https://ukraina.ru/20240814/1056853069.html

"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию

"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию - 14.08.2024 Украина.ру

"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию

Несмотря на то что пятидневную войну в Грузии называют "война 08.08.08", она как раз значительно больше похожа на специальную военную операцию, чем на войну. Потому что это было короткое мероприятие, потому что войска не входили в Тбилиси. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-14T03:45

2024-08-14T03:45

2024-08-14T03:45

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8 августа исполнилось 16 лет с начала "пятидневной войны" в Грузии. Правящая партия Грузии назвала войну 2008 года преступной авантюрой партии экс-президента Михаила Саакашвили и заявила, что проведет публичный судебный процесс.У России есть официальная позиция по этим событиям, она всем известна. Тогда даже Запад эту позицию не оспаривал. Было совершено нападение на российских миротворцев и на непризнанное (на тот момент) государство, рассказал эксперт.И Россия, выполняя свои обязательства и защищая свой миротворческий контингент, провела операцию по принуждению к миру, добавил обозреватель.Не ставилась задача добить грузинскую армию и даже сместить грузинский режим. Вы помните, тогда никто не говорил о денацификации Грузии или ее демилитаризации, указал политолог."Демилитаризацию провели явочным порядком. Уничтожили вооружение, поставленное американцами. И разогнали грузинскую армию по домам. Но ее потом опять собрали, вооружили", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240813/1056844560.html

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