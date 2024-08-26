Садулаев: Россия одержит победу в СВО к 2026 году, если продолжит так же бить по энергетике Украины
© AP / Yakiv Liashenko
© AP / Yakiv Liashenko
Если российские военные будут продолжать удары по украинской энергетике в том же темпе, ее коллапс может наступить в 2026 году. И, если все будет идти примерно так, как сейчас, мы одержим победу в СВО к 2026 году.
Победа в СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро ВС РФ сумеют погасить украинскую энергетику и насколько быстро настанут противоречия на Западе. Эти два фактора имеют важное значение, рассказал эксперт.
Я думаю, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год. Во-первых, она восстанавливает свою инфраструктуру. Во-вторых, она импортирует электроэнергию из Европы, и эти потребности покрываются, отметил он.
"Но мы можем разрушать инфраструктуру передачи этой электроэнергии. Электричество нельзя передать по воздуху. Для этого нужны трансформаторные станции и передаточные узлы. Если мы это уничтожим, ее энергетическая инфраструктура рухнет", - подчеркнул Садулаев.
Если российские военные будут продолжать удары по украинской энергетике в том же темпе, ее коллапс может наступить в 2026 году. И, если все будет идти примерно так, как сейчас, то Россия одержит победу в СВО к 2026 году, указал он.
К тому же за два года на Западе могут назреть серьезные противоречия. Он будет вынужден переключиться на другие регионы, из-за чего помощь Украине снизится. А это станет предвестником военного краха Киева, заключил собеседник издания.
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