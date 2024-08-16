Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент России Владимир Путин 16 августа провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал он.
Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. В прошлый раз они обсуждали вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом.
О проверке технических решений - в материале "Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою на сайте Украина.ру.