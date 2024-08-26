https://ukraina.ru/20240826/1057057530.html

Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова

Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова - 26.08.2024 Украина.ру

Наркотики, криптовалюта, порнография и многое другое: в Париже опубликованы обвинения против Дурова

Ближе к вечеру 26 августа Прокуратура Парижа опубликовала обвинения предпринимателю, владельцу Telegram Павлу Дурову. Накануне французские СМИ писали, что суд над ним может состояться уже сегодня, в понедельник, но арест продлили на несколько дней

2024-08-26T21:49

2024-08-26T21:49

2024-08-26T21:49

новости

париж

франция

павел дуров

эммануэль макрон

telegram

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/19/1057035720_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1f1078a74d339bc930c49de247f7ff14.jpg

Обвиняется Дуров в следующем:Ранее в соцсетях задержание Дурова и слухи вокруг него прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон: он призвал не искать в деле политических мотивов."В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Арест директора Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - написал глава государства.Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту близ Парижа. Его частный лайнер запросил дозаправку при транзитном перелёте. Известно, что ему грозит до 20 лет заключения.Подробнее о ситуации - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.

париж

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, париж, франция, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, прокуратура