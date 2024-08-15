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А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены

А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены - 15.08.2024 Украина.ру

А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены

Вслед за данными немецкой прокураторы о причастности к подрыву газопроводов "Северные потоки" украинцев, в американском влиятельном издании тоже вышла разгромная статья. В ней утверждается, что диверсию санкционировали на высшем уровне – теракт одобрили Зеленский и Залужный.

2024-08-15T20:48

2024-08-15T20:48

2024-08-15T20:48

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владимир зеленский

михаил подоляк

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сша

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валерий залужный

газопровод

северный поток

северный поток-2

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Советник главы Офиса президента Подоляк опроверг эти обвинения и заявил, что у Украины не было и нет возможностей для совершения подобных операций. Почему именно сейчас, спустя два года, в публичной плоскости Запад стал искать крайних в подрыве "Северных потоков" и ими назначены власти Украины? Свои мнения по данному поводу представили эксперты в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПодрывник "Северных потоков" назначен из США.Им же хуже. Вброшенная газетой The Wall Street Journal версия о подрыве стратегических газопроводов группой украинцев выглядит липой не только потому, что Киев несубъектен. Но и потому ещё, что с таким подходом самим американцам придётся постоянно менять характеристики всех участников событий — с демиургов на идиотов и обратно. И ждать оправданной ими же "ответки".Краткое изложение статьи WSJ: — Приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Зеленский. Но ЦРУ потребовало от него отменить операцию — и Зеленский испугался. Но Залужный устроил саботаж и лично руководил операцией. Причём решение было принято спьяну. — За самовольную диверсию Зеленский отправил Залужного послом в Лондон. Сам Залужный свою причастность отрицает.— После подрыва один из участников-украинцев уехал в Польшу. Германия выслала на его имя ордер, но супернезависимая Варшава проигнорировала запрос. — Белый дом заявил, что осуждает диверсию против "СП", потому что был не в курсе ордера на арест подозреваемого с Украины.— Официальные расследования, проведённые рядом европейских стран, не дали никаких результатов. Но теперь у Зеленского испортятся отношения с... Берлином. Совместить всю эту галиматью в виде имеющей внутреннюю логику истории просто невозможно. Вопросов — десятки. Например, если Залужный испортил любящей Зеленского Германии жизнь, то зачем отправлять Залужного послом в Лондон, а не в Берлин на допрос? И почему этого не сделать сейчас? С Темзы выдачи нет? И кто тогда смог продавить Зеленского, чтобы тот лично (а это полномочия президента) назначил Залужного послом? Но даже если абстрагироваться от логических дыр в истории от WSJ, остаются "мелочи". Неоднократно заявлялось, что крупнейший в истории экотерроризм на стратегических газопроводах был осуществлён за счёт яхты, пары сотен килограммов взрывчатки и трёх украинцев. Получается, это нормально для спецслужб Германии — не замечать группы иностранцев, бегающих по стране с мешками динамита. Или всё же — замечать, но не препятствовать?Впрочем, есть от этой небылицы в исполнении WSJ и практическая польза. Она заключается в том, что теперь ни у кого не должно быть сомнений: уничтожить, ну скажем, трансатлантические кабели связи, связывающие США и Европу, могут три мигранта с ластами и доступом к магазину бытовой химии. Запомним на будущее.Политик Олег ЦаревНовые детали о подрыве "Северных потоков", исполненном украинцами. ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, с чем тот согласился, однако его якобы ослушался Залужный, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на источники."Пьяный вечер, арендованная яхта: реальная история диверсии на трубопроводе "Северный поток", — так забавно называется статья. Пишут, что частные бизнесмены финансировали операцию, которую курировал Залужный. И Зеленский сначала одобрил план, так как Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак. А получив гневное распоряжение из США, якобы пытался его отменить, но безуспешно.Теперь, по версии американского издания, усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Надо полагать, поймать и выдать исполнителей Украину не просят. И как и вчерашние немецкие материалы, о которых я писал, WSJ считает, что результаты расследования могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставляет Украине значимую часть финансирования, уступая только США. О перспективах изменений в отношениях США и Украины не сказано. Поразительно, что такие данные обнародуют аккурат тогда, когда Зеленский якобы "снова на коне" в связи с вторжением в Россию. Процедура назначения виновного начата. К концу конфликта виновный должен быть найден, и это должно быть не США.Политтехнолог Алексей ЧеснаковКому выгодна кампания по назначению новых виновных во взрывах "Северных потоков"? Все, что сейчас активно разбирают во многих западных СМИ про подрыв "Северных потоков", преследует важную цель – создать представление, что политическое руководство Украины - лично Зеленский, Ермак и их окружение не имело отношения к этой операции.Сначала обвинили во всем Россию, потом постепенно, но последовательно переводили стрелки с официальных лиц на Западе на украинские власти. Теперь, вот, переводят стрелки на третьих лиц. Нашли каких-то околоукропатриотов и чуть-чуть "пристегнули" Залужного. Для чего это нужно? Ну, разумеется, не для оправдания прошлого. Такие кампании нужны для настоящего и будущего. Для настоящего.Отвлечение внимания. От чего? От событий в Курской области. Детективы вызывают больший интерес у аудитории чем рассказы о беженцах и пострадавших. А история про взрыв "потоков" – это, несомненно, крутой детектив. Для будущего.Снятие ответственности. За "незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью". Читайте "Женевские конвенции". При любых раскладах в будущем придется за это уничтожении кому-то платить. Имущество-то было не только российское…И еще. Для будущего же. Превентивная отработка. Предсказуемо будут использовать укоренившиеся после этих публикаций представления западной аудитории о невиновности руководства украинской власти для того, чтобы снимать с нее ответственность за будущие теракты.Политолог Александр НосовичВ выраженном скептицизме, царящем в западных реакциях на вторжение Украины в Курскую область, и новейшей истории с украинцами, обвинёнными в Германии в подрыве "Северного потока", несомненно есть общий знаменатель. Общественному мнению на Западе аккуратно и исподволь начали навязывать мысль, что украинская тема токсична. Мейнстрим не станет в лоб осуждать, обвинять и пересматривать своё отношение - это удел профессиональных возмутителей спокойствия вроде Трампа и Орбана. Но размывание центральной "линии партии" происходит. Украинский конфликт из Последней Битвы Добра со Злом, в которой моральный долг свободного мира - быть на стороне Добра, в западной пропаганде начинает превращаться в какое-то славянское свинство, в котором нет плохих и хороших, и русские, украинцы - все "хороши".Политолог Марат БашировОбнуление.Американцы подводят итоги. Явный слив через газету. … Wall Street Journal: ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, однако его якобы ослушался Залужный. … То есть, топят Зеленского и Залужного. Параллельно игра идет за то, кого поставить следующим лидером Украины. … На нюанс в виде того факта, что США должны были предупредить ФРГ, в Вашингтоне и не думали обращать внимание. Колония же, да и выгодно лишить Германию дешевого российского газа. … На самом деле думаю было так, США не только знали, но и участвовали в операции, а сейчас это просто списание теракта на и так уходящего Зе и его команду. И Германия Штатам подыгрывает, мол, вот мы установили исполнителей.На ту же тему: Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"

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