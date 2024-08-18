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ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" потеряли до 440 военнослужащих

ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" потеряли до 440 военнослужащих - 18.08.2024 Украина.ру

ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" потеряли до 440 военнослужащих

Подразделениями российской войсковой группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-08-18T13:38

2024-08-18T13:38

2024-08-18T13:38

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Согласно официальному сообщению, группировкой "Запад" нанесено поражение формированиям противника - 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка (ЛНР) и Торское (ДНР). При этом отражена контратака штурмовой группы 241-й бригады теробороны."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", - сказано в сводке Минобороны РФ.В ней также отмечено, что за минувшие сутки уничтожены два склада боеприпасов противника и в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Тем временем Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, потери всу, тероборона