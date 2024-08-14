СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине - 14.08.2024 Украина.ру
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СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине
СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине - 14.08.2024 Украина.ру
СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине
Служба безопасности Украины и Национальная полиция отчитались о разоблачении "агентурной сети", в которую входят бывший охранник четвертого президента страны Виктора Януковича, а также военнослужащий Нацполиции
2024-08-14T15:50
2024-08-14T15:50
новости
украина
нацполиция
сбу
нацгвардия
агент кремля
виктор янукович
сво
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Уточняется, что "сеть" возглавил бывший охранник Януковича, который вместе с экс-президентом сбежал из Украины. К сотрудничеству он привлек бывшего коллегу, с которым якобы и строил собственную сеть информаторов. Так, одним из участников сети был действующий военнослужащий Нацгвардии, который должен был добывать данные из закрытых баз правоохранительных ведомств и вербовать других лиц.На момент 14 августа, по информации правоохранителей, двое подозреваемых из числа бывших сотрудников Януковича находятся в Крыму, им заочно предъявляют обвинение в государственной измене в период действия военного положения. Сотруднику же Нацполиции грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в той же статье. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.Ранее СБУ арестовала фитнес-тренера, который покупал спички по согласованию с ФСБ. Читайте также как украинские нацбаты выполняют функции заградотрядов, превратившись в "кровожадный филиал СБУ" в интервью полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нацполиция, сбу, нацгвардия, агент кремля, виктор янукович, сво
Новости, Украина, Нацполиция, СБУ, Нацгвардия, агент Кремля, Виктор Янукович, СВО

СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине

15:50 14.08.2024
 
СБУ обвинила экс-охранника Януковича и украинского военного в содействии РФ
СБУ обвинила экс-охранника Януковича и украинского военного в содействии РФ
Читать в
Служба безопасности Украины и Национальная полиция отчитались о разоблачении "агентурной сети", в которую входят бывший охранник четвертого президента страны Виктора Януковича, а также военнослужащий Нацполиции

"Кремлевские спецслужбы планомерно собирали информацию о деятельности украинских правоохранительных органов и спецслужб, а также отдельных их работников, политических деятелей и публичных лиц с целью дальнейшей вербовки и проведения информационно-психологических операций", - сказано в опубликованном пресс-релизе.

Уточняется, что "сеть" возглавил бывший охранник Януковича, который вместе с экс-президентом сбежал из Украины. К сотрудничеству он привлек бывшего коллегу, с которым якобы и строил собственную сеть информаторов.
Так, одним из участников сети был действующий военнослужащий Нацгвардии, который должен был добывать данные из закрытых баз правоохранительных ведомств и вербовать других лиц.
На момент 14 августа, по информации правоохранителей, двое подозреваемых из числа бывших сотрудников Януковича находятся в Крыму, им заочно предъявляют обвинение в государственной измене в период действия военного положения. Сотруднику же Нацполиции грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в той же статье. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее СБУ арестовала фитнес-тренера, который покупал спички по согласованию с ФСБ.
Читайте также как украинские нацбаты выполняют функции заградотрядов, превратившись в "кровожадный филиал СБУ" в интервью полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 11:56
Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУСлужба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов
 
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