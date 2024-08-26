Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова - 26.08.2024 Украина.ру
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Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова
Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова - 26.08.2024 Украина.ру
Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова
Ближе к вечеру 26 августа Прокуратура Парижа опубликовала обвинения предпринимателю, владельцу Telegram Павлу Дурову. Накануне французские СМИ писали, что суд над ним может состояться уже сегодня, в понедельник, но арест продлили на несколько дней
2024-08-26T21:49
2024-08-26T21:49
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Обвиняется Дуров в следующем:Ранее в соцсетях задержание Дурова и слухи вокруг него прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон: он призвал не искать в деле политических мотивов."В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал глава государства.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.Подробнее о ситуации - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
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новости, париж, франция, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, прокуратура
Новости, Париж, Франция, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, Прокуратура

Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова

21:49 26.08.2024
 
Дуров
Дуров
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Ближе к вечеру 26 августа Прокуратура Парижа опубликовала обвинения предпринимателю, владельцу Telegram Павлу Дурову. Накануне французские СМИ писали, что суд над ним может состояться уже сегодня, в понедельник, но арест продлили на несколько дней
Обвиняется Дуров в следующем:
  • Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой;
  • Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешённого законом прослушивания;
  • Соучастие в обладании изображением несовершеннолетних детей порнографического характера;
  • Соучастие в распространении организованной преступный группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера;
  • Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков;
  • Соучастие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных;
  • Соучастие в организованном бандитском мошенничестве;
  • Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования;
  • Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Ранее в соцсетях задержание Дурова и слухи вокруг него прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон: он призвал не искать в деле политических мотивов.
"В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал глава государства.
Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.
Подробнее о ситуации - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПарижФранцияПавел ДуровЭммануэль МакронTelegramПрокуратура
 
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