https://ukraina.ru/20240816/1056917991.html

ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink

ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink - 16.08.2024 Украина.ру

ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink

Системы спутниковой связи Starlink оказались бесполезными для ВСУ при вторжении в Курскую область. На особенности коммуникации интервентов обратил внимание 16 августа ТГ-канал Readovka

2024-08-16T18:05

2024-08-16T18:05

2024-08-16T18:05

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илон маск

связь

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"У вас не работает подписка, вернитесь на Украину" — вторженцы пытались включить свою чудесную связь Starlink, совершенно забыв, что в злой России она не работает", - отмечено в публикации.ТГ-канал также прокомментировал фотографию с трупом военнослужащего ВСУ на курской земле рядом с коробкой терминала связи Starlink. По мнению автора публикации, она свидетельствует о потере связи с реальностью."Налаживая связь, ВСУшники по привычке попытались включить свой чудо-терминал и выйти в интернет. Но... он не включился. А все почему? Потому что вы находитесь на территории России, где Starlink официально и безапелляционно, в порыве презрения к агрессорам и поддержке мужественной Украины не работает. Интернет не включился, вышки связи взорваны ими же, а тут и прилет", - констатировал автор ТГ-канала.Ранее сообщалось о вторжении ВСУ в Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддержали украинскую интервенцию в Россию. На совещании 16 августа Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решенияСК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также сегодня в отношении военнослужащих ВСУ Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и исчезновения жителя Курской областиМинобороны РФ сообщало 16 августа о том, что Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, starlink, илон маск, связь, мобильная связь, кто