Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО - 16.08.2024 Украина.ру
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Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО - 16.08.2024 Украина.ру
Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи. Поэтому военно-политическое и военное сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете последних событий хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
2024-08-16T03:30
2024-08-16T03:30
новости
россия
белоруссия
курская область
одкб
помощь
военная помощь
сотрудничество
беспилотники
сво
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Когда в Курскую область вошли ВСУ, у многих людей в России возникли вопросы по поводу того, что Белоруссия как член ОДКБ имела право вмешаться в ход СВО. Чтобы понять, почему это не было сделано, надо читать документы. Если бы Россия обратилась с таким официальным запросом или с просьбой государству ОДКБ, то тогда Республика Беларусь могла бы дать тот или иной ответ, рассказал эксперт.Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи, отметил он.Абсолютно гипотетическая ситуация, но если бы Республика Беларусь использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины как casus belli, то мог бы начаться новый этап конфликта, рассказал он."А отреагировала ли бы в этом случае Польша, Прибалтика? Я сейчас специально не говорю о Португалии. Она далеко, ей всё равно. Как пел [Владимир] Высоцкий, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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новости, россия, белоруссия, курская область, одкб, помощь, военная помощь, сотрудничество, беспилотники, сво, польша, прибалтика
Новости, Россия, Белоруссия, Курская область, ОДКБ, помощь, военная помощь, сотрудничество, беспилотники, СВО, Польша, Прибалтика

Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО

03:30 16.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи. Поэтому военно-политическое и военное сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете последних событий хорошо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Когда в Курскую область вошли ВСУ, у многих людей в России возникли вопросы по поводу того, что Белоруссия как член ОДКБ имела право вмешаться в ход СВО.
Чтобы понять, почему это не было сделано, надо читать документы. Если бы Россия обратилась с таким официальным запросом или с просьбой государству ОДКБ, то тогда Республика Беларусь могла бы дать тот или иной ответ, рассказал эксперт.
Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи, отметил он.
"Поэтому военно-политическое сотрудничество, военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете всех последних событий хорошо. А просьбы такой не было, поэтому и предложений нет", - подчеркнул Межевич.
Абсолютно гипотетическая ситуация, но если бы Республика Беларусь использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины как casus belli, то мог бы начаться новый этап конфликта, рассказал он.
"А отреагировала ли бы в этом случае Польша, Прибалтика? Я сейчас специально не говорю о Португалии. Она далеко, ей всё равно. Как пел [Владимир] Высоцкий, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
О том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Вчера, 15:01
Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением. Натовцы, ребята, которые соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала даже на ослабленном участке границы.
 
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