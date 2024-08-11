https://ukraina.ru/20240811/1056807762.html

В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит

В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит - 11.08.2024 Украина.ру

В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит

Украинские военные развернули наступление на Курскую область для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, а находясь на территории РФ ВСУ будут "уважать международное гуманитарное право". Об этом высокопоставленный украинский чиновник заявил в интервью AFP

2024-08-11T16:38

2024-08-11T16:38

2024-08-11T16:38

новости

курская область

вооруженные силы украины

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наступление

всу

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По его словам, аннексия российских территорий не планируется. На вопрос, верны ли данные о том, что Курскую область атакует тысяча военнослужащих, собеседник агентства сказал, что их "намного больше – тысячи"."Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом. (…) Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - добавил он, комментируя планы по захвату Курской АЭС.В Верховной Раде по иному комментируют "авантюру" Зеленского с наступлением на Курскую область. Ранее в Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

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новости, курская область, вооруженные силы украины, сво, наступление, всу