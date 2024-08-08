Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером - 08.08.2024 Украина.ру
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Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером
Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером - 08.08.2024 Украина.ру
Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером
Власти Украины обиделись на решение Нигера о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщили 8 августа в заявлении украинского министерства иностранных дел
2024-08-08T13:35
2024-08-08T13:35
новости
нигер
украина
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отношения
дипломатия
дипломатические отношения
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В ведомстве заверили, что обвинения со стороны властей Нигера якобы являются "не соответствующими действительности".При этом французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом.Жители Нигера заверили, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.Подробнее о случившемся - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.
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новости, нигер, украина, мали, отношения, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Нигер, Украина, Мали, отношения, дипломатия, дипломатические отношения

Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером

13:35 08.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Власти Украины обиделись на решение Нигера о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщили 8 августа в заявлении украинского министерства иностранных дел
В ведомстве заверили, что обвинения со стороны властей Нигера якобы являются "не соответствующими действительности".
"Обидно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной", - подчеркнули в министерстве.
При этом французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.
А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Жители Нигера заверили, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Подробнее о случившемся - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.
 
НовостиНигерУкраинаМалиотношениядипломатиядипломатические отношения
 
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