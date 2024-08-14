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"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты

"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты - 14.08.2024 Украина.ру

"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской элиты на этой неделе вдруг озаботились демографией и численностью украинцев, которую они своей политикой неизменно сокращают. Для улучшения предлагается создать новый орган – Национальное демографическое агентство.

2024-08-14T13:04

2024-08-14T13:04

2024-08-14T13:04

эксклюзив

украина

харьков

львовская область

галина третьякова

анастасия дмитрук

давид арахамия

верховная рада

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сбу

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Соответствующий законопроект зарегистрировала в Верховной Раде председатель комитета по социальной политике Галина Третьякова. В свое время она прославилась откровенно фашистским заявлением о "некачественных детях", которые якобы рождаются в небогатых семьях.Ориентировочная стоимость содержания Национального демографического агентства будет составлять 272 млн грн в год. Для реализации проектов предлагается также привлекать донорские средства и гранты.Очевидно, что проект создается не для улучшения демографической ситуации, а для распила средств. Тем временем, коллега Третьяковой депутат Роман Костенко требует снизить призывной возраст до 20 лет и отправлять молодых парней в окопы. Он также намекнул, что такое требование уже выдвинули западные партнеры.Депутат Артем Дмитрук, комментируя инициативу, касающуюся мобилизации, считает ее проявлением геноцида ради сохранения власти.Среди представителей украинской власти продолжается и подковерная борьба за истощившиеся ресурсы. Парламент страны фактически заблокирован. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что одна из причин блокировки – фигура премьер-министра. По его словам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытается спасти премьер-министра Дениса Шмыгаля от отставки, так как у него с ним сложились хорошие отношения. В свою очередь в Офисе президента давно решили его поменять на Юлию Свириденко. В результате Зеленский не может сменить премьер-министра, так как "депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Ушли в СОЧ", считает Гончаренко.Эксперты Украинского института политики полагают, что в стране назрел парламентский кризис, который может стать началом ослабления президентской власти. Первым сигналом шаткости позиций президента в парламенте будет то, что замена Шмыгаля не состоится, считают украинские эксперты.На днях на Украине за получение взятки в размере полумиллиона долларов был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло. Такую сумму чиновник требовал за разрешение на эвакуацию уникального горного оборудования из зоны боевых действий (Покровска) и его использование на шахтах Волынской и Львовской областей.СБУ также публикует запись задержанного заместителя министра, в которой он выражает желание, чтобы его непосредственного начальника, министра энергетики Германа Галущенко подорвали в Харькове. "Министр уезжает в Харьков... может, там его взорвут?", - якобы говорит Хейло. Впрочем, СБУ не впервой подделывать аудиозаписи разговоров для дискредитации определенного человека.Украинский телеграм-канал "Шептун" считает, что в данном деле тоже прослеживается борьба между Арахамией и Ермаком за пост премьер-министра.Вплотную занимаются представители украинской элиты и гонениями на каноническую православную церковь УПЦ. Если раньше тон в этом задавал пятый президент Петр Порошенко, то теперь инициативу у него желает перехватить Зеленский. Бывший украинский политзаключенный Дмитрий Василец сообщает, что первая леди Елена Зеленская на этой неделе летит в Турцию на встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем."Президентская семейка готовит запрет УПЦ и арест 40 священников, также из Киево - Печерской лавры выгонят оставшихся монахов и храм отдадут в подчинение Константинопольскому патриарху. Cиловую часть операции по уничтожению канонического православия на Украине курирует СБУ и ее руководитель Малюк*", - пишет Василец.Вышеупомянутый депутат Артем Дмитрук утверждает, что УПЦ все-таки планируют запретить, но с отсрочкой вступления запрета в действие с оглядкой на предстоящие выборы в США. По словам нардепа, если победит Харрис – закон вступит в действие, а если победит Трамп – закон будет заблокирован. Такая постановка вопроса лишний раз говорит о подчиненности и зависимости элит "незалежной".* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовЧитайте также: Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?

https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html

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эксклюзив, украина, харьков, львовская область, галина третьякова, анастасия дмитрук, давид арахамия, верховная рада, упц, сбу, элита