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Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины
Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины - 16.08.2024 Украина.ру
Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины
Обстановка на белорусско-украинской границе напряжённая, отмечена активизация СБУ и высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны. Об этом 16 августа заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:43
2024-08-16T13:43
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александр лукашенко
союзное государство
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информационная война
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Министр обороны принял участие в совещании, собранном 16 августа Александром Лукашенко в президентском дворце. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, главной темой стала ситуация на границе с Украиной."Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны", - заявил на совещании Хренин.Он также отметил активизацию близ белорусской границы украинского армейского спецназа и Службы безопасности Украины."На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины", - сказал белорусский министр обороны.Допущенное к освещению мероприятия белорусское государственное информагенство БелТА сообщило, что на совещании в президентском дворце "Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины".До этого, 10 августа Александр Лукашенко и Виктор Хренин выступили с заявлениями о частичном уничтожении прилетевших 9 августа с Украины беспилотных летательных аппаратов. По их словам, часть БПЛА была сбита в Белоруссии, другая – под Ярославлем. Подробности в публикации Украина.ру Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"О развитии событий читайте в публикации Украина.ру Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении
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новости, украина, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство, министерство обороны белоруссии, всу, сбу, информационная война, государственная граница, провокация
Новости, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство, Министерство обороны Белоруссии, ВСУ, СБУ, информационная война, государственная граница, провокация
Глава Минобороны Белоруссии заявил о вероятности вооруженных провокаций с Украины
Обстановка на белорусско-украинской границе напряжённая, отмечена активизация СБУ и высокая вероятность вооружённых провокаций с украинской стороны. Об этом 16 августа заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны принял участие в совещании
, собранном 16 августа Александром Лукашенко в президентском дворце. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, главной темой стала ситуация на границе с Украиной.
"Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны", - заявил на совещании Хренин.
Он также отметил активизацию близ белорусской границы украинского армейского спецназа и Службы безопасности Украины.
"На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины", - сказал белорусский министр обороны.
Допущенное к освещению мероприятия белорусское государственное информагенство БелТА сообщило, что на совещании в президентском дворце "Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины".
До этого, 10 августа Александр Лукашенко и Виктор Хренин выступили с заявлениями о частичном уничтожении прилетевших 9 августа с Украины беспилотных летательных аппаратов. По их словам, часть БПЛА была сбита в Белоруссии, другая – под Ярославлем. Подробности в публикации Украина.ру Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"