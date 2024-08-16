Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи. Поэтому военно-политическое и военное сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете последних событий хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Когда в Курскую область вошли ВСУ, у многих людей в России возникли вопросы по поводу того, что Белоруссия как член ОДКБ имела право вмешаться в ход СВО.
Чтобы понять, почему это не было сделано, надо читать документы. Если бы Россия обратилась с таким официальным запросом или с просьбой государству ОДКБ, то тогда Республика Беларусь могла бы дать тот или иной ответ, рассказал эксперт.
Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи, отметил он.
"Поэтому военно-политическое сотрудничество, военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете всех последних событий хорошо. А просьбы такой не было, поэтому и предложений нет", - подчеркнул Межевич.
Абсолютно гипотетическая ситуация, но если бы Республика Беларусь использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины как casus belli, то мог бы начаться новый этап конфликта, рассказал он.
"А отреагировала ли бы в этом случае Польша, Прибалтика? Я сейчас специально не говорю о Португалии. Она далеко, ей всё равно. Как пел [Владимир] Высоцкий, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
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