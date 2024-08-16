Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих - 16.08.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих - 16.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих
Армия России продолжает уничтожать живую силу и технику ВСУ в Курской области. Обновлённые данные потерь противника опубликовало 16 августа Минобороны РФ
2024-08-16T15:23
2024-08-16T15:23
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
минобороны рф
сводка
сво
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Согласно официальном сообщению, активными действиями российской войсковой группировки "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинской штурмовой группы при поддержке пяти бронемашин через государственную границу в направлении Гордеевки.Авиацией и БПЛА, артиллерийским огнём уничтожены мобильные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории западнее Анастасьевки и юго-восточнее Каучука. Также, сообщили в Минобороны РФ, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного."В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения", -сказано в официальном сообщении.Там также сказано о поражении российской авиацией резервов ВСУ, складов боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении по подсчётам Минобороны РФ составили до 2860-ти военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Также сегодня Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из СШАТем временем Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, минобороны рф, сводка, сво
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ, сводка, СВО

Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих

15:23 16.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Армия России продолжает уничтожать живую силу и технику ВСУ в Курской области. Обновлённые данные потерь противника опубликовало 16 августа Минобороны РФ
Согласно официальном сообщению, активными действиями российской войсковой группировки "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинской штурмовой группы при поддержке пяти бронемашин через государственную границу в направлении Гордеевки.
Авиацией и БПЛА, артиллерийским огнём уничтожены мобильные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории западнее Анастасьевки и юго-восточнее Каучука. Также, сообщили в Минобороны РФ, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
"В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения", -сказано в официальном сообщении.
Там также сказано о поражении российской авиацией резервов ВСУ, складов боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении по подсчётам Минобороны РФ составили до 2860-ти военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Также сегодня Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США
Тем временем Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУМинобороны РФсводкаСВО
 
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