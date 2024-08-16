Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения - 16.08.2024 Украина.ру
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Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения - 16.08.2024 Украина.ру
Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения
Президент России Владимир Путин 16 августа провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
2024-08-16T14:44
2024-08-16T14:44
новости
россия
владимир путин
совбез
совещание
сво
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"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал он.Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. В прошлый раз они обсуждали вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом.О проверке технических решений - в материале "Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, совбез, совещание, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Совбез, совещание, СВО

Путин обсудил с членами Совбеза применяемые в ходе СВО технические решения

14:44 16.08.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин 16 августа провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал он.
Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. В прошлый раз они обсуждали вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом.
О проверке технических решений - в материале "Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинСовбезсовещаниеСВО
 
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