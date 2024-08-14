"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты
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Представители украинской элиты на этой неделе вдруг озаботились демографией и численностью украинцев, которую они своей политикой неизменно сокращают. Для улучшения предлагается создать новый орган – Национальное демографическое агентство.
Соответствующий законопроект зарегистрировала в Верховной Раде председатель комитета по социальной политике Галина Третьякова. В свое время она прославилась откровенно фашистским заявлением о "некачественных детях", которые якобы рождаются в небогатых семьях.
Ориентировочная стоимость содержания Национального демографического агентства будет составлять 272 млн грн в год. Для реализации проектов предлагается также привлекать донорские средства и гранты.
"Сначала подумал, что она будет отбирать родителей высшего качества и спаривать их для получения высшей расы. А потом, когда прочитал проект, оказалось, что агентство будет заниматься возвращением украинцев из-за границы для возобновления генофонда. Интересно, возвращенных будут как-то исследовать на предмет качества, так как помню, что Третьяковой не нравится, когда украинцы низшего качества плодятся", - комментирует этот проект украинский адвокат Александр Гумиров.
Очевидно, что проект создается не для улучшения демографической ситуации, а для распила средств. Тем временем, коллега Третьяковой депутат Роман Костенко требует снизить призывной возраст до 20 лет и отправлять молодых парней в окопы. Он также намекнул, что такое требование уже выдвинули западные партнеры.
Депутат Артем Дмитрук, комментируя инициативу, касающуюся мобилизации, считает ее проявлением геноцида ради сохранения власти.
"Оглянитесь лучше вокруг, посмотрите, что происходит в стране! Воруют страшно, воруют миллионами и миллиардами! Воруют на всем. От асфальта – до гуманитарной помощи, от еды для военных – до танков и боеприпасов. Мы уже потеряли как минимум два поколения мужчин. Села пустые! Работать некому! Учиться уже некому! А нам продолжают впаривать мобилизацию детей! Скажу как есть, и как говорил ранее. Геноцид украинского народа – в самом расцвете", - пишет Дмитрук.
Среди представителей украинской власти продолжается и подковерная борьба за истощившиеся ресурсы. Парламент страны фактически заблокирован. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что одна из причин блокировки – фигура премьер-министра. По его словам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытается спасти премьер-министра Дениса Шмыгаля от отставки, так как у него с ним сложились хорошие отношения.
31 июля, 06:36Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элитаПредставители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики. О возможности переговоров заговорил даже советник Офиса президента Михаил Подоляк, отличавшийся наиболее воинственными заявлениями
В свою очередь в Офисе президента давно решили его поменять на Юлию Свириденко. В результате Зеленский не может сменить премьер-министра, так как "депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Ушли в СОЧ", считает Гончаренко.
Эксперты Украинского института политики полагают, что в стране назрел парламентский кризис, который может стать началом ослабления президентской власти. Первым сигналом шаткости позиций президента в парламенте будет то, что замена Шмыгаля не состоится, считают украинские эксперты.
На днях на Украине за получение взятки в размере полумиллиона долларов был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло. Такую сумму чиновник требовал за разрешение на эвакуацию уникального горного оборудования из зоны боевых действий (Покровска) и его использование на шахтах Волынской и Львовской областей.
СБУ также публикует запись задержанного заместителя министра, в которой он выражает желание, чтобы его непосредственного начальника, министра энергетики Германа Галущенко подорвали в Харькове. "Министр уезжает в Харьков... может, там его взорвут?", - якобы говорит Хейло. Впрочем, СБУ не впервой подделывать аудиозаписи разговоров для дискредитации определенного человека.
Украинский телеграм-канал "Шептун" считает, что в данном деле тоже прослеживается борьба между Арахамией и Ермаком за пост премьер-министра.
"Ермак ударил по финансовой базе Арахамии. И арест зам министра энергетики Хейло - это выдавливание очередного человека Арахамии с государственных денежных потоков. Именно по настоятельной просьбе Арахамии Хейло был назначен на данную позицию, где курировал все нелегальные денежные потоки в угольной сфере", - пишет "Шептун".
Вплотную занимаются представители украинской элиты и гонениями на каноническую православную церковь УПЦ. Если раньше тон в этом задавал пятый президент Петр Порошенко, то теперь инициативу у него желает перехватить Зеленский. Бывший украинский политзаключенный Дмитрий Василец сообщает, что первая леди Елена Зеленская на этой неделе летит в Турцию на встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
"Президентская семейка готовит запрет УПЦ и арест 40 священников, также из Киево - Печерской лавры выгонят оставшихся монахов и храм отдадут в подчинение Константинопольскому патриарху. Cиловую часть операции по уничтожению канонического православия на Украине курирует СБУ и ее руководитель Малюк*", - пишет Василец.
Вышеупомянутый депутат Артем Дмитрук утверждает, что УПЦ все-таки планируют запретить, но с отсрочкой вступления запрета в действие с оглядкой на предстоящие выборы в США. По словам нардепа, если победит Харрис – закон вступит в действие, а если победит Трамп – закон будет заблокирован. Такая постановка вопроса лишний раз говорит о подчиненности и зависимости элит "незалежной".
* - внесён в РФ в список террористов и экстремистов