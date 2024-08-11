В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригадаукраинский десантник из 80-й Галицкой ошбр
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
Украинские военные развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, а находясь на территории РФ ВСУ будут "уважать международное гуманитарное право". Об этом высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP
"Мы переходим в наступление. Цель состоит в том, чтобы растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою собственную границу ", - приводит издание слова анонимного представителя Службы безопасности Украины (СБУ).
По его словам, аннексия российских территорий не планируется. На вопрос, верны ли данные о том, что Курскую область атакует тысяча военнослужащих, собеседник агентства сказал, что их "намного больше – тысячи".
"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом. (…) Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - добавил он, комментируя планы по захвату Курской АЭС.
В Верховной Раде по иному комментируют "авантюру" Зеленского с наступлением на Курскую область.
Ранее в Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области.
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