"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Если украинские власти не пробуют наступать на Курскую область, они однозначно проигрывают России. Но других вариантов у Киева все равно нет. Утопающий хватается за соломинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После авантюрного нападения на Курскую область киевские власти принесут там в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но других вариантов у Киева все равно нет, сообщил эксперт.
То есть, если украинские власти не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают России. А если пробуют, ну, возможно, какой-то мизерный шанс, по их мнению, у Киева якобы есть. Утопающий хватается за соломинку, добавил обозреватель.
"И [Адольф] Гитлер рассчитывал, что союзники передерутся. Тем более что его оценка взаимоотношений между союзниками была правильной. Не успел закончиться Гитлер, союзники передрались. Но принципиально для них было убить Гитлера, завершить войну с Германией", - подчеркнул Ищенко.
Гитлер здраво оценивал, что друг друга союзники не просто не любят, у них неразрешимые противоречия. Он надеялся, что эти противоречия сыграют раньше, чем Германия развалится, что Запад попытается взять ее в союзники против Советского Союза, отметил он.
Сейчас украинские власти надеются, что в любых приграничных областях России якобы начнутся выступления с требованиями "защитить, не дать, не допустить". Это видно по соцсетям, где украинская агентура поддерживается людьми с неустойчивой психикой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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