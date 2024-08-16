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Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения

Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения - 16.08.2024 Украина.ру

Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения

Президент России Владимир Путин 16 августа провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России

2024-08-16T14:44

2024-08-16T14:44

2024-08-16T14:44

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россия

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"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал он.Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. В прошлый раз они обсуждали вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом.О проверке технических решений - в материале "Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою на сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, совбез, совещание, сво