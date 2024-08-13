В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
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В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
Цель операции украинской армии в Курской области состоит в "сохранении жизней украинцев от российских ударов", потому как только с начала лета ВКС РФ нанесли по территории Сумской области более двух тысяч ударов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе общения с журналистами, передает РБК-Украина
2024-08-13T14:45
2024-08-13T14:45
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Наступление ВСУ, по его словам, помогает решать "военные задачи", в том числе затрудняет переброску подразделений ВС России в Донбасс и тем самым осложняет логистику. Тихий также подчеркнул, что украинская армия – "цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права, а ее целью являются только военные объекты и военный контингент".Он также указал, будто Киев "не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься", поэтому есть потребность с помощью вооруженных сил "освобождать пограничные территории от российского военного контингента".Помимо этого, спикер сообщил, что ВСУ не стремятся захватывать чужие территории.Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP, что ВСУ развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, не намерены аннексировать территорию, а находясь на Курщине ВСУ якобы будут "уважать международное гуманитарное право".Президент России Владимир Путин анонсировал достойный ответ после атак на российские регионы. Среди целей нападения на Курскую область он обозначил стремление Киева улучшить переговорные позиции в будущем, но о диалоге с теми, кто убивает мирное население, речи не идет. По данным врио губернатора Курщины Алексея Смирнова, с 6 августа в регионе в результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадал 121 человек, в том числе десять детей.Почему удар по Курску - это последний шанс для Киева читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, мид, сво
Новости, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, МИД, СВО

В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области

14:45 13.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Цель операции украинской армии в Курской области состоит в "сохранении жизней украинцев от российских ударов", потому как только с начала лета ВКС РФ нанесли по территории Сумской области более двух тысяч ударов. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе общения с журналистами, передает РБК-Украина
Наступление ВСУ, по его словам, помогает решать "военные задачи", в том числе затрудняет переброску подразделений ВС России в Донбасс и тем самым осложняет логистику.
Тихий также подчеркнул, что украинская армия – "цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права, а ее целью являются только военные объекты и военный контингент".
Он также указал, будто Киев "не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься", поэтому есть потребность с помощью вооруженных сил "освобождать пограничные территории от российского военного контингента".
Помимо этого, спикер сообщил, что ВСУ не стремятся захватывать чужие территории.
Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP, что ВСУ развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, не намерены аннексировать территорию, а находясь на Курщине ВСУ якобы будут "уважать международное гуманитарное право".
Президент России Владимир Путин анонсировал достойный ответ после атак на российские регионы.
Среди целей нападения на Курскую область он обозначил стремление Киева улучшить переговорные позиции в будущем, но о диалоге с теми, кто убивает мирное население, речи не идет.
По данным врио губернатора Курщины Алексея Смирнова, с 6 августа в регионе в результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадал 121 человек, в том числе десять детей.
Почему удар по Курску - это последний шанс для Киева читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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