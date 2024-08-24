Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области. - 24.08.2024 Украина.ру
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Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области. - 24.08.2024 Украина.ру
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.
О том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
2024-08-24T15:30
2024-08-24T15:30
днепропетровская область
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
покровск/красноармейск
эксклюзив
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Покровский фронт продолжает стремительно продвигаться на запад – как к самому Покровску/Красноармейску, так и к границам Днепропетровской области. В том, что город вот-вот перейдет под контроль России, не сомневаются ни украинские военные, ни киевская власть.Так на подступах к Покровску уже идут бои на улицах Гродовки и Новогродовки, а поселки Красный Яр и Крутой Яр, которые расположены между Гродовкой и Новогродовкой освобождены. Также стало известно о том, что российские штурмовые группы вошли непосредственно в Карловку, где ВСУ до этого смогли выстроить оборону благодаря естественным преградам – Карловскому водохранилищу и реке Волчьей."Все спрашивают, а почему говорят, что мы только сейчас вошли в Карловку, хотя о боях в ней мы говорим уже много недель. Поясню. Мы вели бои в районе дач, которые вроде как Карловка, но не совсем. А вот теперь наши штурмовые группы зашли в сам населенный пункт и сейчас работают в районе улицы Фильтровальной. Есть даже укропское видео, на котором видно, как в Карловку влетает наш БТР, а с него спешивается пехота.В Гродовке, по последней информации, мы вели бои на улице Центральной. Вы еще учитывайте такой момент. Информация приходит к нам с некоторым опозданием. Поэтому возможно мы продвинулись в указанных населенных пунктах еще дальше", - говорит Елена Бобкова.По ее словам, такое стремительное продвижение на покровском направлении, прежде всего, объясняется тем, что ВСУ не хватает резервов – некому воевать. Второе, воюющие в тех местах украинцы в отличие от выбывших бойцов не очень мотивированы и не очень хорошо обучены. Они мобилизованные, а не добровольцы. Поэтому не стойки в обороне, в итоге при сильном нажиме, отступают.Третье, дефицит снарядов. Четвертое, российские штурмовые группы небольшие – по 2-3 человека. Причем они передвигаются по посадкам. А "зеленка" не дает возможности действовать против них FPV-дронам. К тому же атаки идут стремительно, волнами – одна за другой. В день их бывает до пятидесяти. В итоге – прорыв обороны ВСУ."Нашей разведке поступают данные, что укропы сейчас в спешке сооружают оборонительные позиции под Покровском и Мирноградом/Димитровым. Причем, возможно, отведут туда основные силы, чтобы не расходовать их в боях за села. Цель украинского командования: задержать нас, как можно дольше, измотать и выбить как можно больше нашей пехоты.Освобождение Покровска – это ж ухудшение ситуации для ВСУ в ДНР в разы, что на юге – в Угледаре, что на севере – Часов Яр, Константиновка, Торецк", - поясняет ситуацию Бобкова.Активные боевые действия продолжаются в восточных районах Часов Яра и в Торецке. ВСУ продолжают обстрелы Петровского района Донецка. Делать это им позволяет контроль на Курахово. Как только населенные пункты на этом направлении будут освобождены российской армией, эта проблема уйдет в прошлое.Читайте также материал Александра Чаленко Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html
https://ukraina.ru/20240821/1056960565.html
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днепропетровская область
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Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, покровск/красноармейск, эксклюзив
Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Эксклюзив

Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области.

15:30 24.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
О том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
Покровский фронт продолжает стремительно продвигаться на запад – как к самому Покровску/Красноармейску, так и к границам Днепропетровской области. В том, что город вот-вот перейдет под контроль России, не сомневаются ни украинские военные, ни киевская власть.
Так на подступах к Покровску уже идут бои на улицах Гродовки и Новогродовки, а поселки Красный Яр и Крутой Яр, которые расположены между Гродовкой и Новогродовкой освобождены. Также стало известно о том, что российские штурмовые группы вошли непосредственно в Карловку, где ВСУ до этого смогли выстроить оборону благодаря естественным преградам – Карловскому водохранилищу и реке Волчьей.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа, 12:12
После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлыУкраинский гарнизон Покровска/Красноармейска обречен. Это признает даже военно-гражданская администрация города. На его подступах — в населенном пункте Гродовка — уже второй день идут городские бои. ВСУ вытесняются оттуда. Мирноград/Димитров, пригород Покровска, находится под постоянными ударами российских FPV-дронов
"Все спрашивают, а почему говорят, что мы только сейчас вошли в Карловку, хотя о боях в ней мы говорим уже много недель. Поясню. Мы вели бои в районе дач, которые вроде как Карловка, но не совсем. А вот теперь наши штурмовые группы зашли в сам населенный пункт и сейчас работают в районе улицы Фильтровальной. Есть даже укропское видео, на котором видно, как в Карловку влетает наш БТР, а с него спешивается пехота.
В Гродовке, по последней информации, мы вели бои на улице Центральной. Вы еще учитывайте такой момент. Информация приходит к нам с некоторым опозданием. Поэтому возможно мы продвинулись в указанных населенных пунктах еще дальше", - говорит Елена Бобкова.
По ее словам, такое стремительное продвижение на покровском направлении, прежде всего, объясняется тем, что ВСУ не хватает резервов – некому воевать. Второе, воюющие в тех местах украинцы в отличие от выбывших бойцов не очень мотивированы и не очень хорошо обучены. Они мобилизованные, а не добровольцы. Поэтому не стойки в обороне, в итоге при сильном нажиме, отступают.
21 августа, 12:37
Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался живДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте и о драматических ситуациях, в которую попадают российские бойцы и командиры
Третье, дефицит снарядов. Четвертое, российские штурмовые группы небольшие – по 2-3 человека. Причем они передвигаются по посадкам. А "зеленка" не дает возможности действовать против них FPV-дронам. К тому же атаки идут стремительно, волнами – одна за другой. В день их бывает до пятидесяти. В итоге – прорыв обороны ВСУ.
"Нашей разведке поступают данные, что укропы сейчас в спешке сооружают оборонительные позиции под Покровском и Мирноградом/Димитровым. Причем, возможно, отведут туда основные силы, чтобы не расходовать их в боях за села. Цель украинского командования: задержать нас, как можно дольше, измотать и выбить как можно больше нашей пехоты.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 15:37
Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недельО ситуации на фронте в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Освобождение Покровска – это ж ухудшение ситуации для ВСУ в ДНР в разы, что на юге – в Угледаре, что на севере – Часов Яр, Константиновка, Торецк", - поясняет ситуацию Бобкова.
Активные боевые действия продолжаются в восточных районах Часов Яра и в Торецке. ВСУ продолжают обстрелы Петровского района Донецка. Делать это им позволяет контроль на Курахово. Как только населенные пункты на этом направлении будут освобождены российской армией, эта проблема уйдет в прошлое.
Читайте также материал Александра Чаленко Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
 
Днепропетровская областьВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияПокровск/КрасноармейскЭксклюзив
 
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