"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
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"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область. Как сообщает РИА "Новости", сотрудники международной организации намерены проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными
2024-08-13T16:14
2024-08-13T16:14
новости
курская область
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"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию",— заявила агентству официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Тем временем В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области, а Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область.По данным Минобороны России, с 6 августа на Курском направлении потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны. Подробности – в публикации Украина.ру ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
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новости, курская область, россия, минобороны рф, оон, сво, всу, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Минобороны РФ, ООН, СВО, ВСУ, Военные преступления

"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области

16:14 13.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область. Как сообщает РИА "Новости", сотрудники международной организации намерены проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными
"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию",— заявила агентству официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Тем временем В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области, а Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область.
По данным Минобороны России, с 6 августа на Курском направлении потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.
Подробности – в публикации Украина.ру ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
 
НовостиКурская областьРоссияМинобороны РФООНСВОВСУВоенные преступления
 
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