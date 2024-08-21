https://ukraina.ru/20240821/1056975640.html

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" Главное на Украине на 14:00 21 августа

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" Главное на Украине на 14:00 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру

"Никаких переговоров до полного разгрома врага!" Главное на Украине на 14:00 21 августа

Продолжаются боевые действия в зоне СВО; в Курской области идут встречные бои; украинские военные сдаются в плен; дроны атакуют Киев и Москву; МИД РФ предостерегает иностранных журналистов; в Москве заявили о невозможности переговоров

2024-08-21T13:55

2024-08-21T13:55

2024-08-21T15:15

эксклюзив

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москва

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Переговоров не будетДо событий в Курской области для России существовала опасность попасть в "переговорный капкан", в который страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств, теперь такой опасности нет, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он пояснил в своем телеграм-канале, что страна могла начать "ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями"."После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!" - написал Медведев.Боевые действия в зоне СВОПо информации МО России, расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области, противник понес потери в живой сите и технике, информирует 21 августа МО России.Сообщается, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14, 43, 66, 116-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30255 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17348 танков и других боевых бронированных машин, 1416 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13470 орудий полевой артиллерии и минометов, 24977 единиц специальной военной автомобильной техники", говорится в сводке МО РФ.Украинский Генштаб обнародовал данные, согласно которым за минувшие сутки на фронтах произошло 166 боестолкновений, почти треть из них – на Покровском направлении.Украинские паблики комментируют данные украинского Генштаба, согласно которым всего с начала конфликта армия РФ запустила по украинской территории 9627 ракет, из них только 2429 были сбиты (эти данные главком ВСУ Сырский обнародовал на заседании конгресса местных властей). То есть, сбивалось в четыре раза меньше ракет, чем запускалось ВС РФ, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".А телеграм-канал "Легитимный" в связи с этим делает такой вывод: "Реальная ситуация плачевная, а Курская авантюра была нужна, чтобы сместить акцент с негатива. Банковая знала, что такой шаг даст ей ситуативно хайп, который можно будет продать западным спонсорам за право на новые кредиты и поставки оружия. Но что-то пошло не так".По мнению авторов канала, "скорее всего, Сырского и ОП побудило сказать правду желание выбить у запада больше ПВО, которое везде в мире в дефиците.ОбстрелыВСУ утром 21 августа обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за полтора часа, об этом в своем телеграм-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего, по данным представительства, ВСУ за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса. Поступили сведения о ранении десяти мирных жителей.В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа, сообщает МО России в своем телеграм-канале."Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два– над Курской областью", - говорится в сообщении.Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что "созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки". При этом он отметил, что "это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".Кроме того, по информации МО РФ, около 09:40 дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области не менее 110 снарядов, шесть мирных жителей пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.В Киеве ночью и утром в среду трижды объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ информируют, что ночью и утром ВС РФ атаковали Киев дронами, однако все они – около десятка - были сбиты на подступах к городу. По данным местных властей, в настоящее время в столице Украины - "без жертв и разрушений".Телеканал "Общественное" сообщает в среду о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.Ситуация в Курской областиМорская пехота ЧФ взяла в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщает 21 августа РИА "Новости" со ссылкой на информацию силовых структур.МО РФ сообщает, что в 11.20 мск 21 августа дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль. Об этом сообщил 21 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.Западные СМИ пишут, что в курской операции Киев использует элитные подразделения и видят в этом определенные риски. По мнению военного аналитика Патрика Бьюри, которого цитирует издание Business Insider, "наихудший сценарий для Украины – это если Россия прижмет элитные войска в Курской области", тогда они вынуждены будут отступить, потеряв значительную часть своего потенциала.Украинские СМИ тоже отмечают, что на Курск брошены лучшие. "Для наступления в Курской области Украина задействовала от 10 тысяч (оценки западных СМИ) до 30 тысяч (оценки российских военных пабликов) бойцов. Причем это лучшие части ВСУ, переброшенные с других участков фронта", - пишет издание "Страна" в своем телеграм-канале.Издание отмечает: "Считалось, что одной из целей этой операции было принудить РФ снять и перебросить под Курск часть сил с фронта в Украине. Однако, по информации, которая поступает из разных источников, этого не происходит". В общем, "размен" резервами произошел кардинально не в пользу Украины, что и стало, возможно, одной из причин ухудшения положения ВСУ на Донбассе.ЦИК РФ на заседании принял решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области, передает 21 августа РИА "Новости".МИД РФ предостерег иностранных журналистов от незаконного проникновения в Курскую область. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, каждый такой случай будет на контроле, каждый случай "с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов…" будут отслеживаться. Как сообщает РИА "Новости", "Москва неоднократно фиксировала, что в Курскую область незаконно проникали представители иностранных СМИ".Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. По данным МО России, их продвижение остановлено, идет планомерное уничтожение противника. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.Подробнее о том, что происходит на Украине - в материале Василия Стоякина "Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться".

https://ukraina.ru/20240821/1056971169.html

https://ukraina.ru/20240820/1056960275.html

https://ukraina.ru/20240821/1056972609.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, мо рф, обстрелы, москва