https://ukraina.ru/20240826/1057055727.html

Повреждение Киевской ГЭС, борьба поляков с НЛО. Итоги 26 августа на Украине

Повреждение Киевской ГЭС, борьба поляков с НЛО. Итоги 26 августа на Украине - 26.08.2024 Украина.ру

Повреждение Киевской ГЭС, борьба поляков с НЛО. Итоги 26 августа на Украине

Появились видео повреждения Киевской ГЭС. Поляки заявили о появлении в их небе неопознанного летательного объекта, вероятнее всего, беспилотника, который не смогли сбить из-за плохой погоды

2024-08-26T18:35

2024-08-26T18:35

2024-08-26T18:37

эксклюзив

хроники

украина

россия

курская область

владимир зеленский

ринат ахметов

вкс

forbes

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1a/1057055606_0:434:686:820_1920x0_80_0_0_8bee4c56b94110514099e353eab98cf7.jpg

О повреждении Киевской гидроэлектростанции сообщили украинские СМИ."В пабликах появились видео, предположительно, разрушений на дамбе Киевского водохранилища и на Киевской ГЭС после ракетной атаки", - сообщило украинское издание "Страна".Также оно напомнило, что ранее публиковалось видео падения ракеты вблизи от дамбы. Кроме того, "Страна" сообщила, что глава Пирновской объединённой территориальной общины Сергей Книжников утром сообщал о том, что проезд по дамбе Киевской ГЭС перекрыт в обе стороны как минимум до обеда.Украинская служба журнала Forbes со ссылкой на анонимного топ-менеджера государственной энергокомпании сообщила, что угрозы прорыва плотины нет."Россияне атаковали Киевскую ГЭС <...>Есть попадания и повреждения <...>В то же время угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет", - отмечалось в сообщении.Позднее появилось официальное сообщение. В эфире телемарафона глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что Киевская ГЭС не получила существенных повреждений, пообещав открыть проезд по ней до 17:00. Кравченко отметил, что все энергетики работают над восстановлением энергоснабжения."Они проанализируют последствия, насколько быстро можно все восстановить и постепенно будем подключать всех абонентов", — подытожил глава ОВА.Министерство обороны России днём сообщило, по каким целям наносился удар на Украине."Сегодня утром Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", - указывалось в сообщении министерства.Также было нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины."Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", - подытожило Минобороны России.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, рассказал, как наносились удары по инфраструктуре."Итого сегодняшняя атака объектов Украины продолжалась рекордные 16 часов нонстопом. Где представители Книги рекордов Гинесса? Пусть пока не фиксируют, мы его позже побьём. Начали с волны обманок БПЛА с включением редких БПЛА с БЧ в их составы. В середине которой украинцы перестали по ним работать ракетами (оставив НЗ под наши ракеты), потом пошла волна ударов ракетами через наши же табуны из десятков дронов-обманок затруднявшими прицеливание. И когда уже ПВО было полностью разряжено, безопасно пошла волна Геранек с БЧ. Красиво! Молодцы! Всегда к делу разрушения надо подходить творчески и нешаблонно. Тогда результат будет радовать", - писал автор канала.Тем временем на Украине в произошедшем обвинили власти страны. Так, авторы популярного украинского телеграм-канала "Легитимный" отметили, что удара бы не было, не случись вторжение в Курскую область."Начали выносить остатки ГЭС в Украине, а также все подстанции и т. д. Это сегодняшний прилёт по Киевской ГЭС. Думаем не последний. Будьте внимательны! Зеленский Курской авантюрой сорвал переговоры. Хотел захватить Курскую АЭС, а в ответ теперь Украина может лишиться ещё 10% энергетических мощностей и остатков распределяющей инфраструктуры. Получается Кремль решил отключать Украину полностью от рубильника. Чёрная зима всё ближе", - писали авторы канала под видео удара.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что олигарх Ринат Ахметов, которому в стране принадлежит львиная доля энергогенерирующих мощностей, отказался ремонтировать разрушенные ТЭЦ."Наш источник в ОП рассказал, что Ахметов отказался за свой счет реконструировать разрушенные ТЭЦ и не собирается строить энергетические объекты в Украине до конца войны. Олигарх зарабатывает сверхприбыль на распределение электроэнергии с АЭС, при этом пытается получить госфинансирование на ремонт тепловых станций", - указывалось в публикации канала.Ещё один популярный украинский телеграм-канал - "ЗеРада" - вспомнил о публикациях западных СМИ о якобы готовившихся в Катаре переговорах между Россией и Украиной, на которых должно было обсуждаться взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры."Сейчас люди по всей Украине радуются мудрому решению Зеленского отправить войска в Курскую область, вместо того, чтобы отправить дипломатов в Доху, где должны были подписать договор об ограничении ударов по инфраструктуре…", - писали авторы канала.При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию американских СМИ."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся", - заявляла Захарова 18 августа.Тем не менее, многие на Украине начали задумываться о том, какую цену платит страна за вторжение ВСУ в Курскую область.Сам же Зеленский выпустил видеообращение с оскорблением президента России Владимира Путина и требованием у Запада разрешить удары дальнобойным оружием по территории РФ."Каждый лидер, каждый наш партнёр знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну остановить и остановить справедливо. Не может быть у Украины ограничений по дальнобойности <...>. Не может быть у защитников жизни ограничений по оружию, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды" (БПЛА "Герань" - Ред.), и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнёры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - заявил Зеленский.При этом наблюдатели обратили внимание на то, что речь была явно заготовлена и Зеленский, очевидно, давно ожидал ответа на Курскую авантюру."Сразу после сегодняшнего обстрела последовала реакция Зеленского. Судя по скорости реакции, в Офисе всё было готово. Три запроса Зеленского к Западу после обстрела: дайте больше ПВО, начните сбивать ракеты, как вы помогаете Израилю, разрешите бить вглубь России. Зеленский также упомянул работу F-16. Однако, пока вообще нет кадров с их работой в качестве ПВО. Хотя именно эта задача фигурировала как основная при поставках", - указывалось в публикации канала "ЗеРада".При этом перед ударом по энергетической инфраструктуре сама Украина атаковала Россию при помощи беспилотников. Некоторые из них прицельно поразили многоэтажки в Саратове и Энгельсе.Польская борьба с НЛОПольские военные хотели сбить неопознанный летательный объект, пересекший их границу, но не увидели его, сообщил журналистам пресс-секретарь Оперативного командования родов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский."Наши радиолокационные средства обнаружили пересечение нашей воздушной границы со стороны Украины в районе украинского населенного пункта Червоноград. Мы всё время наблюдали этот объект радиолокационными средствами. Туда были направлены дежурные пары истребителей и вертолетов для того, чтобы его идентифицировать", - рассказал Горышевский.По его словам, польские военные уже хотели сбить летательный аппарат."Оперативный командующий уже находился в готовности для авторизации уничтожения этого объекта. Однако, не хватило одного условия, то есть визуализации, визуальной идентификации этого объекта, которая должна быть выполнена по закону в мирное время. Должна быть визуальная идентификация, подтверждение того, что это не какой-либо гражданский объект, чтобы не произошло ошибки и не сбить гражданский объект. Мы ожидали визуализации, но, к сожалению, погода не позволила такую визуализацию", - признал польский подполковник.По его словам, летательный аппарат мог как упасть на территории Польши, так и вернуться на территорию Украины. Польские военные потеряли радиолокационный сигнал от этого объекта и оперативный командующий принял решение о начале поисков."В настоящее время идут поиски. Мы также не исключаем, что он мог вернуться, а на этой высоте и в тех погодных условиях наши радиолокационные средства этого уже не видели", - отметил Горышевский.Ранее польские военные сообщили, что на территорию Польши со стороны Украины, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат.Об украинских перспективах — в статье Сергея Зуева "Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем".

https://ukraina.ru/20240826/1057049389.html

https://ukraina.ru/20240826/1057045491.html

https://ukraina.ru/20240825/1057039951.html

https://ukraina.ru/20240825/1057034102.html

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, владимир зеленский, ринат ахметов, вкс, forbes, f-16, вооруженные силы украины