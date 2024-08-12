У Байдена боятся ответа РФ на действия ВСУ в Курской области – WSJ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Рискованная операция Киева, связанная с наступлением украинской армии на Курскую область, может спровоцировать "жестокое возмездие" со стороны России, чем обеспокоены в администрации американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме
В частности, ВКС России могут подвергнуть массированному удару объекты критической инфраструктуры Украины. О том, что на Банковой готовятся к мощному ракетному удару со стороны России в ответ на события под Курском, писала и газета The Times.
"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, нечто грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что нечто вроде Курска не останется безнаказанным", - цитирует издание источник в украинском командовании.
Уточнялось, что "это будут не просто четыре ракеты, их могут быть сотни".
WSJ также указывает на то, что украинская армия продолжает терять позиции на всех участках фронта специальной военной операции, пока цели наступления в Курской области остаются неясными.
"Дилемма для руководства Украины заключается в том, стоит ли ради дальнейших побед ставить значительно больше войск и военной техники, которые остро необходимы на восточном фронте в Украине, где силы Киева изо всех сил пытаются сдержать продвижение России", - сказано в публикации.
Вчера, 15:29В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУУкраинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, а организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Офицер украинской бригады, которая "отчаянно нуждается в пополнении" и дислоцирована у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил изданию, что сомневается в целесообразности атаки на Курскую область и не видит никаких изменений на своем участке фронта, где российские силы продолжают двигаться вперед.
Ранее издание в Службе безопасности Украины сообщали, что ВСУ развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, а находясь на территории РФ войска Киева будут "уважать международное гуманитарное право".