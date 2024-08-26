Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым
23:25 26.08.2024 (обновлено: 23:26 26.08.2024)
Белгородское приграничье подвергается обстрелам каждый день. Шебекинский, Грайворонский и Белгородский районы. Ситуация сложная. Противник обстреливает российскую территорию, потому что нет сплошной линии фронта между Волчанским и Липцевским направлением.
Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Под Липцами и в Волчанске идут бои, противник там пытается контратаковать. Мы применяем огневые средства поражения воздушного и наземного базирования, действуют наши штурмовые группы, которые основательно закрепились в районе населенного пункта Глубокое вдоль Травенского водохранилища.
Хорошее движение идет на Купянском участке фронта. Там мы поджимаем с двух сторон левобережный плацдарм реки Оскол.
"В приграничных районах Курской области идут бои. Почему противник не начинает массированное наступление на Белгородскую область? Ни один нормальный военачальник, даже если он получил прозвище "мясник", как Сырский не пойдет в наступление, имея за спиной два плацдарма в Волчанске и Липцах. А есть еще и Купянск", - объяснил эксперт.
Но противник прощупывает мобильными группами участки нашей обороны. Не зря командованием были созданы группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск". Противник благодаря разведке, в том числе агентурной, понимает, что Белгородский регион в отличие от Курского был укреплен заранее.
Наступление ВСУ в Курской области это тщательно спланированная войсковая операция тактического уровня. Но нападение на Курскую и обстрелы Белгородской областей это ложный ход противника. Противник понимает, что для масштабного наступления на Белгородский регион у него не хватает сил и средств.
При этом ему не удалось заставить нас снять полностью все резервы с других направлений и бросить в Курскую область. У нас есть успехи в Торецке и Купянске.
Поэтому его главная цель – южное направление. Это Херсонская, Запорожская области и Крым. Если противник будет применять F-16, то, в первую очередь по Крымскому мосту.
1 из 3
2 из 3
3 из 3