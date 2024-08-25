Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов - 25.08.2024 Украина.ру
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Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов - 25.08.2024 Украина.ру
Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
Политолог из Белоруссии Артём Агафонов в эфире Украина.ру рассказал об опасной ситуации, сложившейся сейчас на белорусско-украинской границе, объяснил нежелание Минска принимать участие в СВО и оценил дальнейшие перспективы Украины как независимого государства
2024-08-25T11:42
2024-08-25T11:42
видео
украина
белоруссия
минск
артем агафонов
александр лукашенко
вооруженные силы украины
киев
нацизм
граница
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00:23 – О войсках ВСУ на границе Украины с Белоруссией; 05:37 – Боится ли Киев того, что Лукашенко отправит белорусские войска на Украину?13:02 – В каком случае Польша пойдёт завоёвывать Белоруссию? 18:01 – Насколько глубоко Украина пропитана нацизмом? *во время интервью упоминается полк имени Калиновского, который считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".
украина
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видео, украина, белоруссия, минск, артем агафонов, александр лукашенко, вооруженные силы украины, киев, нацизм, граница, польша, всу, сво, спецоперация, война, курск, конфликт, запад, вторжение, кгб, армия, владимир зеленский, грузия, чечня, видео
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Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов

11:42 25.08.2024
 
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Политолог из Белоруссии Артём Агафонов в эфире Украина.ру рассказал об опасной ситуации, сложившейся сейчас на белорусско-украинской границе, объяснил нежелание Минска принимать участие в СВО и оценил дальнейшие перспективы Украины как независимого государства
00:23 – О войсках ВСУ на границе Украины с Белоруссией;
05:37 – Боится ли Киев того, что Лукашенко отправит белорусские войска на Украину?
13:02 – В каком случае Польша пойдёт завоёвывать Белоруссию?
18:01 – Насколько глубоко Украина пропитана нацизмом?
*во время интервью упоминается полк имени Калиновского, который считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".
 
ВидеоУкраинаБелоруссияМинскАртем АгафоновАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныКиевнацизмграницаПольшаВСУСВОСпецоперациявойнаКурскконфликтЗападвторжениеКГБАрмияВладимир ЗеленскийГрузияЧечня
 
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