Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
Украина совершила террористическую вылазку на территорию России и она понесет за это наказание. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами "Единой России"
"Они понесут за то, что сделали заслуженное наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима", - указал Медведев.
Накануне президент России Владимир Путин, комментируя события на российском приграничье, заявил, что ВСУ получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Ряд западных СМИ полагает, что ответом на действия Киева в Курской области могут стать удары по правительственным кварталам Украины. Уточнялось, что в Белом доме боятся "жестокого возмездия", которое может последовать за наступлением ВСУ.
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для КиеваЕсли украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко