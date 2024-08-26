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Садулаев: Россия одержит победу в СВО к 2026 году, если продолжит так же бить по энергетике Украины

Садулаев: Россия одержит победу в СВО к 2026 году, если продолжит так же бить по энергетике Украины - 26.08.2024 Украина.ру

Садулаев: Россия одержит победу в СВО к 2026 году, если продолжит так же бить по энергетике Украины

Если российские военные будут продолжать удары по украинской энергетике в том же темпе, ее коллапс может наступить в 2026 году. И, если все будет идти примерно так, как сейчас, мы одержим победу в СВО к 2026 году.

2024-08-26T05:45

2024-08-26T05:45

2024-08-26T05:45

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Победа в СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро ВС РФ сумеют погасить украинскую энергетику и насколько быстро настанут противоречия на Западе. Эти два фактора имеют важное значение, рассказал эксперт.Я думаю, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год. Во-первых, она восстанавливает свою инфраструктуру. Во-вторых, она импортирует электроэнергию из Европы, и эти потребности покрываются, отметил он.Если российские военные будут продолжать удары по украинской энергетике в том же темпе, ее коллапс может наступить в 2026 году. И, если все будет идти примерно так, как сейчас, то Россия одержит победу в СВО к 2026 году, указал он.К тому же за два года на Западе могут назреть серьезные противоречия. Он будет вынужден переключиться на другие регионы, из-за чего помощь Украине снизится. А это станет предвестником военного краха Киева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.руО том, почему на Украине сложилась катастрофическая демографическая ситуация - в материале Василия Стоякина: Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, запад, энергетика, энергосистема украины, сво, ракетный удар, электричество, зима, европа