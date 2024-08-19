Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной - 19.08.2024 Украина.ру
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Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной - 19.08.2024 Украина.ру
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ
2024-08-19T08:22
2024-08-19T08:22
новости
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
пво
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"Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - сказал Лукьянович.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вблизи белорусско-украинской границы находятся более 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.Ранее Минск предупреждал Киев, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у республики есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.Подробнее об обстановке на белорусско-украинской границе - в материале Егора Леева Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко, пво, ввс
Новости, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко, ПВО, ВВС

Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

08:22 19.08.2024
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ
"Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - сказал Лукьянович.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вблизи белорусско-украинской границы находятся более 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.
Ранее Минск предупреждал Киев, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у республики есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.
Подробнее об обстановке на белорусско-украинской границе - в материале Егора Леева Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа на сайте Украина.ру.
 
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