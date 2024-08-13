Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
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Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
В Курской области продолжается эвакуация жителей; российские войска занимают населенные пункты Донбасса; напряжение между Киевом и Минском
2024-08-13T19:03
2024-08-13T19:03
эксклюзив
хроники
россия
минск
курская область
алексей смирнов (губернатор)
владимир путин
вооруженные силы украины
мид
ес
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Помощь всей России"На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь", – сказал 13 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.Во вторник зона добровольной эвакуации в регионе расширилась еще на один район – Большесолдатский, регулярно подвергающийся обстрелам.Глава муниципалитета Владимир Зайцев сообщил, что администрация делает все, чтобы обезопасить мирное население: проводит эвакуацию, помогает военнослужащим. Прежде централизованного вывоза населения из Большесолдатского района не было, но люди уезжали самостоятельно и им "никто не препятствовал".Накануне Смирнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что под контролем украинских сил в регионе находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.Контроль за помощью пострадавшим на Курщине Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову.В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского и Льговского районов. По состоянию на вторую половину понедельника из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.Глава Дагестана Сергей Меликов во вторник предложил жителям республики помочь курянам деньгами необходимыми людям, уехавшим из своих домов."Дагестанцы всегда отличались отзывчивостью, добротой, готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. И во времена ковида, и с начала СВО наши земляки не раз это доказывали. И сегодня события в Курской области отозвались болью в сердцах дагестанцев", — написал он в своем телеграм-канале.Он предложил перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что эвакуированных готовы принять на Азовском побережье, на Запорожье."Подробно обсудили вопрос размещения жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, на курортах Азовского побережья. Кроме того, поручил Администрации Губернатора и Правительства Запорожской области обеспечить на местах работу специалистов, которые будут оказывать психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам.Также одно из передовых подразделений Запорожской области уже прибыло на позиции в Курскую область.Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", — написал он.Деньги, гуманитарную помощь, лекарства и все прочее в эти дни собирают для курян по всей России. В том числе, подключились и известные музыканты: например, группы "Заточка", Anacondaz, "кис-кис", некоторые артисты-иноагенты, уехавшие из России.Донецкий фронт"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики.Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — сообщили 13 августа в Минобороны РФ.Украинские военные телеграм-каналы называют самым важным и проблемным направлением, где ВСУ отступают – Красноармейское (на Украине город называется Покровском) – в Донбассе, неподалеку от границы с Днепропетровской областью.В Дзержинск (Торецк) проникают диверсионно-разведывательные группы, основные бои идут в городской застройке Северного и Железного: ситуация для ВСУ тяжелая, пишет популярный аналитический канал Deep State, ежедневно публикующий карты военных действий.По информации его авторов, ВСУ отступают в районе Гродовки и Сергеевки, а также Невельского на этом же участке фронта.Телеграм-канал "Политика страны" публикует комментарий украинского военного:Киев – МинскНакануне МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах ЕС Стена Нёрлова, которому довели позицию Минска по инциденту с украинскими беспилотниками. О сбитых над белорусской территорией украинских дронах в пятницу заявил президент страны Александр Лукашенко.Как сообщает белорусский МИД, Нёрлову указали на маркировку производителей стран ЕС на сбитых украинских беспилотниках.Во вторник официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в ходе брифинга, что Украина не видит целесообразности реагировать" на заявления Минска о сбитых БПЛА в Белоруссии.Ранее белорусские военные опубликовали кадры выдвижения танков и другой бронетехники в приграничные с Украиной районы. Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил, что это – неправда."На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава", – сказал он.Кроме того, 13 августа в Минске на заседании госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта."Сегодня это актуально как никогда. Отдельные силы за рубежом намеренно стремятся втянуть нас в конфликт, посеять панику и хаос на границе Союзного государства. Этого допустить нельзя", - подчеркнул он.О положении на фронте и в украинской политике - в материале Елены Мурзиной Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского? на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240813/1056847169.html
https://ukraina.ru/20240813/1056843975.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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4.7
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, минск, курская область, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, вооруженные силы украины, мид, ес
Эксклюзив, Хроники, Россия, Минск, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, ЕС

Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа

19:03 13.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
Все материалы
В Курской области продолжается эвакуация жителей; российские войска занимают населенные пункты Донбасса; напряжение между Киевом и Минском
Помощь всей России
"На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь", – сказал 13 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Во вторник зона добровольной эвакуации в регионе расширилась еще на один район – Большесолдатский, регулярно подвергающийся обстрелам.
Глава муниципалитета Владимир Зайцев сообщил, что администрация делает все, чтобы обезопасить мирное население: проводит эвакуацию, помогает военнослужащим. Прежде централизованного вывоза населения из Большесолдатского района не было, но люди уезжали самостоятельно и им "никто не препятствовал".
Накануне Смирнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что под контролем украинских сил в регионе находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.
Контроль за помощью пострадавшим на Курщине Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову.
В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского и Льговского районов. По состоянию на вторую половину понедельника из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.
Глава Дагестана Сергей Меликов во вторник предложил жителям республики помочь курянам деньгами необходимыми людям, уехавшим из своих домов.
"Дагестанцы всегда отличались отзывчивостью, добротой, готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. И во времена ковида, и с начала СВО наши земляки не раз это доказывали. И сегодня события в Курской области отозвались болью в сердцах дагестанцев", — написал он в своем телеграм-канале.
Он предложил перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что эвакуированных готовы принять на Азовском побережье, на Запорожье.
"Подробно обсудили вопрос размещения жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, на курортах Азовского побережья. Кроме того, поручил Администрации Губернатора и Правительства Запорожской области обеспечить на местах работу специалистов, которые будут оказывать психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам.
Также одно из передовых подразделений Запорожской области уже прибыло на позиции в Курскую область.
Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", — написал он.
Деньги, гуманитарную помощь, лекарства и все прочее в эти дни собирают для курян по всей России. В том числе, подключились и известные музыканты: например, группы "Заточка", Anacondaz, "кис-кис", некоторые артисты-иноагенты, уехавшие из России.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
16:14
"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской областиУправление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область. Как сообщает РИА "Новости", сотрудники международной организации намерены проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными
Донецкий фронт
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики.
Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — сообщили 13 августа в Минобороны РФ.
Украинские военные телеграм-каналы называют самым важным и проблемным направлением, где ВСУ отступают – Красноармейское (на Украине город называется Покровском) – в Донбассе, неподалеку от границы с Днепропетровской областью.
В Дзержинск (Торецк) проникают диверсионно-разведывательные группы, основные бои идут в городской застройке Северного и Железного: ситуация для ВСУ тяжелая, пишет популярный аналитический канал Deep State, ежедневно публикующий карты военных действий.
По информации его авторов, ВСУ отступают в районе Гродовки и Сергеевки, а также Невельского на этом же участке фронта.
Телеграм-канал "Политика страны" публикует комментарий украинского военного:
"Во многих СМИ никому нафиг не сдалось то Покровское (Красноармейское) и другие направления, когда есть победа. Победа хорошо, особенно когда успехи реально есть, но нужно трезво оценивать ситуацию повсюду, потому что потом будет больно. Противник тем временем активно наступает, просто отмотайте карту DeepState на неделю назад."
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
14:45
В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области Цель операции украинской армии в Курской области состоит в "сохранении жизней украинцев от российских ударов", потому как только с начала лета ВКС РФ нанесли по территории Сумской области более двух тысяч ударов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе общения с журналистами, передает РБК-Украина
Киев – Минск
Накануне МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах ЕС Стена Нёрлова, которому довели позицию Минска по инциденту с украинскими беспилотниками. О сбитых над белорусской территорией украинских дронах в пятницу заявил президент страны Александр Лукашенко.
Как сообщает белорусский МИД, Нёрлову указали на маркировку производителей стран ЕС на сбитых украинских беспилотниках.
Во вторник официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в ходе брифинга, что Украина не видит целесообразности реагировать" на заявления Минска о сбитых БПЛА в Белоруссии.
Ранее белорусские военные опубликовали кадры выдвижения танков и другой бронетехники в приграничные с Украиной районы. Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил, что это – неправда.
"На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава", – сказал он.
Кроме того, 13 августа в Минске на заседании госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Сегодня это актуально как никогда. Отдельные силы за рубежом намеренно стремятся втянуть нас в конфликт, посеять панику и хаос на границе Союзного государства. Этого допустить нельзя", - подчеркнул он.
О положении на фронте и в украинской политике - в материале Елены Мурзиной Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского? на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
17:47Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
17:23Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
17:20Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины
17:18ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"
17:04"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
16:53ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
16:53О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
16:42Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
16:14"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
16:14Первый "русский шпион" в рясе. Отец Максим Сандович был расстрелян за православие
16:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией
15:49Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
15:49"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
15:46ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
14:57"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
14:45В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
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