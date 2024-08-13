"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056846049.html
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта - 13.08.2024 Украина.ру
"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 13 августа в Москве заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович
2024-08-13T15:49
2024-08-13T15:49
новости
белоруссия
курская область
россия
союзное государство
международные отношения
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/23/1033402360_0:57:3442:1993_1920x0_80_0_0_e60be6eb597fd137d85cd63fa24c4423.jpg
"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.Он также заявил, что Белоруссия является донором международной и региональной безопасности и надёжно обеспечивает безопасность Союзного государства. По его словам, она совместно с Россией принимает комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга.Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Вольфович выразил уверенность, что предприятия белорусского ВПК привезут много новых контрактов с международного военно-технического форума "Армия-2024" в подмосковном выставочном центре "Патриот". При этом он отметил, что нарушение белорусской границы украинскими БПЛА "и то, что происходит в Курской и Белгородской областях", говорит о намерениях и истинном лице Запада.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима, а В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской областиВ июле Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности , а в мае Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
белоруссия
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/23/1033402360_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_9943dc3de4c851a1fa23d925e6bd6733.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, курская область, россия, союзное государство, международные отношения, сво, всу
Новости, Белоруссия, Курская область, Россия, Союзное государство, международные отношения, СВО, ВСУ

"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта

15:49 13.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 13 августа в Москве заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович
"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.
Он также заявил, что Белоруссия является донором международной и региональной безопасности и надёжно обеспечивает безопасность Союзного государства. По его словам, она совместно с Россией принимает комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга.
"Сегодня это актуально как никогда. Отдельные силы за рубежом намеренно стремятся втянуть нас в конфликт, посеять панику и хаос на границе Союзного государства. Этого допустить нельзя", - заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Вольфович выразил уверенность, что предприятия белорусского ВПК привезут много новых контрактов с международного военно-технического форума "Армия-2024" в подмосковном выставочном центре "Патриот". При этом он отметил, что нарушение белорусской границы украинскими БПЛА "и то, что происходит в Курской и Белгородской областях", говорит о намерениях и истинном лице Запада.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима, а В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
В июле Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности , а в мае Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
 
НовостиБелоруссияКурская областьРоссияСоюзное государствомеждународные отношенияСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
17:47Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
17:23Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
17:20Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины
17:18ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"
17:04"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
16:53ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
16:53О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
16:42Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
16:14"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
16:14Первый "русский шпион" в рясе. Отец Максим Сандович был расстрелян за православие
16:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией
15:49Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
15:49"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
15:46ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
14:57"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
14:45В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
14:35Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
14:20Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть — Азию
Лента новостейМолния