"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
© РИА Новости . Сергей Карпов / Перейти в фотобанкГодовщина начала военных действий в Республике Южная Осетия
Несмотря на то что пятидневную войну в Грузии называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.
У России есть официальная позиция по этим событиям, она всем известна. Тогда даже Запад эту позицию не оспаривал. Было совершено нападение на российских миротворцев и на непризнанное (на тот момент) государство, рассказал эксперт.
И Россия, выполняя свои обязательства и защищая свой миротворческий контингент, провела операцию по принуждению к миру, добавил обозреватель.
"Причем, несмотря на то что ее называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси", - отметил Ищенко.
Не ставилась задача добить грузинскую армию и даже сместить грузинский режим. Вы помните, тогда никто не говорил о денацификации Грузии или ее демилитаризации, указал политолог.
"Демилитаризацию провели явочным порядком. Уничтожили вооружение, поставленное американцами. И разогнали грузинскую армию по домам. Но ее потом опять собрали, вооружили", - заключил собеседник издания.
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