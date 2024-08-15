https://ukraina.ru/20240815/1056895059.html

Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине

Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине - 15.08.2024 Украина.ру

Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине

Стала известна личность украинского военного в форме СС издевавшегося над мирным жителем Курской области, о судьбе последнего поступают противоречивые данные. Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области

2024-08-15T18:45

2024-08-15T18:45

2024-08-15T18:45

эксклюзив

хроники

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Стала известна личность одного из издевавшихся над пожилым мирным жителем в Курской области украинских военнослужащих. Мужчиной, на голове которого был штальхельм с символикой СС оказался Василий Данилюк из Городенки, что в Ивано-Франковской области.Также стала известность личность пожилого местного жителя, которого называли "русским Иваном" и "руссише швайн" украинские военные. Им оказался Александр Гусаров. О его судьбе противоречивые данные."74-летний дедушка из этого издевательского украинского видео пропал без вести — его не видели уже 10 дней. Тот, кто выложил ролик в сеть, пишет: "Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки" Добавляя, что пенсионера застрелили после окончания записи. Его внучка в это не верит", - сообщил телеграм-канал Mash.По информации этого канала, видео сняли 11 августа в селе Заолешенька."Пенсионер — местный житель Александр Гусаров. Он искал наших военных, но заблудился и встретил двух ВСУшников, переодетых в форму солдат-нацистов. Один из них — 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Именно он кричит за кадром: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!". Данилюка и его пока не сдеаноненного сообщника очень просят найти и задержать живыми — чтобы перевоспитать. За них уже объявлена награда в 5 млн рублей", - указывалось в публикации канала.Также канал сообщил, что родные пожилого мужчины ищёт его уже 9 дней."Родные Гусарова ищут его уже девять дней, но никаких следов нет. С момента вторжения ВСУ в Курскую область дедушка на улице. Последний раз с ним созванивались 6 числа, через соседей. 11 августа его сняли на видео. После — следов нет", - отмечал Mash.Руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви установил, что видео, которое обсуждается в сети, подлинное."Это видео с бойцами ВСУ в каске СС, издевающимися над русским дедулей вы еще сегодня много где увидите. Я лишь проверю, что оно настоящее. На всушнике кроме немецкой каски с рунами можно увидеть патч с флагом Украины, что его довольно очевидно идентифицирует. Но чтобы исключить разговоры о переодетых актерах, давайте установим геолокацию. В кадрах видно дорожный указатель, ЛЭП, перекресток и большое синее здание вдали. Такое сочетание найти очень легко, это северо-западная окраина Суджи (Заолешеньки — эти два населённые пункта перетекают друг в друга — Ред.). На схеме красным обведены стоп-кадры из видео, а зеленым снимки с гугл-панорам и фото ледового комплекса (большое синее здание) из интернета. Эта территория с самого начала вторжения в курскую область находится под контролем ВСУ. Видео настоящее и снято военнослужащими Украины", - написал Ви в своём телеграм-канале, выложив соответствующие скриншоты.Позднее появилось новое видео общения украинских военных с Гусаровым."Батя, давайте, удачи. Мир, мир", - заявил один из военных.Как утверждают некоторые источники со ссылкой на украинские телеграм-каналы, пожилого мужчину отпустили. Дальнейшая его судьба неизвестна.Накануне, 14 августа, главред ИА Regnum, член Общественной палаты при президенте РФ Марина Ахмедова опубликовала видео из Курской области."Сегодня зашла в дом к Артёму - мужу убитой беременной Нины. Она была первой, кого убили ВСУ. Подержала на руках раненого Матвея. Ему год и 8. Его как раз сегодня выписали из больницы. Нина девятый день лежит на столе в операционной гинекологии в больнице, где её пытались спасти. Сразу после фельдшер, который ее принимал, и водитель скорой были убиты. Их тела вывезли, Нина осталась. Она не в холодильнике", - рассказала она.По словам Ахмедовой, пострадали и другие родные Артёма."Когда я зашла в их дом, я увидела в комнате женщин в чёрных плакатах. Это семья Артёма. Они тоже вырвались из Суджи и их расстреливали ВСУ, переодевшиеся в нашу форму с красной повязкой. Они ни с кем не церемонились потому что - они пришли убивать. Убивать русских. Слишком хорошо живут. Всегда им завидовали, и они хорошо знали свое дело. Артем все это время пытался мне объяснить, что пока Нину не заберут, наступление не остановится. Потому что Нина - первая убитая. Она женщина, беременная, она - мать. Она - как Россия. Вот так они стреляли в Россию. И то, что случилось с ним, это совсем другое потому, что люди гибли от снарядов, ракет, дронов. А он встретится взглядом с натовцем, который расстрелял Нину и ребенка. Сначала он выстрелил в Артёма самого, а потом в Нину, которая ехала следом, и Нина в последнем инстинктивном движении успела загородить сына. Артем увидел в глазах того человека, что он пришел убивать", - отметила Ахмедова.По словам журналистки, она теперь не понимает увеселений в Москве.В другой своей заметке она рассказала о жестокости наёмников."А, знаете, они ведь убили много наших людей - просто гражданских, таких, как мы с вами. И нас с вами бы расстреляли, просто не сомневайтесь. Потому, что мы - русские и живём в России. Они заходили убивать. Они убивали и убивали. Они расстреливали женщин и детей, добивали старушек, и наши люди до сих пор лежат там потому, что мы не можем к ним подойти. Их тут, знаете, как называют? "Немцами". Не только потому, что в рядах ВСУ, зашедших через границу, первыми шли наёмники - поляки, французы, англичане, немцы. Наемники были и есть самые жестокие с нашими русскими людьми. Но ещё потому, что они именно убивать зашли - по национальному принципу. Русский - будешь убит. И я не понимаю, почему - почему?! - мы до сих пор берём наёмников в плен, обмениваем их. С ними надо поступать по законам военного времени - пулю в лоб без суда и следствия. Чтобы другим не повадно было из своих европ лезть к нам убивать. Никому не позволено стрелять по нашим детям и нашим пожилым людям. Хватит с ними церемониться", - отметила Ахмедова.В четверг, 15 августа, главком ВСУ Александр Сырский на совещании с военно-политическим руководством Украины заявил о создании в оккупированной украинскими военными части Курской области"Для подкрепления правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях, создана военная комендатура. Назначен её руководитель — генерал-майор Москалёв", - рассказал Сырский, выступая по видеосвязи.Тем временем западные СМИ сообщили о том, что начались переговоры России и Украины по поводу обмена взятых в Курской области в плен. Позднее эту информацию подтвердили украинские военные и политики, в т.ч. и Владимир Зеленский.План по защите Белгородской областиВ Генштабе ВС РФ разработали план действий по защите Белгородской области, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях."Речь идёт прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области", — заявил Белоусов.Кроме того, планируется назначить ответственных чиновников и выделить дополнительные силы и средства для решения основных задач.Велоусов подчеркнул, что лично будет контролировать выполнение представленного плана.В совещании участвовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители Администрации президента России."На встречах с жителями часто звучит вопрос: "Какие меры предпринимаются для того, чтобы защитить". Тем более, обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряжённая: до сих пор большое количество обстрелов, много раненных, много погибших, много разрушенного жилья. И необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех", - рассказал губернатор Гладков.Он указал, что уверен: все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону.Сегодня в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба.О происходящем на фронтах в Донбассе — в статье Александра Чаленко "Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильна".

https://ukraina.ru/20240815/1056877548.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники