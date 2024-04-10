Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием - 10.04.2024 Украина.ру
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Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием
Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием - 10.04.2024 Украина.ру
Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием
Украина продолжает применять против российской армии химическое оружие. На этот раз в ход пошел белый фосфор, который ВСУ сбрасывают с дронов
2024-04-10T12:15
2024-04-10T12:15
эксклюзив
владимир зеленский
украина
сша
химическое оружие
сво
всу
россия
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Об очередном применении химического отравляющего вещества против российских военнослужащих стало известно 9 апреля. Агентство РИА Новости опубликовало видео, снятое бойцами ВС РФ. На нем они демонстрируют стеклянную колбу, "лампу", которая наполнена отравляющим веществом.По словам военных, противник цепляет такой сосуд к квадрокоптеру, после чего сбрасывает его на позиции ВС РФ.Такая "лампа" при падении разбивается, химическое вещество вступает в реакцию и может нанести серьезные увечья человеку.Как рассказал российский боец, был случай, когда на них сбросили шесть таких боеприпасов, но они сумели в последнюю минуту избежать контакта с этим веществом.Отмечается, что применяемое ВСУ вещество было отправлено на экспертизу к специалисту, который предположил, что в данном случае речь может идти о белом фосфоре (вещество М-15).Горящий и ядовитый фосфорБелый фосфор – давний помощник человека в деле уничтожения себе подобных.Представляет собой белое (иногда желтое из-за примесей) чрезвычайно ядовитое вещество, похожее на очищенный воск. Имеет большую химическую активность, при соединении с кислородом начинает окисляться и светиться бледно-зеленым свечением.Также в соприкосновении с кислородом белый фосфор начинает гореть, в том числе и под водой, нагреваясь до температуры в 1,3 тыс. градусов Цельсия.Кроме непосредственно огня, большую опасность несут пары этого вещества, вдыхание которых приводит к ожогам легких. При хроническом отравлении поражает кости человека.Эти свойства белого фосфора нашли широкое применение в изготовлении разнообразного оружия, главным образом в качестве смертоносной "начинки" для зажигательных боеприпасов. В применении таких боеприпасов за последний век были замечены многие страны, однако наибольшую любовь к белому фосфору испытывают США: в Корее, Вьетнаме и Ираке они не жалели таких боеприпасов.CS-"Сирень"Украинская армия, начиная с 2022 года не в первый раз применяет химическое оружие против российских вооруженных сил.Киевский режим нисколько не смущает, что еще во второй половине 1990-х гг. Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия, которая запрещает производство, накопление и применение такого оружия. Впрочем, пренебрежительным отношением постмайданных властей ко всякого рода договорам и соглашениям уже никого не удивишь.В декабре 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что ВСУ применили на краснолиманском направлении боеприпасы с веществом CS, известным на постсоветском пространстве также как "Сирень".Это вещество в малых дозах применяют спецподразделения для пресечения массовых беспорядков или разгона толпы, однако в больших концентрациях оно несет тяжелые последствия для здоровья человека, вплоть до паралича дыхания и остановки сердца.По словам Кириллова, в свое время Соединенные Штаты пошли на нарушение конвенции о запрете химоружия, и передали партию боеприпасов с CS в составе Афганистану, Ираку и Украине. Ранее для применения этого оружия в Сирии и том же Ираке Пентагон потратил 10 млн долларов на его закупку.Запрещенный BZПрименение американской CS стало не единственным случаям, когда украинская армия использовала американские наработки в плане химоружия.В августе 2022 года ВСУ применили токсический химикат BZ, который также входит в список запрещенного химического оружия.Это вещество вызывает острый психоз (потеря ориентации, галлюцинации и т.д.). BZ числился на вооружении армии США, применялся американцами во Вьетнаме. В настоящее время не используется.Именно в Соединенных Штатах сохраняется единственное в мире опытное предприятие по производству BZ, которое официально выпускает это вещество для биохимических исследований.В январе этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Мелитополе Запорожской области российские правоохранители обнаружили тайник с флаконами, маркированными на украинском языке как "Биоспарин". Внутри них был химикат BZ.По заветам гитлеровцевВ феврале-марте прошлого года российская армия зафиксировала факты применения Вооруженными силами Украины синильной кислоты – очень сильного ядовитого вещества, которое может вызывать у человека гипоксию, нарушение функций нервной системы и остановку сердца.Синильная кислота была одним из основных компонентов печально знаменитого препарата "Циклон-Б", которым нацисты травили людей в концлагерях.Как сообщал военкор Роман Руденко, 16 марта 2023-го на краснолиманском направлении украинская армия сбросила с БПЛА на российские позиции боеприпасы с синильной кислотой, однако направление ветра изменилось и ядовитым облаком накрыло уже самих украинцев.По его информации, командованию ВСУ пришлось в спешном порядке эвакуировать своих военных, попавших под действие этого химоружия. Они получили ожоги слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.Использование синильной кислоты – не единственное, что нынешний украинский режим почерпнул от нацистов. Так, представители ВСУ заявляли, что у них на вооружении имеется аналог боевого отравляющего вещества "Табун", которое было синтезировано в нацистской Германии и использовалось Вермахтом.Отравление продуктовСброс боеприпасов с химоружием при помощи дронов – самый распространенный способ использования химоружия со стороны Украины, однако не единственный.В ноябре прошлого года Игорь Кириллов сообщил, что Украина применяла химическое оружие для отравления продуктов и еды.Генерал-лейтенант добавил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране". По его словам, этот компонент очень дорогой и что "у них большой пунктик по поводу этого вещества".Химический ЗеВ 2010 году в Ираке по приговору трибунала казнили одного из ближайших соратников Саддама Хусейна, его двоюродного брата Али Хасана аль-Маджида, который вошел в историю как Химический Али.Аль-Маджида обвинили в военных преступлениях и геноциде за организованные им операции против курдов, которых травили химическим оружием. От этого и пошло его прозвище.Президенту Украины Владимиру Зеленскому, судя по его заигрыванию с химоружием, не дает покоя сомнительная слава Химического Али.Главе украинского государства в этом случае стоит помнить, чем закончил аль-Маджид. Дальнейшее применение химоружия вкупе с другими преступлениями киевского режима в конечном итоге могут привести Зеленского к похожему финалу.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, химическое оружие, сво, всу, россия
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, США, химическое оружие, СВО, ВСУ, Россия

Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием

12:15 10.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина продолжает применять против российской армии химическое оружие. На этот раз в ход пошел белый фосфор, который ВСУ сбрасывают с дронов
Об очередном применении химического отравляющего вещества против российских военнослужащих стало известно 9 апреля. Агентство РИА Новости опубликовало видео, снятое бойцами ВС РФ. На нем они демонстрируют стеклянную колбу, "лампу", которая наполнена отравляющим веществом.
По словам военных, противник цепляет такой сосуд к квадрокоптеру, после чего сбрасывает его на позиции ВС РФ.
Такая "лампа" при падении разбивается, химическое вещество вступает в реакцию и может нанести серьезные увечья человеку.
Как рассказал российский боец, был случай, когда на них сбросили шесть таких боеприпасов, но они сумели в последнюю минуту избежать контакта с этим веществом.
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Отмечается, что применяемое ВСУ вещество было отправлено на экспертизу к специалисту, который предположил, что в данном случае речь может идти о белом фосфоре (вещество М-15).
Горящий и ядовитый фосфор
Белый фосфор – давний помощник человека в деле уничтожения себе подобных.
Представляет собой белое (иногда желтое из-за примесей) чрезвычайно ядовитое вещество, похожее на очищенный воск. Имеет большую химическую активность, при соединении с кислородом начинает окисляться и светиться бледно-зеленым свечением.
Также в соприкосновении с кислородом белый фосфор начинает гореть, в том числе и под водой, нагреваясь до температуры в 1,3 тыс. градусов Цельсия.
Кроме непосредственно огня, большую опасность несут пары этого вещества, вдыхание которых приводит к ожогам легких. При хроническом отравлении поражает кости человека.
Айнур Курманов интервью
29 января, 06:29
Айнур Курманов: Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазуАмериканские биолаборатории, расположенные у границ России, следует рассматривать как военные базы США и НАТО со всеми вытекающими последствиями.
Эти свойства белого фосфора нашли широкое применение в изготовлении разнообразного оружия, главным образом в качестве смертоносной "начинки" для зажигательных боеприпасов. В применении таких боеприпасов за последний век были замечены многие страны, однако наибольшую любовь к белому фосфору испытывают США: в Корее, Вьетнаме и Ираке они не жалели таких боеприпасов.
CS-"Сирень"
Украинская армия, начиная с 2022 года не в первый раз применяет химическое оружие против российских вооруженных сил.
Киевский режим нисколько не смущает, что еще во второй половине 1990-х гг. Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия, которая запрещает производство, накопление и применение такого оружия. Впрочем, пренебрежительным отношением постмайданных властей ко всякого рода договорам и соглашениям уже никого не удивишь.
В декабре 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что ВСУ применили на краснолиманском направлении боеприпасы с веществом CS, известным на постсоветском пространстве также как "Сирень".
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
Это вещество в малых дозах применяют спецподразделения для пресечения массовых беспорядков или разгона толпы, однако в больших концентрациях оно несет тяжелые последствия для здоровья человека, вплоть до паралича дыхания и остановки сердца.
По словам Кириллова, в свое время Соединенные Штаты пошли на нарушение конвенции о запрете химоружия, и передали партию боеприпасов с CS в составе Афганистану, Ираку и Украине. Ранее для применения этого оружия в Сирии и том же Ираке Пентагон потратил 10 млн долларов на его закупку.
Запрещенный BZ
Применение американской CS стало не единственным случаям, когда украинская армия использовала американские наработки в плане химоружия.
В августе 2022 года ВСУ применили токсический химикат BZ, который также входит в список запрещенного химического оружия.
Это вещество вызывает острый психоз (потеря ориентации, галлюцинации и т.д.). BZ числился на вооружении армии США, применялся американцами во Вьетнаме. В настоящее время не используется.
© AP / EFREM LUKATSKY
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP / EFREM LUKATSKY
Именно в Соединенных Штатах сохраняется единственное в мире опытное предприятие по производству BZ, которое официально выпускает это вещество для биохимических исследований.
В январе этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Мелитополе Запорожской области российские правоохранители обнаружили тайник с флаконами, маркированными на украинском языке как "Биоспарин". Внутри них был химикат BZ.
По заветам гитлеровцев
В феврале-марте прошлого года российская армия зафиксировала факты применения Вооруженными силами Украины синильной кислоты – очень сильного ядовитого вещества, которое может вызывать у человека гипоксию, нарушение функций нервной системы и остановку сердца.
Синильная кислота была одним из основных компонентов печально знаменитого препарата "Циклон-Б", которым нацисты травили людей в концлагерях.
Как сообщал военкор Роман Руденко, 16 марта 2023-го на краснолиманском направлении украинская армия сбросила с БПЛА на российские позиции боеприпасы с синильной кислотой, однако направление ветра изменилось и ядовитым облаком накрыло уже самих украинцев.
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
По его информации, командованию ВСУ пришлось в спешном порядке эвакуировать своих военных, попавших под действие этого химоружия. Они получили ожоги слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.
Использование синильной кислоты – не единственное, что нынешний украинский режим почерпнул от нацистов. Так, представители ВСУ заявляли, что у них на вооружении имеется аналог боевого отравляющего вещества "Табун", которое было синтезировано в нацистской Германии и использовалось Вермахтом.
Отравление продуктов
Сброс боеприпасов с химоружием при помощи дронов – самый распространенный способ использования химоружия со стороны Украины, однако не единственный.
В ноябре прошлого года Игорь Кириллов сообщил, что Украина применяла химическое оружие для отравления продуктов и еды.
"В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек", - заявил войск РХБЗ.
Генерал-лейтенант добавил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране". По его словам, этот компонент очень дорогой и что "у них большой пунктик по поводу этого вещества".
Химический Зе
В 2010 году в Ираке по приговору трибунала казнили одного из ближайших соратников Саддама Хусейна, его двоюродного брата Али Хасана аль-Маджида, который вошел в историю как Химический Али.
Аль-Маджида обвинили в военных преступлениях и геноциде за организованные им операции против курдов, которых травили химическим оружием. От этого и пошло его прозвище.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, судя по его заигрыванию с химоружием, не дает покоя сомнительная слава Химического Али.
Главе украинского государства в этом случае стоит помнить, чем закончил аль-Маджид. Дальнейшее применение химоружия вкупе с другими преступлениями киевского режима в конечном итоге могут привести Зеленского к похожему финалу.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаСШАхимическое оружиеСВОВСУРоссия
 
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