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
Программа администрации президента США Джо Байдена по легализации мигрантов через браки с гражданами этой страны должна быть приостановлена. Такое решение принял Федеральный суд в штате Техас, сообщило 26 августа агентство Associated Press со ссылкой на постановление судьи Кэмпбелла Баркера
Согласно инициированной Белым домом программе, законный статус могли получить въехавшие нелегалы, которые по состоянию на 17 июня проживали в США не менее 10 лет и состояли в браке с гражданами США. Министерство внутренней безопасности уже начало принимать заявления нелегалов на легализацию статуса, однако в реализацию этого намерения вмешался суд.
"В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны", - сообщило
информагентство.
Ранее программу легализацию нелегалов в США резко критиковала Республиканская партия и её выдвиженец на президентских выборах Дональд Трамп. Эксперты отмечали стремление Демократической партии заручиться поддержкой новых граждан США и нелегалов на выборах 2025 года. Против упрощения натурализации нелегальных мигрантов высказались власти 16 штатов США, генпрокурор штата Техас Кен Пакстон и ряд парламентариев из обеих палат.