СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ - 07.08.2024 Украина.ру
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СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ - 07.08.2024 Украина.ру
СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
Совместными усилиями СБУ и Нацполиции при поддержке украинской прокуратуры проведено задержание одесского фитнес-тренера, который якобы по заданию российских спецслужб поджигал военные автомобили в трёх городах Украины. Об этом 7 августа сообщила СБУ
2024-08-07T10:45
2024-08-07T10:45
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украина
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днепр
одесса
фитнес
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Сотрудники украинских спецслужб задержали 32-летнего одесского тренера по фитнесу - "приспешника ФСБ, действовавшего в Киеве, Днепре и Одессе". При этом избежавший мобилизации странно одевался и был разборчив в поджогах автомобилей ВСУ, сообщили в СБУ."По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали военные внедорожники, пикапы и мультивены", - сказано в публикации СБУ.В ходе спецоперации украинская спецслужба задокументировала свою версию деятельности фитнес-тренера-поджигателя. Ею установлено, что даже спички якобы агент ФСБ покупал после согласования с куратором."После обнаружения потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл в припаркованный военный автомобиль, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона", - сказано в публикации СБУ.Там также отмечено, что фитнес-тренер-поджигатель якобы работал не только на ФСБ. СБУ сообщила: "Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (более известного как ГРУ). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности, способов совершения поджогов и методов конспирации".Фигуранта арестовали. Следователи сообщили ему о "подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)".Подробнее о событиях читайте в публикации Украина.ру "Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
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новости, украина, сбу, фсб, вооруженные силы украины, гру, киев, днепр, одесса, фитнес, днепропетровск, поджог, всу, нацполиция, психиатрия, информационная война
Новости, Украина, СБУ, ФСБ, Вооруженные силы Украины, ГРУ, Киев, Днепр, Одесса, фитнес, Днепропетровск, поджог, ВСУ, Нацполиция, психиатрия, информационная война

СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ

10:45 07.08.2024
 
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Совместными усилиями СБУ и Нацполиции при поддержке украинской прокуратуры проведено задержание одесского фитнес-тренера, который якобы по заданию российских спецслужб поджигал военные автомобили в трёх городах Украины. Об этом 7 августа сообщила СБУ
Сотрудники украинских спецслужб задержали 32-летнего одесского тренера по фитнесу - "приспешника ФСБ, действовавшего в Киеве, Днепре и Одессе". При этом избежавший мобилизации странно одевался и был разборчив в поджогах автомобилей ВСУ, сообщили в СБУ.
"По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали военные внедорожники, пикапы и мультивены", - сказано в публикации СБУ.
В ходе спецоперации украинская спецслужба задокументировала свою версию деятельности фитнес-тренера-поджигателя. Ею установлено, что даже спички якобы агент ФСБ покупал после согласования с куратором.
"После обнаружения потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл в припаркованный военный автомобиль, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона", - сказано в публикации СБУ.
Там также отмечено, что фитнес-тренер-поджигатель якобы работал не только на ФСБ. СБУ сообщила: "Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (более известного как ГРУ). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности, способов совершения поджогов и методов конспирации".
Фигуранта арестовали. Следователи сообщили ему о "подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)".
Подробнее о событиях читайте в публикации Украина.ру "Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
 
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