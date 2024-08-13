"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева - 13.08.2024 Украина.ру
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"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева - 13.08.2024 Украина.ру
"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
Если украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T04:00
2024-08-13T04:00
новости
киев
курская область
россия
ростислав ищенко
наступление
адольф гитлер
война
сво
всу
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После авантюрного нападения на Курскую область киевские власти принесут там в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но других вариантов у Киева все равно нет, сообщил эксперт.То есть, если украинские власти не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают России. А если пробуют, ну, возможно, какой-то мизерный шанс, по их мнению, у Киева якобы есть. Утопающий хватается за соломинку, добавил обозреватель.Гитлер здраво оценивал, что друг друга союзники не просто не любят, у них неразрешимые противоречия. Он надеялся, что эти противоречия сыграют раньше, чем Германия развалится, что Запад попытается взять ее в союзники против Советского Союза, отметил он.Сейчас украинские власти надеются, что в любых приграничных областях России якобы начнутся выступления с требованиями "защитить, не дать, не допустить". Это видно по соцсетям, где украинская агентура поддерживается людьми с неустойчивой психикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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новости, киев, курская область, россия, ростислав ищенко, наступление, адольф гитлер, война, сво, всу, киевский режим, германия, терроризм
Новости, Киев, Курская область, Россия, Ростислав Ищенко, наступление, Адольф Гитлер, война, СВО, ВСУ, киевский режим, Германия, терроризм

"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева

04:00 13.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Если украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После авантюрного нападения на Курскую область киевские власти принесут там в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но других вариантов у Киева все равно нет, сообщил эксперт.
То есть, если украинские власти не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают России. А если пробуют, ну, возможно, какой-то мизерный шанс, по их мнению, у Киева якобы есть. Утопающий хватается за соломинку, добавил обозреватель.
"И [Адольф] Гитлер рассчитывал, что союзники передерутся. Тем более что его оценка взаимоотношений между союзниками была правильной. Не успел закончиться Гитлер, союзники передрались. Но принципиально для них было убить Гитлера, завершить войну с Германией", - подчеркнул Ищенко.
Гитлер здраво оценивал, что друг друга союзники не просто не любят, у них неразрешимые противоречия. Он надеялся, что эти противоречия сыграют раньше, чем Германия развалится, что Запад попытается взять ее в союзники против Советского Союза, отметил он.
Сейчас украинские власти надеются, что в любых приграничных областях России якобы начнутся выступления с требованиями "защитить, не дать, не допустить". Это видно по соцсетям, где украинская агентура поддерживается людьми с неустойчивой психикой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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Вчера, 12:02
Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит мукиНа днях украинцев предупредили, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с дефицитом хлеба. Украинские СМИ пишут об ожидании хлебного кризиса. Если хлеб и будет на прилавках, то существенно подорожает. И такие заявления звучат на фоне рапортов об относительно неплохом урожае пшеницы.
 
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Заголовок открываемого материала
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04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
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