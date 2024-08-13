https://ukraina.ru/20240813/1056836239.html

"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС

"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС - 13.08.2024 Украина.ру

"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в студии Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей нападения ВСУ на Курскую... Украина.ру, 13.08.2024

2024-08-13T11:10

2024-08-13T11:10

2024-08-13T11:10

видео

алексей мухин

курская область

украина

запорожская аэс

вооруженные силы украины

ближний восток

сво

война

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в студии Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей нападения ВСУ на Курскую область, а также прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке: 00:20 - Курская область: каких целей хочет добиться Запад? 03:42 - О режиме КТО в российских регионах; 04:56 - об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС и связанной с этим техногенной угрозе; 07:12 - турбулентность в преддверии выборов в США; 09:21 - к чему готовят украинское общество? 10:19 - О беспорядках и арестах в Британии; 12:12 - о повышении ставок в конфликте на Ближнем Востоке; 13:30 - начало большой войны или возможность разрешения конфликта?

курская область

украина

ближний восток

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