https://ukraina.ru/20240815/1056878663.html
Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"
Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков" - 15.08.2024 Украина.ру
Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не имеет отношения к взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передает агентство Reuters
2024-08-15T13:29
2024-08-15T13:29
2024-08-15T13:29
новости
северный поток
северный поток-2
михаил подоляк
украина
киев
германия
владимир зеленский
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d02b387f343c3a696a8415abd88b86c4.jpg.webp
"Украина не имеет отношения ко взрывам на "Северном потоке", - заверил Подоляк.В Киеве утверждают, что в теме со взрывами на "Северных потоках" якобы прослеживается "российский след". Что касается Украины, Подоляк сказал, что на момент взрывов она якобы не обладала необходимыми техническими и финансовыми ресурсами.Взрывы на двух российских газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Версий звучало много. Накануне газета Wall Street Journal написала, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание утверждает, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.Подробнее о ситуации - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
украина
киев
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_fb03e2db48d89fedabd42bf3dbacb1b0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, северный поток-2, михаил подоляк, украина, киев, германия, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Северный поток, Северный поток-2, Михаил Подоляк, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не имеет отношения к взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передает агентство Reuters
"Украина не имеет отношения ко взрывам на "Северном потоке", - заверил Подоляк.
В Киеве утверждают, что в теме со взрывами на "Северных потоках" якобы прослеживается "российский след".
Что касается Украины, Подоляк сказал, что на момент взрывов она якобы не обладала необходимыми техническими и финансовыми ресурсами.
Взрывы на двух российских газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Версий звучало много. Накануне газета Wall Street Journal написала, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание утверждает, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Подробнее о ситуации - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.