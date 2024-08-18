Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР - 18.08.2024 Украина.ру
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Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР - 18.08.2024 Украина.ру
Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
Подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в результате активных действий освобождён населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ
2024-08-18T13:23
2024-08-18T13:23
новости
донецкая народная республика
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Согласно официальному сообщению, группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям противника - 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка (ДНР).Также отмечено отражение двух контратак подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Потери противника по данным Минобороны РФ составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
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новости, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, нацполиция, всу, потери всу, днр, новые регионы, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Новые регионы, СВО, Минобороны РФ, сводка

Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР

13:23 18.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в результате активных действий освобождён населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ
Согласно официальному сообщению, группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям противника - 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка (ДНР).
Также отмечено отражение двух контратак подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Потери противника по данным Минобороны РФ составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
 
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13:23Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
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