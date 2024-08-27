Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 27 августа снова обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением публично объяснить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова
"Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста", - написал в соцсети Маск, комментируя заявление Макрона в связи с арестом Дурова.
Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный самолёт запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сотрудничать со спецслужбами. Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции.
За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.
Президент Франции впервые высказался по проблеме арест Дурова 26 августа - подробнее об этом в публикации Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции
После этого подтвердились опасения скептиков. Подробности в публикации Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова
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