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Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной из-за Мали

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной из-за Мали - 07.08.2024 Украина.ру

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной из-за Мали

Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали. Об этом заявил в телевизионном обращении представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман

2024-08-07T07:15

2024-08-07T07:15

2024-08-07T07:18

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"Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает... следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной, во-вторых, обращение в СБ ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров", - заявил Абдраман.Он также призвал "международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом".На днях Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов в стране.Подробнее о случившемся - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.

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