https://ukraina.ru/20240813/1056818216.html

"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева

"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева - 13.08.2024 Украина.ру

"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева

Если украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T04:00

2024-08-13T04:00

2024-08-13T04:00

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киев

курская область

россия

ростислав ищенко

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война

сво

всу

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После авантюрного нападения на Курскую область киевские власти принесут там в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но других вариантов у Киева все равно нет, сообщил эксперт.То есть, если украинские власти не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают России. А если пробуют, ну, возможно, какой-то мизерный шанс, по их мнению, у Киева якобы есть. Утопающий хватается за соломинку, добавил обозреватель.Гитлер здраво оценивал, что друг друга союзники не просто не любят, у них неразрешимые противоречия. Он надеялся, что эти противоречия сыграют раньше, чем Германия развалится, что Запад попытается взять ее в союзники против Советского Союза, отметил он.Сейчас украинские власти надеются, что в любых приграничных областях России якобы начнутся выступления с требованиями "защитить, не дать, не допустить". Это видно по соцсетям, где украинская агентура поддерживается людьми с неустойчивой психикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056813710.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, курская область, россия, ростислав ищенко, наступление, адольф гитлер, война, сво, всу, киевский режим, германия, терроризм