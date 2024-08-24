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Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск

Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск - 24.08.2024 Украина.ру

Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск

Президент России провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады военачальников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-08-24T14:58

2024-08-24T14:58

2024-08-24T14:58

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Согласно официальному сообщению, встреча состоялась "в одном из командных пунктов Министерства обороны". Там "Владимир Путин провёл встречу с руководством Объединённой группировки войск и принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции".Владимир Путин также заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.Ранее официальная Москва отказалась от переговоров с представителями нынешнего руководства Украины. Поводом стало вторжение украинской армии и приданных ей наёмников на территорию Курской области. Интервенция началась утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории Российской Федерации.Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек и ЕС обсудит отправку инструкторов на УкраинуТакже сегодня стало известно об очередном паритетном обмене - Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, всу, кто, сво