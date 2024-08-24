https://ukraina.ru/20240824/1057029553.html

"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине

"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине - 24.08.2024 Украина.ру

"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине

Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины по поводу Дня независимости, на Украине - ответили. Из плена вернулись 115 российских военных

2024-08-24T18:50

2024-08-24T18:50

2024-08-24T18:50

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В своём обращении к народу Владимир Зеленский пояснил вторжение ВСУ в Курскую область необходимостью создания "буферной зоны"."Тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так, отвечает независимость", - хвастался Зеленский.Видео с ним было записано, если верить ему, в Сумской области в нескольких километрах от государственной границы с Россией.Он также пояснил удары вглубь России."За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойна, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности <...> рано или поздно прилетит украинский ответ", - заявил Зеленский, умолчав при этом, что часто жертвами атак украинских беспилотников становятся мирные люди.Не мог обойти Зеленский и тему запрета каноничной Украинской православной церкви. Соответствующий закон он подписал 24 августа."[Независимость] это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - отметил Зеленский.Тем самым он в который раз оскорбил украинских православных.Не забыл Зеленский и о наёмниках."[Независимость] это осуществление справедливости для героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинского почёта — нашего гражданства", - подчеркнул Зеленский.При этом именно наёмники прославились военными преступлениями в Курской области."Люди, с которыми я говорила, уверяли: ВСУ расстреливали гражданских и чаще других в этом отметились иностранные наемники. Люди слышали польскую, французскую, немецкую речь. В сети уже появляются видео с расстрелянными гражданскими. Расстрелянными в упор из стрелкового оружия или убитых дронами", - рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" главред ИА Regnum, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.Она указала, что наёмники прекрасно знали, кого убивали."Моя логика простая: смерть от артиллерийского снаряда – не то же самое, что быть убитым в упор. Операторы дронов тоже прекрасно видят, кого они убивают. И если дрон гонится за двенадцатилетним мальчишкой или старушкой, то это – умышленное неслучайное убийство. Нельзя сравнивать жертвы среди гражданского населения на Украине и жертвы в Курской области. В первом случае – это, да, трагедия, но это – военные жертвы, во втором это – военные преступления. И эти преступления совершают ВСУ, нередко руками иностранных наёмников. Поэтому, на мой взгляд, минимум что мы можем сделать – это исключить иностранных наёмников из обменного фонда", - подчёркивала Ахмедова.Речи Зеленскому пишет украинский журналист Дмитрий Литвин. Так, именно Литвин попал в камеру казахстанской журналистки Гульнар Бажкеновой, когда она снимала закулисье встречи Зеленского с журналистами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Литвин стоял с ноутбуком и что-то показывал Зеленскому.Тем временем на Украине с пессимизмом встретили 33-й День независимости."Поздравление Зеленского с Днём независимости в 101-й раз доказало, что смысл существования текущей версии государства Украина - изменение государственного строя в РФ, причём в интересах и под управлением внешних игроков, что делает цену, которую заплатит Украина предельно высокой. Это очень важно понимать в такие времена, когда люди встают перед предельным выбором, когда их решение не просто изменит судьбу семьи, но и банально может стоит жизни. В такие времена жить в иллюзиях - очень дорого", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Авторы указали на то, что Зеленский оскорблял президента России Владимира Путина вместо того, чтобы сосредоточиться в своей речи на проблемах Украины. "Вместо апелляций к образам будущего и украинцам, глава Украины апеллировал к Путину, провоцируя его. Это о многом говорит. Есть задача, и Зе её выполняет. Именно под эту задачу ему дают деньги. Именно под выполнение этой задачи перестраивается госмашина Украины: уничтожаются остатки социальных функций, увеличивается фискальное давление, аппарат принуждения работает по "лучшим" образцам ХVII века. Сегодняшний украинец завидует даже своему предку из Речи Посполитой: они оба живут без конституционных прав, испытывают религиозные гонения, верховная власть у обоих находится за пределами Украины, но у предка не было "Резерв+". Запад даёт Зе технологии управления, чтобы максимально эффективно выжать всё что можно из Украины, до последней капли, до последнего деда. Постепенно Украина превращается в идеального камикадзе, шахида, верящего в то, что в конце пути его ждёт рай с девственницами", - указывалось в публикации.Кроме того, авторы канала указала на том, что на Украине Запад тестирует свои вооружения."На полигоне Украина уже тестируются все виды вооружений доступные человечеству: обычные, кассетные, с обеднённым ураном, химоружие и т.д. До полного комплекта не хватает ядерного, но и это уже кажется весьма вероятным. Поэтому хочется только одного, чтобы эта агония забрала как можно меньше людей. Вот в таких безрадостных, но объективных оценках встречаем мы 33-й День независимости Украины", - отмечалось в публикации популярного телеграм-канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - указал, что страну лишили будущего."Какое будущее ждёт Украину и народ? Наш прогноз: никакое. Как только западные спонсоры получат своё, нас просто спишут в утиль, как ненужный актив. Но кредиты нам придётся отдавать, и тем самым Украина на 30-50 лет обречена быть нищей страной, как многие "богатые на ресурсы" страны Африки", - отметили авторы канала.Они написали, что не празднуют День независимости Украины, т. к. "остатки мнимой независимости, Зеленский разменял на обложки журналов и западных газет, ради собственного самопиара".Обмен пленнымиДнём 24 августа Минобороны России сообщило о прошедшем обмене пленными с Украиной."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в министерстве.Позднее в телеграм-канале опубликовали видео с вернувшимися из плена российскими солдатами.Согласно информации, которую распространил в т.ч. и член СПЧ при президенте России, военкор Александр Коц, пленные, которых вернули домой, были "срочниками", которых украинские военные захватили в первые дни вторжения в Курскую область. Что же до украинских пленных, то это попавшие в плен в 2022 году, многих из которых украинцы игнорировали, чтобы вернуть "более статусных" боевиков "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.). Согласно сообщениям СМИ, среди 115 вернувшихся на Украину пленных лишь один был членом этого подразделения.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с волонтёром Еленой Бобковой "Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области".

https://ukraina.ru/20240824/1057026132.html

https://ukraina.ru/20240824/1057024458.html

https://ukraina.ru/20240823/1057020979.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, владимир зеленский, литвин, вооруженные силы украины