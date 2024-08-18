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Британская техника сыграла ключевую роль во вторжении ВСУ в Курскую область - The Sunday Times

Британская техника сыграла ключевую роль во вторжении ВСУ в Курскую область - The Sunday Times - 18.08.2024 Украина.ру

Британская техника сыграла ключевую роль во вторжении ВСУ в Курскую область - The Sunday Times

Британия готовила украинскую армию к ведению боевых действий в России. Об этом 18 августа сообщила британская The Sunday Times

2024-08-18T16:52

2024-08-18T16:52

2024-08-18T16:53

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В публикации отмечено, что Лондон с "готовностью" воспринял информацию о появлении британских боевых танков Challenger 2 на вооружении ВСУ во время вторжения в Курскую область России. Готовность к таким новостям продемонстрировали и Минобороны, и правительство Британии, отметило издание."Незаметное для мира британская техника, в том числе беспилотники, сыграла центральную роль в новом наступлении Украины , а британский персонал в течение двух лет тесно консультировал украинскую армию, в масштабах, с которыми не может сравниться ни одна другая страна", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что Лондон не желает всерьёз рассматривать возможность применения Россией ядерного оружия. В оборонном министерстве Британии заявляют, что "опасения ядерной эскалации преувеличены".По информации британского издания, "Зеленский приказал нанести удар по России с помощью трех мотострелковых бригад и трех десантно-штурмовых бригад". При этом ещё в 202 году на то время британский министр обороны Бен Уоллес "разрешил украинским военным использовать британскую технику на территории России при условии, что это соответствует международному праву, которое разрешает наступательные атаки на аэродромы и линии снабжения в целях самообороны".О применении британских танков в Курской области на уходящей неделе сообщило несколько британских изданий. ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Ранее было Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области

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новости, россия, курская область, британия, владимир зеленский, бен уоллес, вооруженные силы украины, нато, украина-нато, военная помощь, challenger-2 (танк), танки, кто, сво, всу