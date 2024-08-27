https://ukraina.ru/20240827/1057061606.html

Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова

Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова - 27.08.2024 Украина.ру

Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск 27 августа снова обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением публично объяснить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

2024-08-27T09:27

2024-08-27T09:27

2024-08-27T09:27

новости

франция

запад

павел дуров

илон маск

эммануэль макрон

telegram

tesla

еврокомиссия

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg

"Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста", - написал в соцсети Маск, комментируя заявление Макрона в связи с арестом Дурова.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный самолёт запросил дозаправку при транзитном перелёте. Получив разрешение, лайнер совершил посадку, а по приземлении Дуров был арестован как подозреваемый в соучастии по ряду тяжких преступлений из-за отказа сотрудничать со спецслужбами. Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова, переадресовав все вопросы к властям Франции.За освобождение Павла Дурова высказались многие известные общественные деятели, политики, бизнесмены и представители творческой интеллигенции. В частности, с призывом к официальному Парижу освободить основателя соцсети Telegram 25 августа обратился американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск.Президент Франции впервые высказался по проблеме арест Дурова 26 августа - подробнее об этом в публикации Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции После этого подтвердились опасения скептиков. Подробности в публикации Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против ДуроваТакже о реакции на скандальный арест публикация Сергея Зуева "Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова

франция

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, запад, павел дуров, илон маск, эммануэль макрон, telegram, tesla, еврокомиссия, криминал, спецслужба, спецоперация, соцсети, международное право, суд, репрессии