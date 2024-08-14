"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске - 14.08.2024 Украина.ру
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"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске - 14.08.2024 Украина.ру
"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
Так называемые прорывы ВСУ в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. Зная пути передвижения противника, российские военные получают определённое преимущество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-08-14T03:30
2024-08-14T03:30
новости
курская область
россия
донбасс
владимир зеленский
атака
всу
наступление
вс рф
трасса
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Пока завершился первый этап наступления ВСУ, но может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько продолжалось так называемое украинское контрнаступление 2023 года, рассказал военкор.При этом характер вооруженного противостояния будет точно такой же. С одной стороны, там не было таких укреплений как линия Суровикина или как на Времьевском выступе. В Курской области у ВСУ есть оперативный простор, но они вынуждены двигаться по трассам, а не по пересеченной местности, отметил журналист.Так называемые прорывы украинских военных в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. То есть зная их пути передвижения, ВС РФ получают определённое преимущество, отметил Ермаков."Первый шок уже прошел. Части, которые как пожарные команды прибыли на местность, осмотрелись, уже понятно, как противодействовать кавалерийским наскокам противника. Там уже большое количество войск у нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
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курская область
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, донбасс, владимир зеленский, атака, всу, наступление, вс рф, трасса, контрнаступление
Новости, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, атака, ВСУ, наступление, ВС РФ, трасса, контрнаступление

"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске

03:30 14.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Так называемые прорывы ВСУ в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. Зная пути передвижения противника, российские военные получают определённое преимущество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Пока завершился первый этап наступления ВСУ, но может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько продолжалось так называемое украинское контрнаступление 2023 года, рассказал военкор.
При этом характер вооруженного противостояния будет точно такой же. С одной стороны, там не было таких укреплений как линия Суровикина или как на Времьевском выступе. В Курской области у ВСУ есть оперативный простор, но они вынуждены двигаться по трассам, а не по пересеченной местности, отметил журналист.
Так называемые прорывы украинских военных в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. То есть зная их пути передвижения, ВС РФ получают определённое преимущество, отметил Ермаков.
"Первый шок уже прошел. Части, которые как пожарные команды прибыли на местность, осмотрелись, уже понятно, как противодействовать кавалерийским наскокам противника. Там уже большое количество войск у нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 06:30
Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 годуНаступление ВСУ в Курской области — это попытка сыграть ва-банк. Противник решил играть асимметрично, потому что партию обороны в Донбассе он шаг за шагом проигрывает
 
НовостиКурская областьРоссияДонбассВладимир ЗеленскийатакаВСУнаступлениеВС РФтрассаконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
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03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
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