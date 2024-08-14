https://ukraina.ru/20240814/1056864942.html

СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине

СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине - 14.08.2024 Украина.ру

СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция отчитались о разоблачении "агентурной сети", в которую входят бывший охранник четвертого президента страны Виктора Януковича, а также военнослужащий Нацполиции

2024-08-14T15:50

2024-08-14T15:50

2024-08-14T15:50

новости

украина

нацполиция

сбу

нацгвардия

агент кремля

виктор янукович

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056864822_0:197:960:737_1920x0_80_0_0_6a466e0e2f4b2fc018276ed7472ca97b.jpg

Уточняется, что "сеть" возглавил бывший охранник Януковича, который вместе с экс-президентом сбежал из Украины. К сотрудничеству он привлек бывшего коллегу, с которым якобы и строил собственную сеть информаторов. Так, одним из участников сети был действующий военнослужащий Нацгвардии, который должен был добывать данные из закрытых баз правоохранительных ведомств и вербовать других лиц.На момент 14 августа, по информации правоохранителей, двое подозреваемых из числа бывших сотрудников Януковича находятся в Крыму, им заочно предъявляют обвинение в государственной измене в период действия военного положения. Сотруднику же Нацполиции грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в той же статье. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.Ранее СБУ арестовала фитнес-тренера, который покупал спички по согласованию с ФСБ. Читайте также как украинские нацбаты выполняют функции заградотрядов, превратившись в "кровожадный филиал СБУ" в интервью полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240812/1056814291.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нацполиция, сбу, нацгвардия, агент кремля, виктор янукович, сво