Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова - 27.08.2024 Украина.ру
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Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова - 27.08.2024 Украина.ру
Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 27 августа снова обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением публично объяснить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова
2024-08-27T09:27
2024-08-27T09:27
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еврокомиссия
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"Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста", - написал в соцсети Маск, комментируя заявление Макрона в связи с арестом Дурова.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный самолёт запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сотрудничать со спецслужбами. Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции.За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.Президент Франции впервые высказался по проблеме арест Дурова 26 августа - подробнее об этом в публикации Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции После этого подтвердились опасения скептиков. Подробности в публикации Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против ДуроваТакже о реакции на скандальный арест публикация Сергея Зуева "Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова
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новости, франция, запад, павел дуров, илон маск, эммануэль макрон, telegram, tesla, еврокомиссия, криминал, спецслужба, спецоперация, соцсети, международное право, суд, репрессии
Новости, Франция, Запад, Павел Дуров, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Telegram, Tesla, Еврокомиссия, криминал, спецслужба, Спецоперация, соцсети, международное право, Суд, репрессии

Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова

09:27 27.08.2024
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 27 августа снова обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением публично объяснить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова
"Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста", - написал в соцсети Маск, комментируя заявление Макрона в связи с арестом Дурова.
Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный самолёт запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сотрудничать со спецслужбами. Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции.
За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.
Президент Франции впервые высказался по проблеме арест Дурова 26 августа - подробнее об этом в публикации Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции
После этого подтвердились опасения скептиков. Подробности в публикации Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова
Также о реакции на скандальный арест публикация Сергея Зуева "Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова
 
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