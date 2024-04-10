https://ukraina.ru/20240410/1054418190.html

Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием

Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием - 10.04.2024 Украина.ру

Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием

Украина продолжает применять против российской армии химическое оружие. На этот раз в ход пошел белый фосфор, который ВСУ сбрасывают с дронов

2024-04-10T12:15

2024-04-10T12:15

2024-04-10T12:15

эксклюзив

владимир зеленский

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Об очередном применении химического отравляющего вещества против российских военнослужащих стало известно 9 апреля. Агентство РИА Новости опубликовало видео, снятое бойцами ВС РФ. На нем они демонстрируют стеклянную колбу, "лампу", которая наполнена отравляющим веществом.По словам военных, противник цепляет такой сосуд к квадрокоптеру, после чего сбрасывает его на позиции ВС РФ.Такая "лампа" при падении разбивается, химическое вещество вступает в реакцию и может нанести серьезные увечья человеку.Как рассказал российский боец, был случай, когда на них сбросили шесть таких боеприпасов, но они сумели в последнюю минуту избежать контакта с этим веществом.Отмечается, что применяемое ВСУ вещество было отправлено на экспертизу к специалисту, который предположил, что в данном случае речь может идти о белом фосфоре (вещество М-15).Горящий и ядовитый фосфорБелый фосфор – давний помощник человека в деле уничтожения себе подобных.Представляет собой белое (иногда желтое из-за примесей) чрезвычайно ядовитое вещество, похожее на очищенный воск. Имеет большую химическую активность, при соединении с кислородом начинает окисляться и светиться бледно-зеленым свечением.Также в соприкосновении с кислородом белый фосфор начинает гореть, в том числе и под водой, нагреваясь до температуры в 1,3 тыс. градусов Цельсия.Кроме непосредственно огня, большую опасность несут пары этого вещества, вдыхание которых приводит к ожогам легких. При хроническом отравлении поражает кости человека.Эти свойства белого фосфора нашли широкое применение в изготовлении разнообразного оружия, главным образом в качестве смертоносной "начинки" для зажигательных боеприпасов. В применении таких боеприпасов за последний век были замечены многие страны, однако наибольшую любовь к белому фосфору испытывают США: в Корее, Вьетнаме и Ираке они не жалели таких боеприпасов.CS-"Сирень"Украинская армия, начиная с 2022 года не в первый раз применяет химическое оружие против российских вооруженных сил.Киевский режим нисколько не смущает, что еще во второй половине 1990-х гг. Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении химоружия, которая запрещает производство, накопление и применение такого оружия. Впрочем, пренебрежительным отношением постмайданных властей ко всякого рода договорам и соглашениям уже никого не удивишь.В декабре 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что ВСУ применили на краснолиманском направлении боеприпасы с веществом CS, известным на постсоветском пространстве также как "Сирень".Это вещество в малых дозах применяют спецподразделения для пресечения массовых беспорядков или разгона толпы, однако в больших концентрациях оно несет тяжелые последствия для здоровья человека, вплоть до паралича дыхания и остановки сердца.По словам Кириллова, в свое время Соединенные Штаты пошли на нарушение конвенции о запрете химоружия, и передали партию боеприпасов с CS в составе Афганистану, Ираку и Украине. Ранее для применения этого оружия в Сирии и том же Ираке Пентагон потратил 10 млн долларов на его закупку.Запрещенный BZПрименение американской CS стало не единственным случаям, когда украинская армия использовала американские наработки в плане химоружия.В августе 2022 года ВСУ применили токсический химикат BZ, который также входит в список запрещенного химического оружия.Это вещество вызывает острый психоз (потеря ориентации, галлюцинации и т.д.). BZ числился на вооружении армии США, применялся американцами во Вьетнаме. В настоящее время не используется.Именно в Соединенных Штатах сохраняется единственное в мире опытное предприятие по производству BZ, которое официально выпускает это вещество для биохимических исследований.В январе этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Мелитополе Запорожской области российские правоохранители обнаружили тайник с флаконами, маркированными на украинском языке как "Биоспарин". Внутри них был химикат BZ.По заветам гитлеровцевВ феврале-марте прошлого года российская армия зафиксировала факты применения Вооруженными силами Украины синильной кислоты – очень сильного ядовитого вещества, которое может вызывать у человека гипоксию, нарушение функций нервной системы и остановку сердца.Синильная кислота была одним из основных компонентов печально знаменитого препарата "Циклон-Б", которым нацисты травили людей в концлагерях.Как сообщал военкор Роман Руденко, 16 марта 2023-го на краснолиманском направлении украинская армия сбросила с БПЛА на российские позиции боеприпасы с синильной кислотой, однако направление ветра изменилось и ядовитым облаком накрыло уже самих украинцев.По его информации, командованию ВСУ пришлось в спешном порядке эвакуировать своих военных, попавших под действие этого химоружия. Они получили ожоги слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.Использование синильной кислоты – не единственное, что нынешний украинский режим почерпнул от нацистов. Так, представители ВСУ заявляли, что у них на вооружении имеется аналог боевого отравляющего вещества "Табун", которое было синтезировано в нацистской Германии и использовалось Вермахтом.Отравление продуктовСброс боеприпасов с химоружием при помощи дронов – самый распространенный способ использования химоружия со стороны Украины, однако не единственный.В ноябре прошлого года Игорь Кириллов сообщил, что Украина применяла химическое оружие для отравления продуктов и еды.Генерал-лейтенант добавил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране". По его словам, этот компонент очень дорогой и что "у них большой пунктик по поводу этого вещества".Химический ЗеВ 2010 году в Ираке по приговору трибунала казнили одного из ближайших соратников Саддама Хусейна, его двоюродного брата Али Хасана аль-Маджида, который вошел в историю как Химический Али.Аль-Маджида обвинили в военных преступлениях и геноциде за организованные им операции против курдов, которых травили химическим оружием. От этого и пошло его прозвище.Президенту Украины Владимиру Зеленскому, судя по его заигрыванию с химоружием, не дает покоя сомнительная слава Химического Али.Главе украинского государства в этом случае стоит помнить, чем закончил аль-Маджид. Дальнейшее применение химоружия вкупе с другими преступлениями киевского режима в конечном итоге могут привести Зеленского к похожему финалу.

https://ukraina.ru/20240129/1052949798.html

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, химическое оружие, сво, всу, россия