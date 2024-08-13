Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область - 13.08.2024 Украина.ру
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Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область - 13.08.2024 Украина.ру
Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
Украина совершила террористическую вылазку на территорию России и она понесет за это наказание. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами "Единой России"
2024-08-13T15:49
2024-08-13T15:49
новости
дмитрий медведев
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
сво
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Накануне президент России Владимир Путин, комментируя события на российском приграничье, заявил, что ВСУ получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Ряд западных СМИ полагает, что ответом на действия Киева в Курской области могут стать удары по правительственным кварталам Украины. Уточнялось, что в Белом доме боятся "жестокого возмездия", которое может последовать за наступлением ВСУ. Подробнее о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС смотрите в интервью политолога, директора Центра политической информации Алексея Мухина в эфире Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240813/1056818216.html
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новости, дмитрий медведев, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО

Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область

15:49 13.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Украина совершила террористическую вылазку на территорию России и она понесет за это наказание. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами "Единой России"
"Они понесут за то, что сделали заслуженное наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима", - указал Медведев.
Накануне президент России Владимир Путин, комментируя события на российском приграничье, заявил, что ВСУ получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Ряд западных СМИ полагает, что ответом на действия Киева в Курской области могут стать удары по правительственным кварталам Украины. Уточнялось, что в Белом доме боятся "жестокого возмездия", которое может последовать за наступлением ВСУ.
Подробнее о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС смотрите в интервью политолога, директора Центра политической информации Алексея Мухина в эфире Украина.ру.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
04:00
"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для КиеваЕсли украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиДмитрий МедведевРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСВО
 
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