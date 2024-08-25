https://ukraina.ru/20240825/1057032033.html

Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов

Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов - 25.08.2024 Украина.ру

Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов

Политолог из Белоруссии Артём Агафонов в эфире Украина.ру рассказал об опасной ситуации, сложившейся сейчас на белорусско-украинской границе, объяснил нежелание Минска принимать участие в СВО и оценил дальнейшие перспективы Украины как независимого государства

2024-08-25T11:42

2024-08-25T11:42

2024-08-25T11:42

видео

украина

белоруссия

минск

артем агафонов

александр лукашенко

вооруженные силы украины

киев

нацизм

граница

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00:23 – О войсках ВСУ на границе Украины с Белоруссией; 05:37 – Боится ли Киев того, что Лукашенко отправит белорусские войска на Украину?13:02 – В каком случае Польша пойдёт завоёвывать Белоруссию? 18:01 – Насколько глубоко Украина пропитана нацизмом? *во время интервью упоминается полк имени Калиновского, который считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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