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Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины

Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины - 16.08.2024 Украина.ру

Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины

Обстановка на белорусско-украинской границе напряжённая, отмечена активизация СБУ и высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны. Об этом 16 августа заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

2024-08-16T13:43

2024-08-16T13:43

2024-08-16T13:43

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Министр обороны принял участие в совещании, собранном 16 августа Александром Лукашенко в президентском дворце. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, главной темой стала ситуация на границе с Украиной."Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны", - заявил на совещании Хренин.Он также отметил активизацию близ белорусской границы украинского армейского спецназа и Службы безопасности Украины."На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины", - сказал белорусский министр обороны.Допущенное к освещению мероприятия белорусское государственное информагенство БелТА сообщило, что на совещании в президентском дворце "Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины".До этого, 10 августа Александр Лукашенко и Виктор Хренин выступили с заявлениями о частичном уничтожении прилетевших 9 августа с Украины беспилотных летательных аппаратов. По их словам, часть БПЛА была сбита в Белоруссии, другая – под Ярославлем. Подробности в публикации Украина.ру Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"О развитии событий читайте в публикации Украина.ру Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении

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новости, украина, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство, министерство обороны белоруссии, всу, сбу, информационная война, государственная граница, провокация