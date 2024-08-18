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Потери ВСУ в боях с "Южной" российской группировкой составили до 420 военнослужащих

Потери ВСУ в боях с "Южной" российской группировкой составили до 420 военнослужащих - 18.08.2024 Украина.ру

Потери ВСУ в боях с "Южной" российской группировкой составили до 420 военнослужащих

Подразделения российской войсковой группировки "Юг" улучшили тактическое положение, нанесли существенное поражение живой силе и технике противника. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-08-18T14:01

2024-08-18T14:01

2024-08-18T14:01

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Согласно официальному сообщению, российской группировкой нанесено поражение формированиям противника - 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад и 24-го штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино Донецкой Народной Республики. При этом потери ВСУ составили до 420 военнослужащих и два автомобиля."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего", - отмечено в официальном сообщении.Всего с начала СВО российскими военнослужащими уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17320 танков и других боевых бронированных машин, 1411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24894 единицы специальной военной автомобильной техники, сказано в новой сводке Минобороны РФ.Тем временем ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" потеряли до 440 военнослужащих, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНРОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел аспекты СВО в публикации Изгоняя морок из мозгов. Заниматься силовой денацификацией будет вынуждено государство

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новости, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, южно-донецкое направление, новые регионы, днр, минобороны рф, сводка