https://ukraina.ru/20240816/1056917991.html
ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink
ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink - 16.08.2024 Украина.ру
ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink
Системы спутниковой связи Starlink оказались бесполезными для ВСУ при вторжении в Курскую область. На особенности коммуникации интервентов обратил внимание 16 августа ТГ-канал Readovka
2024-08-16T18:05
2024-08-16T18:05
2024-08-16T18:05
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связь
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"У вас не работает подписка, вернитесь на Украину" — вторженцы пытались включить свою чудесную связь Starlink, совершенно забыв, что в злой России она не работает", - отмечено в публикации.ТГ-канал также прокомментировал фотографию с трупом военнослужащего ВСУ на курской земле рядом с коробкой терминала связи Starlink. По мнению автора публикации, она свидетельствует о потере связи с реальностью."Налаживая связь, ВСУшники по привычке попытались включить свой чудо-терминал и выйти в интернет. Но... он не включился. А все почему? Потому что вы находитесь на территории России, где Starlink официально и безапелляционно, в порыве презрения к агрессорам и поддержке мужественной Украины не работает. Интернет не включился, вышки связи взорваны ими же, а тут и прилет", - констатировал автор ТГ-канала.Ранее сообщалось о вторжении ВСУ в Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддержали украинскую интервенцию в Россию. На совещании 16 августа Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решенияСК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также сегодня в отношении военнослужащих ВСУ Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и исчезновения жителя Курской областиМинобороны РФ сообщало 16 августа о том, что Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, starlink, илон маск, связь, мобильная связь, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Starlink, Илон Маск, связь, мобильная связь, КТО
ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink
Системы спутниковой связи Starlink оказались бесполезными для ВСУ при вторжении в Курскую область. На особенности коммуникации интервентов обратил внимание 16 августа ТГ-канал Readovka
"У вас не работает подписка, вернитесь на Украину" — вторженцы пытались включить свою чудесную связь Starlink, совершенно забыв, что в злой России она не работает", - отмечено в публикации.
ТГ-канал также прокомментировал фотографию с трупом военнослужащего ВСУ на курской земле рядом с коробкой терминала связи Starlink. По мнению автора публикации, она свидетельствует о потере связи с реальностью.
"Налаживая связь, ВСУшники по привычке попытались включить свой чудо-терминал и выйти в интернет. Но... он не включился. А все почему? Потому что вы находитесь на территории России, где Starlink официально и безапелляционно, в порыве презрения к агрессорам и поддержке мужественной Украины не работает. Интернет не включился, вышки связи взорваны ими же, а тут и прилет", - констатировал автор ТГ-канала.
Ранее сообщалось о вторжении ВСУ в Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддержали украинскую интервенцию в Россию. На совещании 16 августа Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).