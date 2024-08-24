https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html

Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.

Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области. - 24.08.2024 Украина.ру

Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.

О том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова

2024-08-24T15:30

2024-08-24T15:30

2024-08-24T15:30

днепропетровская область

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

покровск/красноармейск

эксклюзив

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Покровский фронт продолжает стремительно продвигаться на запад – как к самому Покровску/Красноармейску, так и к границам Днепропетровской области. В том, что город вот-вот перейдет под контроль России, не сомневаются ни украинские военные, ни киевская власть.Так на подступах к Покровску уже идут бои на улицах Гродовки и Новогродовки, а поселки Красный Яр и Крутой Яр, которые расположены между Гродовкой и Новогродовкой освобождены. Также стало известно о том, что российские штурмовые группы вошли непосредственно в Карловку, где ВСУ до этого смогли выстроить оборону благодаря естественным преградам – Карловскому водохранилищу и реке Волчьей."Все спрашивают, а почему говорят, что мы только сейчас вошли в Карловку, хотя о боях в ней мы говорим уже много недель. Поясню. Мы вели бои в районе дач, которые вроде как Карловка, но не совсем. А вот теперь наши штурмовые группы зашли в сам населенный пункт и сейчас работают в районе улицы Фильтровальной. Есть даже укропское видео, на котором видно, как в Карловку влетает наш БТР, а с него спешивается пехота.В Гродовке, по последней информации, мы вели бои на улице Центральной. Вы еще учитывайте такой момент. Информация приходит к нам с некоторым опозданием. Поэтому возможно мы продвинулись в указанных населенных пунктах еще дальше", - говорит Елена Бобкова.По ее словам, такое стремительное продвижение на покровском направлении, прежде всего, объясняется тем, что ВСУ не хватает резервов – некому воевать. Второе, воюющие в тех местах украинцы в отличие от выбывших бойцов не очень мотивированы и не очень хорошо обучены. Они мобилизованные, а не добровольцы. Поэтому не стойки в обороне, в итоге при сильном нажиме, отступают.Третье, дефицит снарядов. Четвертое, российские штурмовые группы небольшие – по 2-3 человека. Причем они передвигаются по посадкам. А "зеленка" не дает возможности действовать против них FPV-дронам. К тому же атаки идут стремительно, волнами – одна за другой. В день их бывает до пятидесяти. В итоге – прорыв обороны ВСУ."Нашей разведке поступают данные, что укропы сейчас в спешке сооружают оборонительные позиции под Покровском и Мирноградом/Димитровым. Причем, возможно, отведут туда основные силы, чтобы не расходовать их в боях за села. Цель украинского командования: задержать нас, как можно дольше, измотать и выбить как можно больше нашей пехоты.Освобождение Покровска – это ж ухудшение ситуации для ВСУ в ДНР в разы, что на юге – в Угледаре, что на севере – Часов Яр, Константиновка, Торецк", - поясняет ситуацию Бобкова.Активные боевые действия продолжаются в восточных районах Часов Яра и в Торецке. ВСУ продолжают обстрелы Петровского района Донецка. Делать это им позволяет контроль на Курахово. Как только населенные пункты на этом направлении будут освобождены российской армией, эта проблема уйдет в прошлое.Читайте также материал Александра Чаленко Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель

https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html

https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html

https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html

днепропетровская область

покровск/красноармейск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

днепропетровская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, покровск/красноармейск, эксклюзив