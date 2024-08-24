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Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск
Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск - 24.08.2024 Украина.ру
Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск
Президент России провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады военачальников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-08-24T14:58
2024-08-24T14:58
2024-08-24T14:58
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Согласно официальному сообщению, встреча состоялась "в одном из командных пунктов Министерства обороны". Там "Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции".Владимир Путин также заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.Ранее официальная Москва отказалась от переговоров с представителями нынешнего руководства Украины. Поводом стало вторжение украинской армии и приданных ей наёмников на территорию Курской области. Интервенция началась утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории Российской Федерации.Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек и ЕС обсудит отправку инструкторов на УкраинуТакже сегодня стало известно об очередном паритетном обмене - Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, всу, кто, сво
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, СВО
Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск
Президент России провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады военачальников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Согласно официальному сообщению, встреча состоялась "в одном из командных пунктов Министерства обороны". Там "Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции".
Владимир Путин также заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
Ранее официальная Москва отказалась от переговоров с представителями нынешнего руководства Украины. Поводом стало вторжение украинской армии и приданных ей наёмников на территорию Курской области. Интервенция началась утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории Российской Федерации.