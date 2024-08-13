https://ukraina.ru/20240813/1056845535.html
ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ - 13.08.2024 Украина.ру
ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
Армия России продолжает отражать попытки вторжения украинских подразделений в РФ. Всего за сутки в Курской области командование ВСУ лишилось 420 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России во вторник
2024-08-13T15:46
2024-08-13T15:46
2024-08-13T15:46
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По данным из сводки, группировка войск "Север" и резервы ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера "Страйкер", взято в плен еще шесть солдат ВСУ.Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.Всего с 6 августа на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Накануне западные журналисты сообщали, что Украина несет большие потери под Курском.Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, минобороны, сво, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, потери ВСУ
ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
Армия России продолжает отражать попытки вторжения украинских подразделений в РФ. Всего за сутки в Курской области командование ВСУ лишилось 420 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России во вторник
По данным из сводки, группировка войск "Север" и резервы ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.
"Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - указали в ведомстве.
Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера "Страйкер", взято в плен еще шесть солдат ВСУ.
Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.
Всего с 6 августа на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Накануне западные журналисты сообщали,
что Украина несет большие потери под Курском.