"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056860222.html
"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты
"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты - 14.08.2024 Украина.ру
"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской элиты на этой неделе вдруг озаботились демографией и численностью украинцев, которую они своей политикой неизменно сокращают. Для улучшения предлагается создать новый орган – Национальное демографическое агентство.
2024-08-14T13:04
2024-08-14T13:04
эксклюзив
украина
харьков
львовская область
галина третьякова
анастасия дмитрук
давид арахамия
верховная рада
упц
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_56851cc0993ef4df4f763edbd4957ce1.jpg
Соответствующий законопроект зарегистрировала в Верховной Раде председатель комитета по социальной политике Галина Третьякова. В свое время она прославилась откровенно фашистским заявлением о "некачественных детях", которые якобы рождаются в небогатых семьях.Ориентировочная стоимость содержания Национального демографического агентства будет составлять 272 млн грн в год. Для реализации проектов предлагается также привлекать донорские средства и гранты.Очевидно, что проект создается не для улучшения демографической ситуации, а для распила средств. Тем временем, коллега Третьяковой депутат Роман Костенко требует снизить призывной возраст до 20 лет и отправлять молодых парней в окопы. Он также намекнул, что такое требование уже выдвинули западные партнеры.Депутат Артем Дмитрук, комментируя инициативу, касающуюся мобилизации, считает ее проявлением геноцида ради сохранения власти.Среди представителей украинской власти продолжается и подковерная борьба за истощившиеся ресурсы. Парламент страны фактически заблокирован. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что одна из причин блокировки – фигура премьер-министра. По его словам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытается спасти премьер-министра Дениса Шмыгаля от отставки, так как у него с ним сложились хорошие отношения. В свою очередь в Офисе президента давно решили его поменять на Юлию Свириденко. В результате Зеленский не может сменить премьер-министра, так как "депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Ушли в СОЧ", считает Гончаренко.Эксперты Украинского института политики полагают, что в стране назрел парламентский кризис, который может стать началом ослабления президентской власти. Первым сигналом шаткости позиций президента в парламенте будет то, что замена Шмыгаля не состоится, считают украинские эксперты.На днях на Украине за получение взятки в размере полумиллиона долларов был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло. Такую сумму чиновник требовал за разрешение на эвакуацию уникального горного оборудования из зоны боевых действий (Покровска) и его использование на шахтах Волынской и Львовской областей.СБУ также публикует запись задержанного заместителя министра, в которой он выражает желание, чтобы его непосредственного начальника, министра энергетики Германа Галущенко подорвали в Харькове. "Министр уезжает в Харьков... может, там его взорвут?", - якобы говорит Хейло. Впрочем, СБУ не впервой подделывать аудиозаписи разговоров для дискредитации определенного человека.Украинский телеграм-канал "Шептун" считает, что в данном деле тоже прослеживается борьба между Арахамией и Ермаком за пост премьер-министра.Вплотную занимаются представители украинской элиты и гонениями на каноническую православную церковь УПЦ. Если раньше тон в этом задавал пятый президент Петр Порошенко, то теперь инициативу у него желает перехватить Зеленский. Бывший украинский политзаключенный Дмитрий Василец сообщает, что первая леди Елена Зеленская на этой неделе летит в Турцию на встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем."Президентская семейка готовит запрет УПЦ и арест 40 священников, также из Киево - Печерской лавры выгонят оставшихся монахов и храм отдадут в подчинение Константинопольскому патриарху. Cиловую часть операции по уничтожению канонического православия на Украине курирует СБУ и ее руководитель Малюк*", - пишет Василец.Вышеупомянутый депутат Артем Дмитрук утверждает, что УПЦ все-таки планируют запретить, но с отсрочкой вступления запрета в действие с оглядкой на предстоящие выборы в США. По словам нардепа, если победит Харрис – закон вступит в действие, а если победит Трамп – закон будет заблокирован. Такая постановка вопроса лишний раз говорит о подчиненности и зависимости элит "незалежной".* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовЧитайте также: Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?
https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html
украина
харьков
львовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:125:1000:875_1920x0_80_0_0_01f8c45dc675ba9d283362f725323843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, харьков, львовская область, галина третьякова, анастасия дмитрук, давид арахамия, верховная рада, упц, сбу, элита
Эксклюзив, Украина, Харьков, Львовская область, Галина Третьякова, Анастасия Дмитрук, Давид Арахамия, Верховная Рада, УПЦ, СБУ, элита

"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты

13:04 14.08.2024
 
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
Украинская элита за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Представители украинской элиты на этой неделе вдруг озаботились демографией и численностью украинцев, которую они своей политикой неизменно сокращают. Для улучшения предлагается создать новый орган – Национальное демографическое агентство.
Соответствующий законопроект зарегистрировала в Верховной Раде председатель комитета по социальной политике Галина Третьякова. В свое время она прославилась откровенно фашистским заявлением о "некачественных детях", которые якобы рождаются в небогатых семьях.
Ориентировочная стоимость содержания Национального демографического агентства будет составлять 272 млн грн в год. Для реализации проектов предлагается также привлекать донорские средства и гранты.
"Сначала подумал, что она будет отбирать родителей высшего качества и спаривать их для получения высшей расы. А потом, когда прочитал проект, оказалось, что агентство будет заниматься возвращением украинцев из-за границы для возобновления генофонда. Интересно, возвращенных будут как-то исследовать на предмет качества, так как помню, что Третьяковой не нравится, когда украинцы низшего качества плодятся", - комментирует этот проект украинский адвокат Александр Гумиров.
Очевидно, что проект создается не для улучшения демографической ситуации, а для распила средств. Тем временем, коллега Третьяковой депутат Роман Костенко требует снизить призывной возраст до 20 лет и отправлять молодых парней в окопы. Он также намекнул, что такое требование уже выдвинули западные партнеры.
Депутат Артем Дмитрук, комментируя инициативу, касающуюся мобилизации, считает ее проявлением геноцида ради сохранения власти.
"Оглянитесь лучше вокруг, посмотрите, что происходит в стране! Воруют страшно, воруют миллионами и миллиардами! Воруют на всем. От асфальта – до гуманитарной помощи, от еды для военных – до танков и боеприпасов. Мы уже потеряли как минимум два поколения мужчин. Села пустые! Работать некому! Учиться уже некому! А нам продолжают впаривать мобилизацию детей! Скажу как есть, и как говорил ранее. Геноцид украинского народа – в самом расцвете", - пишет Дмитрук.
Среди представителей украинской власти продолжается и подковерная борьба за истощившиеся ресурсы. Парламент страны фактически заблокирован. Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что одна из причин блокировки – фигура премьер-министра. По его словам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пытается спасти премьер-министра Дениса Шмыгаля от отставки, так как у него с ним сложились хорошие отношения.
Украинская элита за неделю коллаж
31 июля, 06:36
Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элитаПредставители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики. О возможности переговоров заговорил даже советник Офиса президента Михаил Подоляк, отличавшийся наиболее воинственными заявлениями
В свою очередь в Офисе президента давно решили его поменять на Юлию Свириденко. В результате Зеленский не может сменить премьер-министра, так как "депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Ушли в СОЧ", считает Гончаренко.
Эксперты Украинского института политики полагают, что в стране назрел парламентский кризис, который может стать началом ослабления президентской власти. Первым сигналом шаткости позиций президента в парламенте будет то, что замена Шмыгаля не состоится, считают украинские эксперты.
На днях на Украине за получение взятки в размере полумиллиона долларов был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло. Такую сумму чиновник требовал за разрешение на эвакуацию уникального горного оборудования из зоны боевых действий (Покровска) и его использование на шахтах Волынской и Львовской областей.
СБУ также публикует запись задержанного заместителя министра, в которой он выражает желание, чтобы его непосредственного начальника, министра энергетики Германа Галущенко подорвали в Харькове. "Министр уезжает в Харьков... может, там его взорвут?", - якобы говорит Хейло. Впрочем, СБУ не впервой подделывать аудиозаписи разговоров для дискредитации определенного человека.
Украинский телеграм-канал "Шептун" считает, что в данном деле тоже прослеживается борьба между Арахамией и Ермаком за пост премьер-министра.
"Ермак ударил по финансовой базе Арахамии. И арест зам министра энергетики Хейло - это выдавливание очередного человека Арахамии с государственных денежных потоков. Именно по настоятельной просьбе Арахамии Хейло был назначен на данную позицию, где курировал все нелегальные денежные потоки в угольной сфере", - пишет "Шептун".
Вплотную занимаются представители украинской элиты и гонениями на каноническую православную церковь УПЦ. Если раньше тон в этом задавал пятый президент Петр Порошенко, то теперь инициативу у него желает перехватить Зеленский. Бывший украинский политзаключенный Дмитрий Василец сообщает, что первая леди Елена Зеленская на этой неделе летит в Турцию на встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
"Президентская семейка готовит запрет УПЦ и арест 40 священников, также из Киево - Печерской лавры выгонят оставшихся монахов и храм отдадут в подчинение Константинопольскому патриарху. Cиловую часть операции по уничтожению канонического православия на Украине курирует СБУ и ее руководитель Малюк*", - пишет Василец.
Вышеупомянутый депутат Артем Дмитрук утверждает, что УПЦ все-таки планируют запретить, но с отсрочкой вступления запрета в действие с оглядкой на предстоящие выборы в США. По словам нардепа, если победит Харрис – закон вступит в действие, а если победит Трамп – закон будет заблокирован. Такая постановка вопроса лишний раз говорит о подчиненности и зависимости элит "незалежной".
* - внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Читайте также: Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?
 
ЭксклюзивУкраинаХарьковЛьвовская областьГалина ТретьяковаАнастасия ДмитрукДавид АрахамияВерховная РадаУПЦСБУэлита
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию
14:03Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
13:59Украинский энергохолдинг ДТЭК тратит миллиарды в попытке восстановить поврежденные ТЭС
13:57На Львовщине уничтожили тонну героина, который везли в Евросоюз
13:13Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа
13:04"Забота" о демографии, мобилизация молодежи и борьба за кресло премьера. Чем занимаются украинские элиты
12:51"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках
12:48В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов
12:46МИД РФ: в Прибалтике находятся учебные центры подготовки наёмников для ВСУ
12:39В 2024 году ранения от украинских БПЛА получили 723 человека, убито более 120 - МИД РФ
12:39Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
12:29Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО
12:18Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
12:14Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину
11:43Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин
11:42Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
11:41Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства
11:06Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
10:51Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ
10:09ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией
Лента новостейМолния