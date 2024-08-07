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СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ

СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ - 07.08.2024 Украина.ру

СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ

Совместными усилиями СБУ и Нацполиции при поддержке украинской прокуратуры проведено задержание одесского фитнес-тренера, который якобы по заданию российских спецслужб поджигал военные автомобили в трёх городах Украины. Об этом 7 августа сообщила СБУ

2024-08-07T10:45

2024-08-07T10:45

2024-08-07T10:45

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Сотрудники украинских спецслужб задержали 32-летнего одесского тренера по фитнесу - "приспешника ФСБ, действовавшего в Киеве, Днепре и Одессе". При этом избежавший мобилизации странно одевался и был разборчив в поджогах автомобилей ВСУ, сообщили в СБУ."По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали военные внедорожники, пикапы и мультивены", - сказано в публикации СБУ.В ходе спецоперации украинская спецслужба задокументировала свою версию деятельности фитнес-тренера-поджигателя. Ею установлено, что даже спички якобы агент ФСБ покупал после согласования с куратором."После обнаружения потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл в припаркованный военный автомобиль, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона", - сказано в публикации СБУ.Там также отмечено, что фитнес-тренер-поджигатель якобы работал не только на ФСБ. СБУ сообщила: "Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (более известного как ГРУ). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности, способов совершения поджогов и методов конспирации".Фигуранта арестовали. Следователи сообщили ему о "подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)".Подробнее о событиях читайте в публикации Украина.ру "Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране

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