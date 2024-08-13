ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ

"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском

На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук