"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС - 13.08.2024 Украина.ру
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"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС
"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС - 13.08.2024 Украина.ру
"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в студии Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей нападения ВСУ на Курскую... Украина.ру, 13.08.2024
2024-08-13T11:10
2024-08-13T11:10
видео
алексей мухин
курская область
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
ближний восток
сво
война
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в студии Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей нападения ВСУ на Курскую область, а также прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке: 00:20 - Курская область: каких целей хочет добиться Запад? 03:42 - О режиме КТО в российских регионах; 04:56 - об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС и связанной с этим техногенной угрозе; 07:12 - турбулентность в преддверии выборов в США; 09:21 - к чему готовят украинское общество? 10:19 - О беспорядках и арестах в Британии; 12:12 - о повышении ставок в конфликте на Ближнем Востоке; 13:30 - начало большой войны или возможность разрешения конфликта?
курская область
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, алексей мухин, курская область, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, ближний восток, сво, война, видео
Видео, Алексей Мухин, Курская область, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Ближний Восток, СВО, война

"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС

11:10 13.08.2024
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в студии Украина.ру рассказал о политической и о военной составляющей нападения ВСУ на Курскую область, а также прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке:
00:20 - Курская область: каких целей хочет добиться Запад?
03:42 - О режиме КТО в российских регионах;
04:56 - об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС и связанной с этим техногенной угрозе;
07:12 - турбулентность в преддверии выборов в США;
09:21 - к чему готовят украинское общество?
10:19 - О беспорядках и арестах в Британии;
12:12 - о повышении ставок в конфликте на Ближнем Востоке;
13:30 - начало большой войны или возможность разрешения конфликта?
 
ВидеоАлексей МухинКурская областьУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныБлижний ВостокСВОвойна
 
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