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Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины

Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины - 13.08.2024 Украина.ру

Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины

Украина уже сейчас может располагать так называемой грязной бомбой. Такое заявление в интервью каналу "Звезда" 13 августа сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

2024-08-13T17:20

2024-08-13T17:20

2024-08-13T17:58

эксклюзив

украина

химическое оружие

грязная бомба

всу

россия

сво

сша

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Украинская "грязная бомба"По словам Кириллова, изготовить такую бомбу не так уж и сложно.В июне этого года Кириллов на брифинге рассказал, что западные страны продолжают ввозить на Украину радиоактивные вещества для последующей утилизации"Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением под чужим флагом", — отмечал Кириллов.По его словам, основные маршруты попадания таких отходов на украинскую территорию — через Польшу и Румынию.Кириллов добавил, что организационные и финансовые вопросы в этом процессе курирует лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Что такое "грязная бомба"Так называемая грязная бомба представляет собой любой снаряд, бомбу или даже ящик или контейнер со взрывателем, начинка которых состоит из радиоактивных элементов. Принцип ее действия заключается в детонации конструкции, которая высвобождает эти элементы, после чего происходит заражение местности.Издание Украина.ру ранее подробно рассказывало, какие нюансы кроются в изготовлении и применении такой "грязной бомбы". В качестве поражающего вещества, например, должен использоваться особый набор сильно радиоактивных изотопов — йод-131, цезий-137, стронций-89.В октябре 2022 года в ходе дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин описал вариант применения такой бомбы Украиной."Остатки ядерного топлива немножко преобразовали — технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать — загрузили в "Точку-У" (ракетный комплекс. — Ред.), подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар", — заявил он.По словам главы российского государства, у Москвы нет никакого смысла так делать — ни политического, ни военного.Бомба из Желтых ВодВпервые о возможности применения Киевом "грязной бомбы" стало известно осенью 2022 года. Агентство РИА "Новости" тогда сообщило со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, о подготовке киевским режимом провокации с такой "грязной бомбой" или маломощным ядерным боеприпасом.Сообщалось, что подобный снаряд должен был быть взорван на украинской территории, чтобы затем обвинить в этом Россию. Как результат — подрыв доверия к Москве, ее дружное осуждение всем миром и лишение ее статуса постоянного члена Совбеза ООН.Изготовление "грязной бомбы" было поручено Восточному горно-обогатительному комбинату, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований. По состоянию на конец октября того года, отмечали источники, работы находились на завершающей стадии. Позднее эту информацию подтвердили в МИД РФ и Министерстве обороны России.Киев ожидаемо отверг все обвинения и позвал в названные российской стороной инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам проверки было доложено, что никаких признаков создания "грязной бомбы" на этих объектах выявлено не было.В РФ отмечали, что предупреждали главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что ему нужно проверить как можно большее число объектов, где может изготовляться "грязная бомба", так как комбинат в Желтых Водах и столичный Институт ядерных исследований не единственные украинские предприятия и центры, которые могут работать над такой бомбой."Грязная бомба" под БрянскомРезонанс от обвинений в адрес Киева в подготовке провокации с "грязной бомбой" был столь высок, что после проверки МАГАТЭ эта история постепенно сошла на нет. Но как оказалось, лишь на время.В июне 2023 года ФСБ сообщила о задержании двух пилотов легкомоторной авиации, которые по заданию украинской военной разведки перелетели на территорию РФ, чтобы сбросить бомбы на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области. Самолет получил повреждение и совершил вынужденную посадку на российской стороне границы, где пилотов и задержали.По их словам, они были включены в специальное небольшое авиационное подразделение при Главном управлении разведки (ГУР). Задержанные рассказали, что всего с начала года было совершено пять вылетов, результатом которых стало повреждение объектов топливно-энергетического комплекса на приграничных территориях.Один из пилотов рассказал, что начальник ГУР Кирилл Буданов* обсуждал идею переправить в РФ через этот авиаотряд ту самую "грязную бомбу".Из Ровно в ЧернобыльТема получила развитие спустя несколько дней. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов.Топливо — официально для захоронения — переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.В Службе внешней разведки РФ расценили это как намерение Киева продолжить работу над грязной ядерной бомбой. Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.Американская химияЗаигрывания с "грязной бомбой" не единственные наработки киевского режима в области радиационного и химического оружия.Как рассказал Кириллов, украинская армия в ходе боевых действий применяла отравляющие вещества, причем синтезированы они могли быть только в Соединенных Штатах."Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", — пояснил он.За примерами далеко ходить не надо. Накануне, 12 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили в ходе своего вторжения в регион химоружие."Позавчера (10 августа. — Ред.) бригада "Россетей" в Беловском районе... попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета", — рассказал он.В той же Курской области на днях был зафиксирован еще один случай применения армией Украины химических веществ. Снарядами с такой начинкой, в частности, была атакована группа Аида спецназа "Ахмат"."Некоторые каналы со ссылкой на госпиталь начали сообщать о применении химоружия по нашему отряду: после двух суток боев и нанесения жесткого поражения 82-й бригаде, 101-му полку и 80-й бригаде ВСУ ПВД группы "Аида" СпН "Ахмат" было атаковано сначала с РСЗО, а позже 155-мм снарядами, содержащими гексахлорэтан (или что-то более опасное). Да, это так. Но не скажу, что это конкретное химическое оружие", — говорится в телеграм-канале отряда.Отмечается, что бойцы незамедлительно применили противохимический пакет ИПП-11, благодаря чему сумели избежать ожогов, несколько человек оставили под наблюдением токсикологов.При необходимости химоружие распылается на российских военных с БПЛА. Такие случаи, например, имели место в июле этого года в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал о подобных атаках на Волчанском и Липцевском направлениях. В результате атак люди получили химические ожоги и повреждения дыхательных путей.По заветам гитлеровцевВ феврале-марте прошлого года российская армия зафиксировала факты применения Вооруженными силами Украины синильной кислоты – очень сильного ядовитого вещества, которое может вызывать у человека гипоксию, нарушение функций нервной системы и остановку сердца.Синильная кислота была одним из основных компонентов печально знаменитого препарата "Циклон-Б", которым нацисты травили людей в концлагерях.Как сообщал военкор Роман Руденко, 16 марта 2023-го на краснолиманском направлении украинская армия сбросила с БПЛА на российские позиции боеприпасы с синильной кислотой, однако направление ветра изменилось и ядовитым облаком накрыло уже самих украинцев.По его информации, командованию ВСУ пришлось в спешном порядке эвакуировать своих военных, попавших под действие этого химоружия. Они получили ожоги слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.Использование синильной кислоты не единственное, что нынешний украинский режим почерпнул от нацистов. Так, представители ВСУ заявляли, что у них на вооружении имеется аналог боевого отравляющего вещества "Табун", которое было синтезировано в нацистской Германии и использовалось вермахтом.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.Подробнее о том, как украинская армия использует химическое оружие, — в материале Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, химическое оружие, грязная бомба, всу, россия, сво, сша