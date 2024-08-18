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Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР

Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР - 18.08.2024 Украина.ру

Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР

Подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в результате активных действий освобождён населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-08-18T13:23

2024-08-18T13:23

2024-08-18T13:23

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Согласно официальному сообщению, группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям противника - 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка (ДНР).Также отмечено отражение двух контратак подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Потери противника по данным Минобороны РФ составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

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новости, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, нацполиция, всу, потери всу, днр, новые регионы, сво, минобороны рф, сводка