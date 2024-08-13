https://ukraina.ru/20240813/1056846049.html

"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта

"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта - 13.08.2024 Украина.ру

"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта

Минск был и остаётся безопасной площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 13 августа в Москве заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович

2024-08-13T15:49

2024-08-13T15:49

2024-08-13T15:49

новости

белоруссия

курская область

россия

союзное государство

международные отношения

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/23/1033402360_0:57:3442:1993_1920x0_80_0_0_e60be6eb597fd137d85cd63fa24c4423.jpg

"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.Он также заявил, что Белоруссия является донором международной и региональной безопасности и надёжно обеспечивает безопасность Союзного государства. По его словам, она совместно с Россией принимает комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга.Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Вольфович выразил уверенность, что предприятия белорусского ВПК привезут много новых контрактов с международного военно-технического форума "Армия-2024" в подмосковном выставочном центре "Патриот". При этом он отметил, что нарушение белорусской границы украинскими БПЛА "и то, что происходит в Курской и Белгородской областях", говорит о намерениях и истинном лице Запада.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима, а В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской областиВ июле Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности , а в мае Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине

белоруссия

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, курская область, россия, союзное государство, международные отношения, сво, всу