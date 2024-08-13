https://ukraina.ru/20240813/1056851028.html

МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"

МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии" - 13.08.2024 Украина.ру

МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"

Нынешнее руководство Украины активно воплощает свою "Африканскую стратегию", не видя больших проблем в прекращении дипломатических отношений с Нигером и Мали. Об этом 13 августа на брифинге в Киеве заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий

2024-08-13T18:16

2024-08-13T18:16

2024-08-13T18:16

новости

украина

нигер

киев

дмитрий кулеба

мали

дипломатия

дипломатические отношения

дипломаты

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054167130_0:26:483:298_1920x0_80_0_0_f3fdfd466402d5adc247eb3ac444a2b2.jpg

Мали и Нигер ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Поводом стала поддержка Киевом вооружённой оппозиции в этих странах, атаковавшей на правительственные войска."Я хочу подчеркнуть, что эти два решения не будут оказывать существенного влияния на отношения Украины со странами Африки. Это отдельный блок стран, который поступил так, как он решил поступить. Однако, несмотря на это, Украина активно воплощает Африканскую стратегию", - заявил официальный представитель МИД Украины.По его словам, как сообщает "Интерфакс-Украина", решения африканских государств никак не повлияли на переговоры с Малави, Замбией и Маврикием, которые украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил в рамках своего африканского турне. Тихий также отметил зависимость африканских государств."Мы все прекрасно понимаем, что эти страны, их связи с Россией, насколько эти страны зависят от России. Известно, мы понимаем, что эти решения принимались не только этими странами", - сказал спикер украинского МИД.Ранее Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером и автор издания Украина.ру Александр Сокуренко проанализировал проблему в публикации Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной

https://ukraina.ru/20240729/1056547743.html

украина

нигер

киев

мали

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нигер, киев, дмитрий кулеба, мали, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, мид украины, африка, геополитика, стратегии