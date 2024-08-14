СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине
СБУ обвинила экс-охранника Януковича и украинского военного в содействии РФ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция отчитались о разоблачении "агентурной сети", в которую входят бывший охранник четвертого президента страны Виктора Януковича, а также военнослужащий Нацполиции
"Кремлевские спецслужбы планомерно собирали информацию о деятельности украинских правоохранительных органов и спецслужб, а также отдельных их работников, политических деятелей и публичных лиц с целью дальнейшей вербовки и проведения информационно-психологических операций", - сказано в опубликованном пресс-релизе.
Уточняется, что "сеть" возглавил бывший охранник Януковича, который вместе с экс-президентом сбежал из Украины. К сотрудничеству он привлек бывшего коллегу, с которым якобы и строил собственную сеть информаторов.
Так, одним из участников сети был действующий военнослужащий Нацгвардии, который должен был добывать данные из закрытых баз правоохранительных ведомств и вербовать других лиц.
На момент 14 августа, по информации правоохранителей, двое подозреваемых из числа бывших сотрудников Януковича находятся в Крыму, им заочно предъявляют обвинение в государственной измене в период действия военного положения. Сотруднику же Нацполиции грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в той же статье. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее СБУ арестовала фитнес-тренера, который покупал спички по согласованию с ФСБ.