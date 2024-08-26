https://ukraina.ru/20240826/1057056880.html

Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым

Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым - 26.08.2024 Украина.ру

Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым

Белгородское приграничье подвергается обстрелам каждый день. Шебекинский, Грайворонский и Белгородский районы. Ситуация сложная. Противник обстреливает российскую территорию, потому что нет сплошной линии фронта между Волчанским и Липцевским направлением.

2024-08-26T23:25

2024-08-26T23:25

2024-08-26T23:26

спецоперация

курская область

волчанск

купянск

геннадий алехин

александр сырский

украина.ру

вооруженные силы украины

f-16

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Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Под Липцами и в Волчанске идут бои, противник там пытается контратаковать. Мы применяем огневые средства поражения воздушного и наземного базирования, действуют наши штурмовые группы, которые основательно закрепились в районе населенного пункта Глубокое вдоль Травенского водохранилища.Хорошее движение идет на Купянском участке фронта. Там мы поджимаем с двух сторон левобережный плацдарм реки Оскол.Но противник прощупывает мобильными группами участки нашей обороны. Не зря командованием были созданы группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск". Противник благодаря разведке, в том числе агентурной, понимает, что Белгородский регион в отличие от Курского был укреплен заранее.Наступление ВСУ в Курской области это тщательно спланированная войсковая операция тактического уровня. Но нападение на Курскую и обстрелы Белгородской областей это ложный ход противника. Противник понимает, что для масштабного наступления на Белгородский регион у него не хватает сил и средств. При этом ему не удалось заставить нас снять полностью все резервы с других направлений и бросить в Курскую область. У нас есть успехи в Торецке и Купянске. Поэтому его главная цель – южное направление. Это Херсонская, Запорожская области и Крым. Если противник будет применять F-16, то, в первую очередь по Крымскому мосту.

курская область

волчанск

купянск

крым

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

спецоперация, курская область, волчанск, купянск, геннадий алехин, александр сырский, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16, фото, эксклюзив, крым