Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и исчезновения жителя Курской области
17:19 16.08.2024 (обновлено: 17:21 16.08.2024)
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Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по фактам деятельности ВСУ в Курской области. Об этом 16 августа сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ "Военслед"
"В сети Интернет опубликовано видео, на котором украинские военные в форме с элементами обмундирования немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь и героизируя нацизм, негативно и пренебрежительно высказываются в адрес пожилого мужчины, проходящего мимо, а также в целом в отношении русских", - отметили следователи.
Они сообщили, что по данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
"В ходе предварительного следствия установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались украинские военнослужащие. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа 2024 года они не имеют информации об его местонахождении", - проинформировали следователи.
"В ходе предварительного следствия установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались украинские военнослужащие. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа 2024 года они не имеют информации об его местонахождении", - проинформировали следователи.
По факту безвестного отсутствия этого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом.
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