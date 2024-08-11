В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит - 11.08.2024 Украина.ру
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В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит - 11.08.2024 Украина.ру
В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
Украинские военные развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, а находясь на территории РФ ВСУ будут "уважать международное гуманитарное право". Об этом высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP
2024-08-11T16:38
2024-08-11T16:38
новости
курская область
вооруженные силы украины
сво
наступление
всу
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По его словам, аннексия российских территорий не планируется. На вопрос, верны ли данные о том, что Курскую область атакует тысяча военнослужащих, собеседник агентства сказал, что их "намного больше – тысячи"."Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом. (…) Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - добавил он, комментируя планы по захвату Курской АЭС.В Верховной Раде по иному комментируют "авантюру" Зеленского с наступлением на Курскую область. Ранее в Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, вооруженные силы украины, сво, наступление, всу
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО, наступление, ВСУ

В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит

16:38 11.08.2024
 
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригадаукраинский десантник из 80-й Галицкой ошбр
украинский десантник из 80-й Галицкой ошбр - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
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Украинские военные развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, а находясь на территории РФ ВСУ будут "уважать международное гуманитарное право". Об этом высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP
"Мы переходим в наступление. Цель состоит в том, чтобы растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою собственную границу ", - приводит издание слова анонимного представителя Службы безопасности Украины (СБУ).
По его словам, аннексия российских территорий не планируется. На вопрос, верны ли данные о том, что Курскую область атакует тысяча военнослужащих, собеседник агентства сказал, что их "намного больше – тысячи".

"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом. (…) Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - добавил он, комментируя планы по захвату Курской АЭС.

В Верховной Раде по иному комментируют "авантюру" Зеленского с наступлением на Курскую область.
Ранее в Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области.
Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
8 августа, 13:40
Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене женаИзвестный политтехнолог Дмитрий Выдрин дал оценку ситуации под Курском, а также рассказал, что в Америке завелась "самка богомола", которая уничтожила 46-го президента США и, возможно, готовится отведать следующего кандидата.
 
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Заголовок открываемого материала
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
15:59"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
15:53В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ
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14:49В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
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