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"Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского

"Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского - 06.08.2024 Украина.ру

"Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского

Призыв к ОБСЕ созвать расширенное заседание постоянного совета организации направило международное общественное движение "Другая Украина". Об этом 6 августа завил лидер движения Виктор Медведчук

2024-08-06T12:17

2024-08-06T12:17

2024-08-06T12:17

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"Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в Третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны. Украина Зеленского полностью попирает демократические принципы, базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру", - констатировал Медведчук.Он обратил внимание на статистику по украинским беженцам. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 13 июня учло 6 554 800 беженцев из Украины по всему миру. Медведчук отметил: "Эти цифры не включают количество украинцев, которые выехали в Российскую Федерацию. Согласно официальным данным российских властей, количество беженцев из Украины составляет более 5 400 000 человек".Желая донести мнение украинцев до международных организаций, "Другая Украина" обратилась к председателю Офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу и к послам всех государств, аккредитованных в Украине.В обращении к председателю Постсовета ОБСЕ сказано "о нарушении конституционного правопорядка, попрании прав и свобод человека, верховенства права и демократических принципов народовластия в Украине". Также в документе содержится призыв созвать расширенное заседание этого совета "для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией", сообщил Медведчук.Он также отметил, что обращение содержит "заявление "Другой Украины" осудить факты нарушения прав и свобод человека, верховенства права и демократических принципов народовластия в Украине и принять меры по восстановлению конституционного правопорядка в государстве, обеспечению в Украине уважения прав и основных свобод человека и СМИ, укреплению и защите демократических институтов, влияющих на общую безопасность в Европе".В обращении к аккредитованным на Украине послам сдержится призыв движения "с целью восстановления конституционного правопорядка в государстве, обеспечения в Украине уважения прав и основополагающих свобод человека и СМИ, верховенства права и демократических принципов народовластия, влияющих на общую безопасность в мире, осудить действия Зеленского, который, узурпировав государственную власть, продолжает уничтожение украинского народа".Тремя неделями ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал письмо кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Укарина.ру информировала об этом в публикации "Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, обсе, совет европы, дональд трамп, оон, сво, международные отношения, права человека, демократия, ес, украина-ес