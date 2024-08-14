"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию - 14.08.2024 Украина.ру
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"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию - 14.08.2024 Украина.ру
"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
Несмотря на то что пятидневную войну в Грузии называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-14T03:45
2024-08-14T03:45
новости
грузия
россия
запад
ростислав ищенко
южная осетия
война
сво
демилитаризация
мир
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8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.У России есть официальная позиция по этим событиям, она всем известна. Тогда даже Запад эту позицию не оспаривал. Было совершено нападение на российских миротворцев и на непризнанное (на тот момент) государство, рассказал эксперт.И Россия, выполняя свои обязательства и защищая свой миротворческий контингент, провела операцию по принуждению к миру, добавил обозреватель.Не ставилась задача добить грузинскую армию и даже сместить грузинский режим. Вы помните, тогда никто не говорил о денацификации Грузии или ее демилитаризации, указал политолог."Демилитаризацию провели явочным порядком. Уничтожили вооружение, поставленное американцами. И разогнали грузинскую армию по домам. Но ее потом опять собрали, вооружили", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, грузия, россия, запад, ростислав ищенко, южная осетия, война, сво, демилитаризация, мир, российские миротворцы
Новости, Грузия, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Южная Осетия, война, СВО, демилитаризация, мир, российские миротворцы

"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию

03:45 14.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Карпов / Перейти в фотобанкГодовщина начала военных действий в Республике Южная Осетия
Годовщина начала военных действий в Республике Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Карпов
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Несмотря на то что пятидневную войну в Грузии называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.
У России есть официальная позиция по этим событиям, она всем известна. Тогда даже Запад эту позицию не оспаривал. Было совершено нападение на российских миротворцев и на непризнанное (на тот момент) государство, рассказал эксперт.
И Россия, выполняя свои обязательства и защищая свой миротворческий контингент, провела операцию по принуждению к миру, добавил обозреватель.
"Причем, несмотря на то что ее называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси", - отметил Ищенко.
Не ставилась задача добить грузинскую армию и даже сместить грузинский режим. Вы помните, тогда никто не говорил о денацификации Грузии или ее демилитаризации, указал политолог.
"Демилитаризацию провели явочным порядком. Уничтожили вооружение, поставленное американцами. И разогнали грузинскую армию по домам. Но ее потом опять собрали, вооружили", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
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