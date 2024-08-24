"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине - 24.08.2024 Украина.ру
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"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине
"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине - 24.08.2024 Украина.ру
"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине
Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины по поводу Дня независимости, на Украине - ответили. Из плена вернулись 115 российских военных
2024-08-24T18:50
2024-08-24T18:50
эксклюзив
хроники
украина
россия
курская область
владимир зеленский
литвин
вооруженные силы украины
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В своём обращении к народу Владимир Зеленский пояснил вторжение ВСУ в Курскую область необходимостью создания "буферной зоны"."Тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так, отвечает независимость", - хвастался Зеленский.Видео с ним было записано, если верить ему, в Сумской области в нескольких километрах от государственной границы с Россией.Он также пояснил удары вглубь России."За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойна, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности &lt;...&gt; рано или поздно прилетит украинский ответ", - заявил Зеленский, умолчав при этом, что часто жертвами атак украинских беспилотников становятся мирные люди.Не мог обойти Зеленский и тему запрета каноничной Украинской православной церкви. Соответствующий закон он подписал 24 августа."[Независимость] это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - отметил Зеленский.Тем самым он в который раз оскорбил украинских православных.Не забыл Зеленский и о наёмниках."[Независимость] это осуществление справедливости для героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинского почёта — нашего гражданства", - подчеркнул Зеленский.При этом именно наёмники прославились военными преступлениями в Курской области."Люди, с которыми я говорила, уверяли: ВСУ расстреливали гражданских и чаще других в этом отметились иностранные наемники. Люди слышали польскую, французскую, немецкую речь. В сети уже появляются видео с расстрелянными гражданскими. Расстрелянными в упор из стрелкового оружия или убитых дронами", - рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" главред ИА Regnum, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.Она указала, что наёмники прекрасно знали, кого убивали."Моя логика простая: смерть от артиллерийского снаряда – не то же самое, что быть убитым в упор. Операторы дронов тоже прекрасно видят, кого они убивают. И если дрон гонится за двенадцатилетним мальчишкой или старушкой, то это – умышленное неслучайное убийство. Нельзя сравнивать жертвы среди гражданского населения на Украине и жертвы в Курской области. В первом случае – это, да, трагедия, но это – военные жертвы, во втором это – военные преступления. И эти преступления совершают ВСУ, нередко руками иностранных наёмников. Поэтому, на мой взгляд, минимум что мы можем сделать – это исключить иностранных наёмников из обменного фонда", - подчёркивала Ахмедова.Речи Зеленскому пишет украинский журналист Дмитрий Литвин. Так, именно Литвин попал в камеру казахстанской журналистки Гульнар Бажкеновой, когда она снимала закулисье встречи Зеленского с журналистами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Литвин стоял с ноутбуком и что-то показывал Зеленскому.Тем временем на Украине с пессимизмом встретили 33-й День независимости."Поздравление Зеленского с Днём независимости в 101-й раз доказало, что смысл существования текущей версии государства Украина - изменение государственного строя в РФ, причём в интересах и под управлением внешних игроков, что делает цену, которую заплатит Украина предельно высокой. Это очень важно понимать в такие времена, когда люди встают перед предельным выбором, когда их решение не просто изменит судьбу семьи, но и банально может стоит жизни. В такие времена жить в иллюзиях - очень дорого", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Авторы указали на то, что Зеленский оскорблял президента России Владимира Путина вместо того, чтобы сосредоточиться в своей речи на проблемах Украины. "Вместо апелляций к образам будущего и украинцам, глава Украины апеллировал к Путину, провоцируя его. Это о многом говорит. Есть задача, и Зе её выполняет. Именно под эту задачу ему дают деньги. Именно под выполнение этой задачи перестраивается госмашина Украины: уничтожаются остатки социальных функций, увеличивается фискальное давление, аппарат принуждения работает по "лучшим" образцам ХVII века. Сегодняшний украинец завидует даже своему предку из Речи Посполитой: они оба живут без конституционных прав, испытывают религиозные гонения, верховная власть у обоих находится за пределами Украины, но у предка не было "Резерв+". Запад даёт Зе технологии управления, чтобы максимально эффективно выжать всё что можно из Украины, до последней капли, до последнего деда. Постепенно Украина превращается в идеального камикадзе, шахида, верящего в то, что в конце пути его ждёт рай с девственницами", - указывалось в публикации.Кроме того, авторы канала указала на том, что на Украине Запад тестирует свои вооружения."На полигоне Украина уже тестируются все виды вооружений доступные человечеству: обычные, кассетные, с обеднённым ураном, химоружие и т.д. До полного комплекта не хватает ядерного, но и это уже кажется весьма вероятным. Поэтому хочется только одного, чтобы эта агония забрала как можно меньше людей. Вот в таких безрадостных, но объективных оценках встречаем мы 33-й День независимости Украины", - отмечалось в публикации популярного телеграм-канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - указал, что страну лишили будущего."Какое будущее ждёт Украину и народ? Наш прогноз: никакое. Как только западные спонсоры получат своё, нас просто спишут в утиль, как ненужный актив. Но кредиты нам придётся отдавать, и тем самым Украина на 30-50 лет обречена быть нищей страной, как многие "богатые на ресурсы" страны Африки", - отметили авторы канала.Они написали, что не празднуют День независимости Украины, т. к. "остатки мнимой независимости, Зеленский разменял на обложки журналов и западных газет, ради собственного самопиара".Обмен пленнымиДнём 24 августа Минобороны России сообщило о прошедшем обмене пленными с Украиной."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в министерстве.Позднее в телеграм-канале опубликовали видео с вернувшимися из плена российскими солдатами.Согласно информации, которую распространил в т.ч. и член СПЧ при президенте России, военкор Александр Коц, пленные, которых вернули домой, были "срочниками", которых украинские военные захватили в первые дни вторжения в Курскую область. Что же до украинских пленных, то это попавшие в плен в 2022 году, многих из которых украинцы игнорировали, чтобы вернуть "более статусных" боевиков "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.). Согласно сообщениям СМИ, среди 115 вернувшихся на Украину пленных лишь один был членом этого подразделения.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с волонтёром Еленой Бобковой "Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области".
https://ukraina.ru/20240824/1057026132.html
https://ukraina.ru/20240824/1057024458.html
https://ukraina.ru/20240823/1057020979.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, владимир зеленский, литвин, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Литвин, Вооруженные силы Украины

"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине

18:50 24.08.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины по поводу Дня независимости, на Украине - ответили. Из плена вернулись 115 российских военных
В своём обращении к народу Владимир Зеленский пояснил вторжение ВСУ в Курскую область необходимостью создания "буферной зоны".
"Тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так, отвечает независимость", - хвастался Зеленский.
Видео с ним было записано, если верить ему, в Сумской области в нескольких километрах от государственной границы с Россией.
Он также пояснил удары вглубь России.
"За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойна, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности <...> рано или поздно прилетит украинский ответ", - заявил Зеленский, умолчав при этом, что часто жертвами атак украинских беспилотников становятся мирные люди.
Не мог обойти Зеленский и тему запрета каноничной Украинской православной церкви. Соответствующий закон он подписал 24 августа.
"[Независимость] это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - отметил Зеленский.
Тем самым он в который раз оскорбил украинских православных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
13:00
Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августаВладимир Зеленский подписал закон о запрете каноничной Украинской православной церкви, начались расправы над поддержавшими УПЦ депутатами. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Не забыл Зеленский и о наёмниках.
"[Независимость] это осуществление справедливости для героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинского почёта — нашего гражданства", - подчеркнул Зеленский.
При этом именно наёмники прославились военными преступлениями в Курской области.
"Люди, с которыми я говорила, уверяли: ВСУ расстреливали гражданских и чаще других в этом отметились иностранные наемники. Люди слышали польскую, французскую, немецкую речь. В сети уже появляются видео с расстрелянными гражданскими. Расстрелянными в упор из стрелкового оружия или убитых дронами", - рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" главред ИА Regnum, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.
Она указала, что наёмники прекрасно знали, кого убивали.
"Моя логика простая: смерть от артиллерийского снаряда – не то же самое, что быть убитым в упор. Операторы дронов тоже прекрасно видят, кого они убивают. И если дрон гонится за двенадцатилетним мальчишкой или старушкой, то это – умышленное неслучайное убийство. Нельзя сравнивать жертвы среди гражданского населения на Украине и жертвы в Курской области. В первом случае – это, да, трагедия, но это – военные жертвы, во втором это – военные преступления. И эти преступления совершают ВСУ, нередко руками иностранных наёмников. Поэтому, на мой взгляд, минимум что мы можем сделать – это исключить иностранных наёмников из обменного фонда", - подчёркивала Ахмедова.
Речи Зеленскому пишет украинский журналист Дмитрий Литвин. Так, именно Литвин попал в камеру казахстанской журналистки Гульнар Бажкеновой, когда она снимала закулисье встречи Зеленского с журналистами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Литвин стоял с ноутбуком и что-то показывал Зеленскому.
украинский морской спецназ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
09:50
Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августаПосле атаки украинских дронов на Воронеж эвакуировали 200 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о скоплении ВСУ на Херсонском направлении
Тем временем на Украине с пессимизмом встретили 33-й День независимости.
"Поздравление Зеленского с Днём независимости в 101-й раз доказало, что смысл существования текущей версии государства Украина - изменение государственного строя в РФ, причём в интересах и под управлением внешних игроков, что делает цену, которую заплатит Украина предельно высокой. Это очень важно понимать в такие времена, когда люди встают перед предельным выбором, когда их решение не просто изменит судьбу семьи, но и банально может стоит жизни. В такие времена жить в иллюзиях - очень дорого", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".
Авторы указали на то, что Зеленский оскорблял президента России Владимира Путина вместо того, чтобы сосредоточиться в своей речи на проблемах Украины.

"Вместо апелляций к образам будущего и украинцам, глава Украины апеллировал к Путину, провоцируя его. Это о многом говорит. Есть задача, и Зе её выполняет. Именно под эту задачу ему дают деньги. Именно под выполнение этой задачи перестраивается госмашина Украины: уничтожаются остатки социальных функций, увеличивается фискальное давление, аппарат принуждения работает по "лучшим" образцам ХVII века. Сегодняшний украинец завидует даже своему предку из Речи Посполитой: они оба живут без конституционных прав, испытывают религиозные гонения, верховная власть у обоих находится за пределами Украины, но у предка не было "Резерв+". Запад даёт Зе технологии управления, чтобы максимально эффективно выжать всё что можно из Украины, до последней капли, до последнего деда. Постепенно Украина превращается в идеального камикадзе, шахида, верящего в то, что в конце пути его ждёт рай с девственницами", - указывалось в публикации.
Кроме того, авторы канала указала на том, что на Украине Запад тестирует свои вооружения.

"На полигоне Украина уже тестируются все виды вооружений доступные человечеству: обычные, кассетные, с обеднённым ураном, химоружие и т.д. До полного комплекта не хватает ядерного, но и это уже кажется весьма вероятным. Поэтому хочется только одного, чтобы эта агония забрала как можно меньше людей. Вот в таких безрадостных, но объективных оценках встречаем мы 33-й День независимости Украины", - отмечалось в публикации популярного телеграм-канала.
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - указал, что страну лишили будущего.
"Какое будущее ждёт Украину и народ? Наш прогноз: никакое. Как только западные спонсоры получат своё, нас просто спишут в утиль, как ненужный актив. Но кредиты нам придётся отдавать, и тем самым Украина на 30-50 лет обречена быть нищей страной, как многие "богатые на ресурсы" страны Африки", - отметили авторы канала.
Они написали, что не празднуют День независимости Украины, т. к. "остатки мнимой независимости, Зеленский разменял на обложки журналов и западных газет, ради собственного самопиара".
Моди и Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Вчера, 18:00
Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на УкраинеПремьер-министр Индии Нарендра Моди в Киеве согласовал четыре документа о сотрудничестве и предупредил Владимира Зеленского о необходимости договариваться с президентом России Владимиром Путиным
Обмен пленными
Днём 24 августа Минобороны России сообщило о прошедшем обмене пленными с Украиной.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в министерстве.
Позднее в телеграм-канале опубликовали видео с вернувшимися из плена российскими солдатами.
Согласно информации, которую распространил в т.ч. и член СПЧ при президенте России, военкор Александр Коц, пленные, которых вернули домой, были "срочниками", которых украинские военные захватили в первые дни вторжения в Курскую область. Что же до украинских пленных, то это попавшие в плен в 2022 году, многих из которых украинцы игнорировали, чтобы вернуть "более статусных" боевиков "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.). Согласно сообщениям СМИ, среди 115 вернувшихся на Украину пленных лишь один был членом этого подразделения.
О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с волонтёром Еленой Бобковой "Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийЛитвинВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:50"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине
18:40Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
18:01Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
17:27Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска
16:20Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
16:00"Гу-га": 25 лет назад стартовала киношная эпопея о штрафбатах
15:58Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи
15:58Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки
15:30Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.
14:58Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск
14:46Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
14:18ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
13:47Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
13:38Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию
13:07О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян
13:02ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
13:00Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа
12:53Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
12:41Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
12:05Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
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