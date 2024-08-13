https://ukraina.ru/20240813/1056846478.html

Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область

Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область - 13.08.2024 Украина.ру

Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область

Украина совершила террористическую вылазку на территорию России и она понесет за это наказание. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами "Единой России"

2024-08-13T15:49

2024-08-13T15:49

2024-08-13T15:49

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Накануне президент России Владимир Путин, комментируя события на российском приграничье, заявил, что ВСУ получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Ряд западных СМИ полагает, что ответом на действия Киева в Курской области могут стать удары по правительственным кварталам Украины. Уточнялось, что в Белом доме боятся "жестокого возмездия", которое может последовать за наступлением ВСУ. Подробнее о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС смотрите в интервью политолога, директора Центра политической информации Алексея Мухина в эфире Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240813/1056818216.html

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новости, дмитрий медведев, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, сво