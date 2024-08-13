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"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта - 13.08.2024 Украина.ру
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 13 августа в Москве заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович
2024-08-13T15:49
2024-08-13T15:49
2024-08-13T15:49
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"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.Он также заявил, что Белоруссия является донором международной и региональной безопасности и надёжно обеспечивает безопасность Союзного государства. По его словам, она совместно с Россией принимает комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга.Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Вольфович выразил уверенность, что предприятия белорусского ВПК привезут много новых контрактов с международного военно-технического форума "Армия-2024" в подмосковном выставочном центре "Патриот". При этом он отметил, что нарушение белорусской границы украинскими БПЛА "и то, что происходит в Курской и Белгородской областях", говорит о намерениях и истинном лице Запада.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима, а В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской областиВ июле Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности , а в мае Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
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новости, белоруссия, курская область, россия, союзное государство, международные отношения, сво, всу
Новости, Белоруссия, Курская область, Россия, Союзное государство, международные отношения, СВО, ВСУ
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 13 августа в Москве заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович
"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.
Он также заявил, что Белоруссия является донором международной и региональной безопасности и надёжно обеспечивает безопасность Союзного государства. По его словам, она совместно с Россией принимает комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга.
"Сегодня это актуально как никогда. Отдельные силы за рубежом намеренно стремятся втянуть нас в конфликт, посеять панику и хаос на границе Союзного государства. Этого допустить нельзя", - заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Вольфович выразил уверенность, что предприятия белорусского ВПК привезут много новых контрактов с международного военно-технического форума "Армия-2024" в подмосковном выставочном центре "Патриот". При этом он отметил, что нарушение белорусской границы украинскими БПЛА "и то, что происходит в Курской и Белгородской областях", говорит о намерениях и истинном лице Запада.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима, а В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области