Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова
Дуров
Ближе к вечеру 26 августа Прокуратура Парижа опубликовала обвинения предпринимателю, владельцу Telegram Павлу Дурову. Накануне французские СМИ писали, что суд над ним может состояться уже сегодня, в понедельник, но арест продлили на несколько дней
Обвиняется Дуров в следующем:
- —Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой;
- —Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешённого законом прослушивания;
- —Соучастие в обладании изображением несовершеннолетних детей порнографического характера;
- —Соучастие в распространении организованной преступный группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера;
- —Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков;
- —Соучастие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных;
- —Соучастие в организованном бандитском мошенничестве;
- —Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования;
- —Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Ранее в соцсетях задержание Дурова и слухи вокруг него прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон: он призвал не искать в деле политических мотивов.
"В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал глава государства.
Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.
Подробнее о ситуации - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.