https://ukraina.ru/20240816/1056912530.html

Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих - 16.08.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении достигли 2860 военнослужащих

Армия России продолжает уничтожать живую силу и технику ВСУ в Курской области. Обновлённые данные потерь противника опубликовало 16 августа Минобороны РФ

2024-08-16T15:23

2024-08-16T15:23

2024-08-16T15:23

новости

россия

курская область

вооруженные силы украины

всу

потери всу

минобороны рф

сводка

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056831021_0:26:1728:997_1920x0_80_0_0_8b24370b6294151cc483a7e6eb0a653a.jpg.webp

Согласно официальном сообщению, активными действиями российской войсковой группировки "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинской штурмовой группы при поддержке пяти бронемашин через государственную границу в направлении Гордеевки.Авиацией и БПЛА, артиллерийским огнём уничтожены мобильные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории западнее Анастасьевки и юго-восточнее Каучука. Также, сообщили в Минобороны РФ, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного."В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения", -сказано в официальном сообщении.Там также сказано о поражении российской авиацией резервов ВСУ, складов боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении по подсчётам Минобороны РФ составили до 2860-ти военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Также сегодня Минобороны РФ сообщало о том, что ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из СШАТем временем Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, минобороны рф, сводка, сво